Entscheidung über Neuer-Ersatz gefallen! FC Bayern arbeitet an vorzeitiger Nübel-Rückkehr

Von: Florian Schimak

Alexander Nübel soll beim FC Bayern den verletzten Manuel Neuer ersetzen. Diese Entscheidung ist offenbar nun gefallen.

München – Wer ersetzt Manuel Neuer? Diese Entscheidung ist nun offenbar gefallen. Wie Sky berichtet, verhandelt der FC Bayern aktuell über eine vorzeitige Rückkehr von Alexander Nübel nach München.

Name: Alexander Nübel Geburtsdatum: 30. September 1996 (26 Jahre) Verein: AS Monaco (zur Leihe bis Sommer 2023) Position: Torhüter Marktwert: 10 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

„Ja, die Bayern wollen Alexander zurückholen und haben mich darüber informiert“, wird Nübel-Berater Stefan Backs von Sky zitiert: „Es liegt jetzt vor allem an den Vereinen, eine Einigung zu finden. Für Alexander ist es wichtig zu wissen, was seine Perspektive ist“.

Alexander Nübel soll bereits im Winter zum FC Bayern zurückkehren. © IMAGO / ZUMA Wire

Der 26-jährige Nübel ist seit anderthalb Jahren an die AS Monaco ausgeliehen. Dort entwickelte sich der Keeper nach anfänglichen Schwierigkeiten zum absoluten Leistungsträger. Sein Vertrag an der Cote d‘Azur läuft noch bis zum 30. Juni 2023, weshalb die Bayern nun etwas Geld in die Hand nehmen müssen, um den Keeper zurück an die Isar zu locken. Wie Sky berichtet, soll es dabei um einen siebenstelligen Betrag handeln.

FC Bayern reagiert auf Neuer-Ausfall: Nübel soll sofort zurückkehren

Die Bayern reagieren damit auf den Ausfall von Kapitän Neuer, der sich vergangenen Woche beim Ski-Touren einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen hat. Der 36-Jährige wird daher mindestens ein halbes Jahr ausfallen.

Durch den Neuer-Ausfall hat Trainer Julian Nagelsmann aktuell nur Sven Ulreich als erfahrenen Keeper im Kader. Das war den Bayern-Bossen offenbar zu heikel, weshalb nun an der vorzeitigen Rückkehr von Nübel gearbeitet wird. An der Säbener Straße hat der Keeper noch einen Vertrag bis 2025.

Alexander Nübel zurück zum FC Bayern? Gemeinsames Duo mit Ulreich

Nübel war 2020 ablösefrei zum FC Bayern gewechselt, absolvierte in seiner ersten Saison aber lediglich vier Partien. Anschließend wurde der gebürtige Paderborner nach Monaco ausgeliehen, wo in dieser Saison starke Leistungen zeigte und mit der AS um den Einzug in die Champions League kämpft.

In der Europa League wartet Bayer Leverkusen in der Zwischenrunden. Ob Nübel dabei mit von der Partie sein wird, ist nach den Entwicklungen in den letzten Stunden nicht vorstellbar. (smk)