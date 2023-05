Wie schafft es Eintracht Frankfurt noch nach Europa? Alle Szenarien im Überblick

Von: Jannek Ringen

Die Rückrunde läuft katastrophal für Eintracht Frankfurt. Dennoch bestehen für den Club verschiedene Möglichkeiten, sich für Europa zu qualifizieren.

Frankfurt – Das Jahr 2022 endete für Eintracht Frankfurt wie ein Traum. In der Bundesliga stand die SGE zum Jahresende auf Platz vier und in der Champions League erreichte der Club das Achtelfinale. 2023 läuft es überhaupt nicht und im Sommer folgt die Trennung von Oliver Glasner. Den europäischen Wettbewerb kann die Eintracht dennoch erreichen.

Eintracht Frankfurt Gegründet: 8. März 1899 Trainer: Oliver Glasner Kapitän: Sebastian Rode

Unbefriedigende Rückrunde – SGE verspielt gute Ausgangslage

Die Statistik von Eintracht Frankfurt im Jahr 2023 liest sich nicht besonders gut. In 16 Spielen holte die Mannschaft um Kapitän Sebastian Rode 16 Punkte und konnte lediglich drei Partien gewinnen. Dies hatte zur Folge, dass die gute Ausgangslage der Hinrunde hinfällig wurde.

Derzeit steht die Eintracht auf dem achten Rang und muss am letzten Spieltag gegen den SC Freiburg antreten. Der Sportclub kämpft noch um die Qualifikation für die Champions League und wird alles geben, um erstmals in der Vereinsgeschichte in die Königsklasse einzuziehen.

Zum Abschied würde Glasner die SGE gerne nach Europa führen. © IMAGO / Richard Wareham; IMAGO / Kirchner-Media

Der Pokalsieg führt die Eintracht sicher nach Europa

Ein Lichtblick in der schwachen Rückrunde ist wie im vergangenen Jahr auch ein Pokalwettbewerb. In der vorausgegangenen Saison hatte die SGE ebenfalls große Probleme in der Rückrunde, gewann allerdings die Europa League. In diesem Jahr steht der Verein im Pokalfinale von Berlin.

Das Endspiel gegen RB Leipzig ist die einzige Chance für die Eintracht, sich noch für die Europa League zu qualifizieren. Gewinnt man das Endspiel, bekommt der Club einen Startplatz für die Europa League. Über die Liga ist dieser Wettbewerb fast nicht mehr zu erreichen.

Über die Liga ist quasi nur noch die Conference League möglich

Mit zwei Punkten Rückstand auf den VfL Wolfsburg befindet man sich auf Platz acht in der Tabelle. Im Falle eines Pokalsiegs von RB Leipzig würde Platz sieben die Teilnahme an der Conference League bedeuten. Dazu müssten die Wolfsburger gegen die bereits abgestiegene Hertha verlieren und die Eintracht ihr Spiel gegen Freiburg gewinnen. Bei einem Unentschieden von Wolfsburg würde nur ein Sieg mit fünf Toren Unterschied etwas bringen.

Leverkusen auf Platz sechs liegt drei Punkte vor der Eintracht und ist um sechs Tore besser. Die Eintracht zieht also nur an Leverkusen vorbei, wenn die Werkself ihr Spiel in Bochum verliert und die Eintracht im Vergleich sechs Tore aufholt. Ein Erreichen der Europa League über die Liga ist aufgrund der unterschiedlichen Szenarien relativ unwahrscheinlich. (jari)