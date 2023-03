Eintracht-Oldie verlängert Vertrag – inklusive Liebeserklärung an Stadt und Verein

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt und Makoto Hasebe verständigen sich auf eine Vertragsverlängerung um ein Jahr bis Sommer 2024.

Frankfurt - Es ist offiziell: Makoto Hasebe bleibt Eintracht Frankfurt eine weitere Saison erhalten. Der Verein teilte am frühen Dienstagmorgen (21. März) mit, dass man sich mit dem Japaner auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis Sommer 2024 geeinigt hat. Zuletzt gab es bereits Mutmaßungen über ein weiteres Jahr des Oldies auf dem Platz, nun haben Klub und Spieler die Gespräche erfolgreich abgeschlossen.

Eintracht Frankfurt verlängert mit Hasebe

Hasebe geht damit in seine zehnte Saison am Main und hat bei den Fans der SGE längst Kultstatus erreicht. 2014 kam der mittlerweile 39-Jährige vom 1. FC Nürnberg zu Eintracht Frankfurt und begeisterte alle rund um Verein und Stadt nicht nur mit seinen Qualitäten auf dem Rasen, sondern auch als Mensch neben dem Platz. Eintracht Frankfurt ohne Makoto Hasebe ist für viele unvorstellbar und auch nach seiner Karriere wird er dem Verein erhalten bleiben, denn er besitzt einen Anschlussvertrag bis 2027 bei der SGE.

Makoto Hasebe bleibt ein weiteres Jahr bei Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Kolvenbach

„Makoto ist der einzige Profi, der selbst entscheiden kann, ob er seinen Vertrag verlängert. Wir sind froh, dass er diese Entscheidung getroffen hat und uns ein weiteres Jahr als Spieler erhalten bleibt. Mit seiner Einstellung, seiner Disziplin und seiner fußballerischen Qualität ist er in unserer Mannschaft nicht nur ein absolutes Vorbild, sondern nach wie vor auch eine Bereicherung für unser Spiel. Mit bald 40 Jahren ist er eine Bundesligagröße und auch über die Landesgrenzen hinaus ein Botschafter für Eintracht Frankfurt und den deutschen Fußball“, wird Sportvorstand Markus Krösche auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Eintracht Frankfurt: Hasebe mit emotionaler Liebeserklärung

„Ich bin sehr glücklich, dass ich bei der Eintracht ein weiteres Jahr auf höchstem Niveau Fußball spielen kann und darf. Es ist besonders, mit dann 40 Jahren bei einem so großen und erfolgreichen Klub Teil des Teams zu sein. Ich werde weiterhin Verantwortung übernehmen, will Vorbild für unsere jungen Spieler sein und vorangehen. Frankfurt ist meine Heimat geworden, die Eintracht ist mein Klub. Deshalb freue ich mich auch jetzt schon darauf, nach der Karriere Teil dieses Vereins zu sein“, sagte der Oldie selbst zu seiner Vertragsverlängerung, deren Verkündung dem besonderen Anlass angemessen in Hasebes Heimat Tokio stattfand.

Makoto Hasebe kommt auf insgesamt 279 Pflichtspiele im Trikot von Eintracht Frankfurt. Die größten Erfolge in seiner Zeit am Main waren der Sieg im DFB-Pokal 2018 und der Erfolg in der Europa League 2022. Sollte der bald 40-Jährige in der kommenden Saison zu einem Einsatz kommen, würde er ältester Eintracht-Profi aller Zeiten in der Bundesliga werden und Legenden wie Rudi Bommer und Uli Stein überholen. (smr)

