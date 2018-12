Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg im Livestream und live im TV sehen

Gelingt der Eintracht der nächste Streich? Gegen den VfL Wolfsburg könnte die SGE im zwölften Spiel infolge punkten - vielleicht sogar mit einem Rückkehrer im Team.

Frankfurt - Der Eintracht-Wahnsinn geht weiter! Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter hat auch im elften Spiel infolge nicht verloren, fegte Olympique Marseille in der Europa League 4:0 vom Platz. Am Sonntag heißt es Bundesliga-Alltag statt Europacup-Flair. Klar, keiner hat Bock auf Wolfsburg. Aber der Fußball, den die Eintracht im Moment spielt, hat es verdient, auch gegen einen Plastikclub geschaut zu werden. Allen, die nicht ins Stadion gehen, verraten wir an dieser Stelle, wie sie das Spiel im Livestream und im Free-TV sehen können.

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg: Kommt Salcedo am Sonntag zurück?

Mit dem VfL Wolfsburg kommt der Tabellenzehnte am Sonntag ins Waldstadion. Die Eintracht sollte gewarnt sein: Das letzte Spiel gegen RB Leipzig, immerhin Vierter im Klassement, gewannen die von Bruno Labbadia trainierten Wölfe 1:0. Unser Coach Adi Hütter sagte in der Pressekonferenz vor dem Spiel: "Der VfL kassiert wenige Gegentore und gehört zu den zweikampf- und laufstärksten Mannschaften in der Liga. Deswegen wird es sicherlich nicht einfach werden, dieses Defensivkonzept zu knacken." Heißt: Die Eintracht wird wieder versuchen, das Spiel zu machen, hoch stehen und früh draufgehen. Möglich, dass Carlos Salcedo gegen Wolfsburg sein Comeback feiert.

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg: Die Bundesliga im -Liveticker

Die Kollegen von extratipp.com* machen am Sonntag wieder einen Liveticker zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg

Los geht es wie immer eine Viertelstunde vor Spielbeginn, also um 17.45 Uhr

Sobald der Liveticker online ist, veröffentlichen wir den Link an dieser Stelle

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg: Die Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg läuft live beim Pay-TV-Sender Sky

Die Vorberichterstattung beginnt um 17.30 Uhr, direkt nach dem ersten Sonntagsspiel RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach

Das Spiel Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg ist auf den Sendern Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD zu sehen

Wolff Fuß kommentiert das Spiel Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg: Die Bundesliga im Livestream bei Sky Go

Sky-Kunden können die Partie Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg auch unterwegs mit Sky Go verfolgen

Das Streamingportal ist aber nicht kostenlos, es braucht ein gültiges Sky-Abo mit Bundesliga-Paket

Die Sky-Go-App gibt es bei iTunes und im Google Play Store

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg: Die Bundesliga im Livestream ohne Sky Go

Im Netz gibt es viele Möglichkeiten, das Spiel Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg zu schauen

Allerdings sind diese Streams nicht legal

Außerdem sind die Übertragungen häufig von schlechter Qualität und mit nerviger Werbung zugekleistert

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg: Die Bundesliga in der Zusammenfassung bei DAZN

DAZN zeigt die Partie Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg nicht live, aber in einer Zusammenfassung

Diese ist ab 40 Minuten nach Spielende online

DAZN ist nicht kostenlos. Über unseren Partnerlink gibt es einen Gratismonat, anschließend kostet das Portal 9,99 Euro im Monat

Die App gibt es bei iTunes und im Google Play Store

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg: Die Bundesliga in der Zusammenfassung im Free-TV

Am Sonntag dürfen im Free-TV nur die ARD und die dritten Programm Zusammenfassungen der Partie Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg zeigen

Der Hessische Rundfunk strahlt um 21.45 Uhr die "Sportschau Bundesliga" aus

Das "Heimspiel" beginnt im Anschluss um 22.05 Uhr

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg: Die Bundesliga bei Amazon Prime Music hören

Amazon Prime Music überträgt die Partie Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg live und in voller Länge

Allerdings ist das Angebot lediglich eine Radioübertragung

Amazon Prime Music kostet 7,99 Euro im Monat, während Nicht-Mitglieder 9,99 Euro im Monat zahlen

