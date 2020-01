Keine Rückkehr nach München? Emre Can vor Wechsel zu Ex-Bayern-Coach

Der FC Bayern hat Bedarf an einem neuen Rechtsverteidiger. Der Ex-Münchner Emre Can ist auf dem Transfermarkt, wechselt aber offenbar in die Premier League.

FC Bayern München sucht auf dem Transfermarkt wohl einen neuen Defensivspieler.

Update vom 18. Januar 2020: Emre Can wurde im Winter beim FC Bayern gehandelt. Nachdem diese Gerüchte leiser wurden und Can wohl kein Thema beim deutschen Rekordmeister ist, könnte der Nationalspieler in die Premier League wechseln - zu einem früheren Bayern-Trainer.

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, will Carlo Ancelotti den Spieler von Juventus Turin zum FC Everton lotsen. Dem Bericht zufolge sollen die Verhandlungen bereits fortgeschritten sein. Ancelotti, der erst seit Kurzem bei den Toffees im Amt ist, soll Can als Wunschspieler ausgemacht haben.

Emre Can vor Wechsel zum FC Everton? LFC-Vergangenheit als Problem

Weil Can bei Juve nicht mehr gesetzt ist, forciert der frühere Bayern-Profi einen Abgang im Winter, damit der 26-Jährigen seine Chancen auf die EM wahren kann. Entscheidet er sich nun für die Premier League statt die Bundesliga? Neben dem FC Bayern wurde nämlich auch Borussia Dortmund als Interessent gehandelt. Die Insel kennt Can von seiner Zeit beim FC Liverpool - dem Stadtrivalen des FC Everton.

Diese Vergangenheit könnte den Transfer letztlich allerdings verhindern. Die Anhänger der Toffees dürften es ihm übel nehmen, dass er den Liverpool-Fans einst versprach, niemals das Trikot des FC Everton zu tragen.

Emre Can/FC Bayern: Ex-Münchner steht vor Wechsel zu PSG und Tuchel

Update vom 29. Dezember 2019, 11.08 Uhr: Kein FC Bayern? Und auch kein BVB? Emre Can soll unmittelbar vor einem Wechsel zu Paris St. Germain stehen. Der Verein des deutschen Trainers Thomas Tuchel ist laut italienischer Gazzetta dello Sport zu einem Tauschgeschäft bereit und bietet Cans derzeitigem Arbeitgeber Juventus Turin im Gegenzug Leandro Paredes an.

Ex-Bayern-Profi Emre Can will Juventus Turin verlassen

Wie die Gazzetta weiter schreibt, will der 25-jährige Argentinier gerne zu Juve in die Serie A wechseln, während Tuchel nur allzu gerne Can als neuen Spieler begrüßen wolle.

Der 25-jährige Can hat beim italienischen Serienmeister noch Vertrag bis 2022, doch nach seiner Nicht-Nominierung für die aktuelle Champions-League-Saison Anfang September hatte es auch öffentlichen Ärger zwischen dem deutschen Nationalspieler und dem Klub aus dem Piemont gegeben.

„Das macht mich sauer und wütend, ich verstehe das nicht. Das ist extrem schockierend für mich“, hatte Can damals gesagt - und einen möglichst schnellen Wechsel angekündigt, der bislang ausblieb.

+ Emre Can wechselte 2018 vom FC Liverpool zu Juventus Turin. Dort sitzt er aktuell vermehrt auf der Bank oder sogar der Tribüne- © dpa / Jonathan Moscrop

Der gebürtige Frankfurter war 2009 als 15-Jähriger zu den Bayern gewechselt und hatte an der Säbener Straße die Jugendabteilung durchlaufen. In der Saison 2012/13 war er ein Jahr lang Teil des Profi-Kaders des FC Bayern und gewann mit dem deutschen Rekordmeister die Champions League in London - bevor Pep Guardiola nach München kam.

Emre Can wurde mit dem FC Bayern und dem BVB in Verbindung gebracht

Ehe der Defensivspezialist für kolportierte fünf Millionen Euro zu Bayer Leverkusen wechselte. Über die StationFC Liverpool kam er im Sommer 2018 zu Juventus Turin, wo Can aber nie wirklich glücklich wurde.

Zuletzt war der DFB-Star wiederholt mit Ex-Klub FC Bayern und auch Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Doch jetzt deutet alles auf einen Wechsel zu PSG und Tuchel hin.

Ursprungsmeldung: Holt der FC Bayern ein Eigengewächs zurück?

