Skandal in England: Ex-Bundesliga-Trainer von Rüpel blutig geschlagen

Daniel Stendel, bis Anfang 2017 für die sportlichen Geschicke von Hannover 96 zuständig, ist in Englands Dritter Liga mit Rüpel Joey Barton aneinandergeraten. Mit blutigem Ende.

Der frühere Bundesliga-Trainer Daniel Stendel ist in Englands dritter Fußball-Liga unfreiwillig in die Schlagzeilen geraten. Nach dem 4:2-Sieg seines Teams FC Barnsley gegen Fleetwood Town attackierte Gäste-Coach Joey Barton den 45-Jährigen in den Stadionkatakomben offenbar so massiv, dass Stendel eine blutende Verletzung im Gesicht erlitt.

Berichten englischer Medien zufolge führte die Polizei Barton anschließend aus dem Stadion ab und leitete Ermittlungen gegen den früheren Profi ein. Stendel musste nach Angaben des britischen TV-Senders SkySports noch in der Arena notärztlich versorgt werden. Der ehemalige Coach von Hannover 96 erschien nach dem Zwischenfall wie auch Skandalnudel Joey Barton nicht zur obligatorischen Pressekonferenz.

England: Ex-96-Coach Stendel peilt mit Barnsley Aufstieg an

Die Hintergründe der handgreiflichen Auseinandersetzung sind bislang noch unklar. Allerdings hatten sich beide Trainer unmittelbar nach Schlusspfiff noch am Spielfeldrand bereits einen lautstarken Disput geliefert. Mit Barnsley peilt Stendel den direkten Wiederaufstieg in die zweitklassige Championship-Liga an. Der gebürtige Brandenburger hatte das Teammanager-Amt beim FC Barnsley zu Saisonbeginn angetreten, nachdem Stendel im März 2017 bei Hannover 96 nach nicht einmal einjähriger Tätigkeit entlassen worden war.

SID