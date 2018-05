Star-Trainer verlängert in der Premier League

Die Tottenham Hotspur können langfristig mit ihrem Star-Coach Mauricio Pochettino planen. Der Argentinier verlängerte seinen Vertrag an der White Hart Lane.

Tottenham Hotspur hat den Vertrag mit Teammanager Mauricio Pochettino bis 2023 verlängert. Das gab der Premier-League-Klub am Donnerstag bekannt. "Ich fühle mich geehrt, einen neuen langfristigen Vertrag unterzeichnet zu haben und den Klub als Manager in die wichtigste Periode seiner Geschichte führen zu können", sagte der 46-Jährige.

Pochettino ist seit 2014 für den Londoner Klub tätig und etablierte die Spurs seither unter den Top-Vereinen in England. In der abgelaufenen Saison gelang dem Team um den ehemaligen Bundesligaspieler Heung-Min Son mit Platz drei zum dritten Mal in Folge der direkte Einzug in die Champions League.

Zur neuen Spielzeit bezieht Tottenham sein neues Stadion, nachdem der Klub übergangsweise seine Heimspiele im Wembley Stadium ausgetragen hatte.