Ursprungsmeldung: Joshua Kimmich und der wilde Auftritt von Freiburg. Dass der Schwabe beim 3:1-Zittersieg desFC Bayern München im Breisgau Rechtsverteidiger spielte, war allenfalls aus der taktischen Aufstellung ersichtlich.

Denn: Auf dem Platz wirkte seine Leistung wie ein Rückfall in alte Zeiten. Konkret: Kimmich war in seinem Offensivdrang nicht zu bremsen, zog zudem wiederholt in die Mitte, sodass seine Seite defensiv reihenweise völlig blank war.

FC Bayern München: Mehrere Rechtsverteidiger im Gespräch

Ob das die Münchner Bosse zum Umdenken bewegt? Gleich mehrere Rechtsverteidiger sollen im Gespräch sein. Heißeste Kandidaten derzeit: Benjamin Henrichs von der AS Monaco, das berichtet der „Kicker“. UndJoao Cancelo, Mannschaftskamerad von Bayerns Transfer-Ziel Nummer eins, Leroy Sané, bei Manchester City. Das schreibt die „Bild“.

Doch auch ein Münchner Eigengewächs könnte in den Fokus rücken: Emre Can. Der 25-Jährige wurde zwischen 2009 und 2011 an der Säbener Straße ausgebildet, spielte anschließend ein Jahr für die Amateure und dann ein Jahr für die Profis des FC Bayern.

Ehe der Weg des deutschen Nationalspielers über Bayer Leverkusen zum FC Liverpool und schließlich zu Juventus Turin in die italienische Serie A führte.

FC Bayern München: Emre Can ein Kandidat?

Wie das Fußball-Portal „goal.com“ berichtet, soll Can bei Juve aber sehr unzufrieden sein - und den Klub aus dem Piemont im Winter unbedingt verlassen wollen.

Nachdem die Turiner ihn nicht für dieChampions-League-Hinrunde gemeldet hatten, hatte Can seinen Unmut über das Handeln seines Arbeitgebers bereits im Rahmen des DFB-Teams kund getan.

Wie die italienische Sportzeitung „Corriere dello Sport“ schreibt, soll auch der FC Bayern zu den Interessenten an ihm gehören.

Berichte über eine Ablöse schwanken zwischen 20 und 40 Millionen Euro. Eine weitere Zusammenarbeit mit Trainer Maurizio Sarri ist für Can (nur sieben Liga-Spiele) zumindest wohl kaum denkbar.

Emre Can brächte dem FC Bayern gleich fünf Vorteile

Das brächte den Bayern einen von fünf großen Vorteilen. Denn: Hasan Salihamidzic könnte, theoretisch, die Ablösesumme (oder eine Leihgebühr) drücken.

Vorteil Nummer zwei: Can wurde 2015 Nationalspieler, als Bayerns Interimstrainer Hansi Flick gerade Sportdirektor beim DFB war. Vorteil Nummer drei: Can würde als Ex-Bayer den Kosmos an der Säbener Straße und die Erwartungshaltung in München-Harlaching freilich bestens kennen.

Vorteil Nummer vier: Can ist extrem flexibel einsetzbar. Neben der Rechtsverteidigerposition kann der Defensivallrounder auch den rechten Part in einer Dreierkette einnehmen. Zudem ist der Hesse eigentlich gelernter Innenverteidiger - und könnte in der chronisch anfälligen Abwehrmitte der Münchner als weiterer Back-up dienen.

Emre Can könnte Javi Martinez ersetzen und Joshua Kimmich unterstützen

Insbesondere dann, sollte Javi Martinez (31 Jahre, Vertragsende 2021) den Klub im Sommer verlassen. Das defensive Mittelfeld und die offensivere Acht runden sein Portfolio ab.

Schlussendlich Vorteil Nummer fünf: Can gilt auf dem Platz als „Aggressive Leader“, führt seine Zweikämpfe oft an der Grenze des Erlaubten und kommt auch ansonsten viel über Körpersprache und Wucht. Just in dieser Rolle verzettelte sich Kimmich zuletzt etwas - und könnte Unterstützung gut gebrauchen.

Holt der FC Bayern in derJanuar-Transferperiode das Eigengewächs zurück?

Im Winter geht es auf dem Transfermarkt rund. Hat Hasan Salihamidzic auch eine Position auf dem Schirm, auf der die Top-Teams Europas besser besetzt und klarer definiert sind?

