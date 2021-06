EM 2021: Umfrage des Tages - Welcher TV-Sender überzeugt Sie am meisten?

Tägliche Rubrik

Die Fußball-Europameisterschaft 2021 findet vom 11. Juni bis 11. Juli statt. Wir präsentieren Ihnen jeden Tag eine neue Umfrage zum aktuellen Geschehen.

München - Die Fußball-Welt schaut auf Europa: Vom 11. Juni bis 11. Juli findet die paneuropäische EM* statt, die Crème de la Crème des Kontinents kämpft um die Krone. Frankreich, Portugal, Deutschland, England, Kroatien, Italien, Spanien, Niederlande, Belgien - die Liste der Favoriten und Topstars scheint vor dem Turnier endlos.

Fakt ist: Nirgendwo ist die Leistungsdichte höher als auf unserem Kontinenten. Dazu reicht ein Blick auf die vergangenen vier Weltmeisterschaften: Italien, Spanien, Deutschland und Frankreich triumphierten von 2006 bis 2018. Dabei kam nur ein einziges Mal ein nicht-europäisches Team ins WM-Finale. Und wir alle wissen, wie es 2014 zwischen der DFB-Elf* und Argentinien endete.

EM 2021: Wir wollen die Meinung der Fans - Nehmen Sie an unserer täglichen Umfrage teil

Zurück zur Europameisterschaft*: Diese sollte ja eigentlich schon 2020 stattfinden, die Corona-Pandemie machte Verantwortlichen, Verbänden und Fans aber einen Strich durch die Rechnung. Deshalb mussten sich alle Beteiligten exakt ein Jahr gedulden.

Jetzt rollt der Ball aber endlich. Und deshalb interessiert uns natürlich brennend, was die Fans zu sagen haben! In unserer täglichen Rubrik wollen wir es ganz genau wissen: Was sagen Sie zum aktuellen Geschehen? Wir bieten jeden Tag eine andere Umfrage an, die die neuesten Ereignisse beleuchtet - und wollen dazu Ihre Meinung wissen. Stimmen Sie also gerne ab.

EM 2021: Umfrage des Tages - Welcher EM-Sender überzeugt Sie am meisten?

Alle weiteren News rund um die Europameisterschaft finden Sie auf den Portalen von IPPEN.MEDIA. Viel Spaß bei der EM! (akl) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA