Entscheidung bei Cancelo wohl gefallen: Schon Einigung mit anderem Klub?

Von: Christoph Wutz

Er kam als Hoffnungsträger für die rechte Münchner Abwehrseite: Joao Cancelo. Jedoch ist für ihn das Kapitel FC Bayern wohl bereits wieder beendet.

München – Bereits sein Auftritt vor den Fans nach dem letzten Bayern-Heimspiel gegen Leipzig sprach Bände. Manchester-City-Leihgabe Joao Cancelo wird den FC Bayern wohl nach der Saison wieder verlassen. Die Münchner ziehen die Kaufoption für den Rechtsverteidiger nicht. Unter Pep Guardiola in Manchester hat er wohl keine Zukunft – stattdessen könnte der Portugiese bei einem anderen Top-Klub unterkommen.

Joao Pedro Cavaco Cancelo Geboren: 27. Mai 1994 (Alter: 29 Jahre), Barreiro, Portugal Position: Rechtsverteidiger An den FC Bayern München verliehen bis zum: 30. Juni 2023 (Stammverein: Manchester City) Marktwert: 60 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

70 Millionen Euro: FC Bayern zieht die Kaufoption für Leihgabe Cancelo nicht

Nach Informationen von Sky lassen die Bayern-Verantwortlichen die Kaufoption für den portugiesischen Abwehrspieler verstreichen. Diese soll bei rund 70 Millionen Euro liegen – das ist dem Rekordmeister aber zu viel. Auch eine Leihverlängerung, die zwischenzeitlich im Raum gestanden hatte, ist damit wohl vom Tisch.

Der geschasste Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll laut Sky noch an einer festen Verpflichtung gearbeitet haben. Mit Brazzos Entlassung bei den Bayern ist eine langfristige Beschäftigung des Rechtsverteidigers aber kein Thema mehr. Auch die Zukunft von Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard liegt wohl nicht in München.

Joao Cancelo wird den FC Bayern wohl nach einem halben Jahr wieder verlassen. © Imago / MIS

Cancelo konnte bei den Bayern nicht überzeugen – vorerst Rückkehr zu Stammklub Manchester City

Auch Cancelo selbst sei bereits darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass man in München nicht mit ihm plant. Er kam im Januar diesen Jahres auf Leihbasis vom englischen Meister Manchester City zum den Bayern und lief seitdem in 21 Pflichtspielen auf.

Dabei erzielte er ein Tor und bereitet sechs Treffer vor, konnte aber im Trikot des Rekordmeisters nicht wirklich überzeugen. Somit kehrt Cancelo nach Ablauf seiner Leihe im Juli zu seinem Stammverein zurück, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht.

Er hat wohl keine Zukunft bei Manchester City: Wechselt Noch-Bayer Cancelo jetzt nach Barcelona?

Allerdings ist ein Verbleib des 29-Jährigen bei City „eher unwahrscheinlich“, berichtet Sky. Cancelo war bei den „Skyblues“ lange Stammspieler gewesen. Allerdings war er kurz vor seinem Wechsel zum FC Bayern mit City-Trainer Pep Guardiola aneinandergeraten und hatte auf einen Abgang gepocht – der deutsche Rekordmeister schlug zu.

Nun könnte es Cancelo zum FC Barcelona verschlagen. Ehe aber ein Transfer gestemmt werden könne, müsse der spanische Top-Klub erst noch einige finanzielle Weichen stellen.

Während also mit Cancelo ein portugiesischer Außenverteidiger München verlässt, könnte ein anderer dorthin wechseln: Dortmunds Raphael Guerreiro steht wohl auf der Einkaufsliste der Bayern. (wuc)