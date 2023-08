Eintracht Frankfurt winkt Millionen-Ablöse: Mexiko-Klub bietet offenbar für Europa-League-Held

Von: Jannek Ringen

Kurz vor Ende der Transferphase ist die Kaderplanung bei Eintracht Frankfurt noch nicht abgeschlossen. In der Offensive könnte noch viel passieren.

Frankfurt – Auch Ende August arbeiten Markus Krösche und sein Team immer noch am Kader für die neue Saison bei Eintracht Frankfurt. Neben den Verhandlungen um Randal Kolo Muani könnte der nächste Offensivspieler den Club verlassen. Für Rafael Borré, einer der Helden des Triumphs in der Europa League aus dem vergangenen Jahr, gibt es ein lukratives Angebot.

Rafael Santos Borré Maury Geboren: 15. September 1995 (Alter 27 Jahre), Barranquilla, Kolumbien Bisherige Vereine: u. a. Atletico Madrid, FC Villareal, River Plate, Eintracht Frankfurt Marktwert: 9 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Eintracht feiert in Sevilla – Borré wird zum Europa-League-Helden

Ein knappes Jahr dauerte es, bis sich Borré in Frankfurt unsterblich gemacht hatte. Im Sommer 2021 kam der Kolumbianer ablösefrei von River Plate nach Frankfurt und sollte die Offensive beleben. Im ersten Jahr erzielte er in 31 Bundesligaspielen acht Treffer und bereitete sechs weitere vor. Hinzu kamen vier Treffer auf dem Weg zum Triumph in der Europa League.

Besonders in der K.-O.-Runde in der Europa League avancierte Borré zum Helden. Im legendären Viertelfinal-Rückspiel im Camp Nou erzielte er beim 3:2-Sieg über den FC Barcelona einen Treffer. Auch im Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United traf der 27-Jährige. Unsterblich machte er sich dann im Finale von Sevilla. In der regulären Spielzeit erzielte er den Ausgleich und verwandelte im Elfmeterschießen den entscheidenden Elfmeter. Dieser Erfolg wird immer mit seinem Namen verknüpft werden.

Rafael Borre wurde im Mai 2022 zum Held in Sevilla. © IMAGO / Shutterstock

Nach Sieg in der Europa League: Borré rückt ins zweite Glied der SGE

In der darauffolgenden Saison rückte er dann immer mehr ins zweite Glied, da die Positionen in der Offensive zunehmend durch die Neuzugänge Kolo Muani und Mario Götze blockiert wurden. In den 32 Ligaspielen in der Bundesliga durfte er nur zehnmal starten und spielte im Schnitt 34 Minuten. Daraus ergab sich die magere Ausbeute von zwei Toren und zwei Vorlagen.

Zwar durfte er meistens im DFB-Pokal starten, konnte seine entscheidenden Leistungen aus der Vorsaison jedoch nicht bestätigen, sodass er immer mehr in den Schatten des überragenden Kolo Muani treten musste. Sicherlich waren die Leistungen des Franzosen, der in der Saison ablösefrei vom FC Nantes kam, einer der Hauptgründe, warum Borré nicht an seine starke erste Saison anknüpfen konnte.

Eintracht-Abgang steht bevor: Zieht es Borré nach Mexiko?

Deshalb steht er bei der Eintracht aktuell im Schaufenster und gilt als heißer Kandidat für einen Abgang. Er wurde bereits mit einigen Clubs in Verbindung gebracht, allerdings wurde es nie wirklich konkret, sodass er auch gut eine Woche vor Ende des Transferfensters noch im Kader von Dino Toppmöller steht. Allerdings könnte sich jetzt doch noch ein Wechsel anbahnen.

Laut ESPN soll der mexikanische Club Cruz Azul reges Interesse an dem 27-Jährigen gezeigt haben. Die beiden Clubs scheinen auch schon in Verhandlungen zu stehen und besonders die gebotene Ablösesumme dürfte die Hessen freuen. ESPN berichtet, dass die Mexikaner bereit sein sollen, elf Millionen Euro für die Dienste des Angreifers zu zahlen. Abgang hin oder her, in Frankfurt wird Borre immer ein Held bleiben. (jari)