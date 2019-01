Eintracht Frankfurt an Red-Bull-Spieler dran? Heißes Transfergerücht im Netz

Ist Eintracht Frankfurt an einem Red-Bull-Spieler dran? Ein heißes Transfergerücht kursiert im Netz.

Frankfurt - In der Bundesliga herrscht Eiszeit - Winterpause. Eintracht Frankfurt verbringt die spielfreie Zeit auf Tabellenplatz 6. Hoffnung für eine gelungene Rückrunde macht das bärenstarke Stürmer-Trio um Luka Jovic (21), Ante Rebic (25) und Sébastien Haller (24). Besonders der Serbe Luka Jovic sorgte mit seinen 12 Treffern in 15 Bundesliga-Partien für Euphorie bei den Eintracht-Frankfurt-Fans (Das große SGE-Jahresquiz 2018 - wie gut wissen Sie Bescheid?)

Eintracht Frankfurt an Red-Bull-Spieler dran? Heißes Transfergerücht

In der Winterpause blicken die Frankfurt-Fans gespannt auf den Transfermarkt. Ein Gerücht kursiert derzeit im Netz: Holt Eintracht Frankfurt einen Red-Bull-Spieler? Möglich. Der amerikanische Fussball-Insider Mariano Trujillo, der auch für den Pay-TV-Sender "FOX Deportes" arbeitet, äußerte sich nun bei Twitter zu einem möglichen Winter-Transfer.

I'm hearing that Eintracht Frankfurt and a few other European teams will be making offers for Aaron Long. #USMNT #MLS



Me llegó la información de que Eintracht Frankfurt y algunos otros equipos europeos harán ofertas por

Aaron Long.#USMNT #MLS — Mariano Trujillo #SuckItUp #SinLlorar (@marianot19) 24. Dezember 2018

Mariano Trujillo schreibt wörtlich: "I'm hearing that Eintracht Frankfurt and a few other European teams will be making offers for Aaron Long." Demnach sollen mehrere europäische Vereine Interesse an Aaron Long (26) haben, der aktuell bei Red Bull New York spielt - darunter auch Eintracht Frankfurt.

Aaron Long bei Red Bull New York unter Vertrag

Der New Yorker wurde zum besten Verteidiger der amerikanischen MSL (Major League Soccer, höchste Spielklasse in den USA) gewählt. Mehrere Bundesligisten sollen ein Auge auf den 26-Jährigen, der bei Red Bull New York Vertrag bis 31.12.2019 hat, geworfen haben.

+ US-Verteidiger Aaron Long soll bei Eintracht unter Beobachtung stehen. © Screenshot Twitter

Bei den Eintracht-Frankfurt-Fans gilt der Transfer als eher unwahrscheinlich. Zumindest ist das der Tenor in den verschiedenen Fan-Foren. Ein Adler-Anhänger argumentiert: "Maximal als Vorgriff für den Sommer denkbar, aber prinzipiell haben wir in der Defensive sechs Spieler, die alle zusammen Bundesliganiveau haben, weshalb ich mir kaum vorstellen kann, dass ohne Abgänge etwas passiert."

Auch bild.de schreibt, dass die Frankfurter kein echtes Interesse an einer Verpflichtung von Aaron Long haben. Ob es wirklich zu einem Transfer des Verteidigers kommt, bleibt aber offen. Ein offizielles Nein zum Red-Bull-Star aus New York von Sportvorstand Fredi Bobic gibt es zumindest nicht.

Unterdessen diskutieren die Eintracht-Frankfurt-Fans über die jüngsten Transfers, von denen u.a. Nicolai Müller und Ex-Frankfurt-Star Alexander Meier betroffen sind, wie extratipp.com* berichtet.

