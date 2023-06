Mühsames 2:1 der Frauen-Nationalmannschaft gegen Vietnam

Von: Jörn Polzin

Teilen

Unvergessliche Momente: Die Einlaufkinder der SG Götzenhain stürmen nach dem Einlauf wieder vom Platz. Im Hintergrund die vietnamesischen Spielerinnen und Anhänger beider Nationen im gut gefüllten Stadion. © hartenfelser

Der 2:1-Arbeitssieg gegen Vietnam zeigt, dass bei den deutschen Fußballerinnen vor der WM noch viel Sand im Getriebe ist. Der Stimmung in Offenbach tut das keinen Abbruch, was zu großen Teilen an den Gästen liegt.

Offenbach – Als der Abpfiff ertönte, erreichte der Geräuschpegel auf dem Bieberer Berg den Höhepunkt. Dort, wo gewöhnlich die in Rot-Weiß gehüllten Fans von Kickers Offenbach ihre Spieler anfeuern, schwenkten viele der knapp 14 000 Zuschauer ihre roten Flaggen mit gelbem Stern und feierten ausgelassen ihr Team. Völlig zu recht: Was die vietnamesischen Fußballerinnen beim 1:2 gegen die deutsche Nationalelf zeigten, durfte ihre Landsleute mit Stolz erfüllen. Schließlich wird es für den WM-Neuling auch in Australien und Neuseeland vorrangig um ein ehrbares Abschneiden gehen, keineswegs um den WM-Titel.

Den haben eigentlich die DFB-Frauen im Visier, befinden sich vier Wochen vor der Jagd nach dem dritten Stern aber noch in der Findungsphase, wie die 90 Minuten mit überschaubarer Aussagekraft zeigten. „Wir haben einen anderen Anspruch, das ist klar. Aber es war sicher ein wenig zusammengewürfelt und wir sind nach drei Platzeinheiten vielleicht maximal bei 40 Prozent oder 50 Prozent“, betonte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die immer wieder vergebens gegen den Lärm der Vietnam-Fans auf dem Bieberer Berg angebrüllt hatte. „Trotzdem haben wir viele Erkenntnisse gewonnen.“

Vor allem jene, dass der zweite Anzug bei den Vize-Europameisterinnen nicht richtig sitzt. Ohne die meisten Asse vom Champions-League-Finalisten VfL Wolfsburg wie Alexandra Popp und Svenja Huth sowie die geschonten Spielerinnen des FC Bayern fehlte trotz körperlicher Überlegenheit der Offensivdrang sowie die defensive Kompaktheit. Möglicherweise blockierte auch die Konkurrenzsituation im Team die Köpfe und Beine. Von den Spielerinnen aus der zweiten Reihe kämpfen einige noch um ihr WM-Ticket.

„Total begeistert, aber auch erleichtert“ Dutzende Kameras auf sie gerichtet, tausende Anhänger auf den Rängen. Als der große Moment für die Einlaufkinder der SG Götzenhain gekommen war, mischten sich Aufregung, Freude und Spaß. Hand in Hand mit den Nationalspielerinnen Vietnams ging es für die Gewinnerinnen unserer Verlosung auf den Rasen. Bei den Hymnen winkten die Mädels lächelnd in die Kameras, ehe es nach Schulterklopfern der Nationalspielerinnen wieder in Richtung Tribüne ging, wo die Götzenhainer Mädels das Spiel gemeinsam mit den Eltern verfolgten. „Die Mädels waren sehr aufgeregt und gespannt, mit wem sie einlaufen dürfen“, erzählt Trainerin Sarah Geiger. „Danach waren sie total begeistert, aber auch sehr erleichtert, dass alles so gut geklappt hat. Es war ein tolles Erlebnis.“ Das fanden auch Charlotte („Ich habe mich sehr gefreut“), Emma („Ich war schon nervös“) und Kyra („Das hat total Spaß gemacht“). jp

Dabei war es gut losgegangen. Ein feines Hackentor von Paulina Krumbiegel auf Vorlage der Frankfurterin Nicole Anyomi (3.) weckte früh Erwartungen. Doch wer auf weitere Treffer in Durchgang eins gehofft hatte, wurde enttäuscht. Zu umständlich und ungenau agierte der Favorit, bei dem neben Anyomi auch die Vereinskolleginnen Laura Freigang, Sara Doorsoun und Sjoeke Nüsken (wechselt zum FC Chelsea) in der Startelf standen. Die giftigen Gäste kämpften sich hingegen besser ins Spiel herein. Alleine spektakuläre Rettungstaten von Torhüterin Merle Frohms (15. und 42.) verhinderten den möglichen Ausgleich zur Pause.

Auch in Hälfte zwei taten sich die DFB-Frauen schwer. Freigang (55.) und Melissa Kössler (60.) vergaben Möglichkeiten. Die größten Chancen boten sich aber dem Asienmeister. Nach einem Fehlpass der Sekunden zuvor eingewechselten Frankfurterin Sophie Kleinherne traf Thi Thuy Hang Nguyen (77.) nur das Außennetz. Wenig später vereitelte Frohms eine weitere Großchance (85.). Dank eines Zusammenspiels der Joker, Vorlage Jule Brand, Schuss Janina Minge, fiel das Tor auf der anderen Seite - 2:0. Doch Vietnam steckte nicht auf und kam in der Nachspielzeit zum verdienten Anschlusstor von Thi Thanh Nha Nguyen (90.+3). Der Rest war Jubel in Rot-Gelb, eine Ehrenrunde und viele Verbeugungen – vor den Gegnerinnen und den Fans. Die WM kann für den Vietnam kommen. Für Deutschland gibt es noch viel zu tun.

Deutschland: Frohms (VfL Wolfsburg) - Linder (TSG Hoffenheim), Doorsoun (Eintr. Frankfurt - 46. Hegering (Wolfsburg)), Nüsken (Eintr. Frankfurt), Hagel (Hoffenheim - 76. Kleinherne (Eintr. Frankfurt)) - Däbritz (Ol. Lyon - 46. Minge (SC Freiburg)), Lattwein (Wolfsburg - 46. Leupolz (FC Chelsea)) - Anyomi (Eintr. Frankfurt), Freigang (Eintr. Frankfurt), Krumbiegel (Hoffenheim - 61. Sellner (Wolfsburg)) - Kössler (Hoffenheim - 61. Brand (Wolfsburg) Schiedsrichterin: Welsh (England) - Z.: 13652 - Tore: 1:0 Krumbiegel (3.), 2:0 Minge (80.), 2:1 T. T. N. Nguyen (90.+3)

Unvergessliche Momente: Die Einlaufkinder der SG Götzenhain stürmen nach dem Einlauf wieder vom Platz. Im Hintergrund die vietnamesischen Spielerinnen und Anhänger beider Nationen im gut gefüllten Stadion. © hartenfelser