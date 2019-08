Europa League-Auslosung: Die möglichen Eintracht-Gegner in den Play-Offs

Die Play-Offs für die Europa League-Gruppenphase werden ausgelost. Die SGE könnte einen namhaften Gegner erwischen.

Frankfurt/Nyon - Nach dem Sieg gegen FC Flora Tallinn steht für Eintracht Frankfurt nun die dritte Qualifikationsrunde zur Europa League an. Gegner ist der FC Vaduz aus Liechtenstein. Wie schon gegen die Esten ist die SGE hoher Favorit und alles andere als ein Weiterkommen wäre eine faustdicke Überraschung. Noch bevor der Ball gegen Vaduz rollt, lost die UEFA bereits die nächste Runde aus. Auf die SGE warten teils namhafte Gegner im letzten Schritt vor dem großen Ziel Gruppenphase.

Eintracht Frankfurt: Attraktive Gegner in den Play-Offs möglich

Wenn die Eintracht gegen den FC Vaduz weiterkommen und in die Play-Offs einziehen sollte, würde sie auf ein Team aus folgenden Paarungen treffen:

Neftci Baku (Aserbaidschan) - Bnei Yehuda Tel-Aviv (Israel)

Lokomotive Plovdiv (Bulgarien) - Racing Straßburg (Frankreich)

FC Thun (Schweiz) - Spartak Moskau (Russland)

FC Mariupol (Ukraine) - AZ Alkmaar (Niederlande)

Molde FK (Norwegen) - Aris Thessaloniki (Griechenland)

Europäische Schwergewichte sind unter den möglichen Gegnern keine zu finden, wohl aber ein paar harte Brocken. Gerade gegen Racing Straßburg, AZ Alkmaar und Spartak Moskau würde es deutlich schwerer, als gegen eines der anderen Teams.

Eintracht Frankfurt: Lange Anreise nach Aserbaidschan, die Ukraine und Russland

Die SGE würde sicherlich gerne auf eine Reise nach Aserbaidschan, die Ukraine, Russland und Bulgarien verzichten und auch für die vielen Fans, die die Mannschaft wieder begleiten werden, wäre die Anreise in die Schweiz, nach Frankreich und in die Niederlande am angenehmsten.

Völlig offen ist noch, ob die Eintracht mit einem Heim- oder einem Auswärtsspiel in den Play-Offs starten muss. Das ergibt sich erst bei der Auslosung. Die Play-Offs finden am 22. und 29. August statt.

(smr)

