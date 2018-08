Erfahrung der Zugänge wichtig für SC Hessen

Can Özer (links, hier im Duell mit Sasa Strujic vom TSV Steinbach-Haiger) könnte zum Heimspiel des SC Hessen Dreieich gegen die TSG Balingen wieder in die Startelf rücken. J Foto: Hartenfelser

Sprendlingen - Nach Nico Seegert in der vergangenen Woche rüstete Fußball-Regionalligist SC Hessen Dreieich in dieser Woche erneut nach, sicherte sich die Dienste von Uwe Hesse (30, 124 Einsätze in der 3.

Liga für Jahn Regensburg und Darmstadt 98) – ebenso wie Seegert ein Flügelspieler.

„Vor zwei Wochen hatten wir den ersten Kontakt, dann war zunächst Funkstille und letztlich ging in dieser Woche alles sehr schnell“, erklärt Hesse, der am gestrigen Freitag erstmals mit seiner neuen Mannschaft trainierte. Ob er am Sonntag (14 Uhr) im zweiten Saison-Heimspiel gegen Mitaufsteiger TSG Balingen bereits zum Kader des SC Hessen zählt, „entscheidet der Trainer“, sagt Hesse, der in Reinheim wohnt und sich zuletzt beim Hessenligisten VfB Ginsheim fit hielt.

Auf den Außenbahnen haben die Dreieicher nachgelegt. Die angestrebte Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers lässt dagegen noch auf sich warten. „Da sind wir weiter auf der Suche“, gibt Trainer Rudi Bommer zu, „aber das gestaltet sich schwierig.“ Der Ex-Nationalspieler will auch nicht „irgendeinen“ verpflichten, sondern das Optimale herausholen. „Wir brauchen einen Innenverteidiger mit Erfahrung, der die Verantwortung übernimmt“, sagt er. Ähnliches erwartet Bommer von Uwe Hesse: „Er soll uns mit seiner Erfahrung weiterbringen.“

Gegen Balingen am Sonntag (14 Uhr) muss Bommer voraussichtlich auf die angeschlagenen Danny Klein (leichte Gehirnerschütterung) und Alexandros Theodosiadis (Zerrung in der Wade) verzichten. Für Theodosiadis steht Eduardo Landu bereits, für Klein könnte Nico Seegert zu seinem ersten Einsatz von Beginn an kommen.

In Mannheim hatte Bommer im zentralen Mittelfeld mit Daniel Henrich, Abassin Alikhil und Denis Streker die defensivere Variante gewählt, gegen Balingen ist mit einer offensiveren Ausrichtung zu rechnen. Can Özer oder André Fließ könnten somit wieder auf die „Zehn“ rücken. Aufgrund der defensiveren Ausrichtung zählten Yves Böttler und Toni Reljic in Mannheim nicht einmal zum Kader des SC Hessen. „Das war eine taktische Maßnahme, zudem haben wir durch die U23-Regelung auch gewisse Vorgaben“, erklärt Bommer.

Gegen Balingen muss der Aufsteiger seine Fehler weiter minimieren. „Diese Kleinigkeiten, die uns die Punkte kosten, müssen wir herausbekommen“, blickt Bommer voraus, „das ist nicht mehr die Hessenliga. Wir müssen uns schnell umstellen, diese Fehler und Gegentore sind in der Regionalliga nicht mehr zu korrigieren.“

Im Unterschied zu den seit mittlerweile Saison übergreifend sechs Partien sieglosen Dreieichern sammelten die Schwarzwälder bereits vier Punkte. Es hätten sogar sechs sein können, doch unter der Woche reichte es trotz starker Leistung und vieler Torchancen gegen die TSG Hoffenheim II nur zu einem torlosen Remis.

„Die sind sehr robust und defensiv sehr gut eingestellt. Da müssen wir höllisch aufpassen, vor allem auch in der Luft“, warnt Rudi Bommer vor dem Mitaufsteiger aus dem Badischen. Trotz dreier siegloser Begegnungen bewahrt der Dreieicher Trainer die Ruhe: „Der Klassenerhalt bleibt unser Ziel. Bisher haben wir uns für unsere Leistungen leider noch nicht belohnt.“ Neuzugang Uwe Hesse weiß aus seiner langjährigen Erfahrung: „Es geht nur über das Team und die Einstellung. Jeder muss für jeden da sein. Man muss an jedem Spieltag bis zur letzten Minute 100 Prozent raushauen, sonst hat man in dieser Liga keine Chance.“ J leo

Voraussichtliche Aufstellung

SC Hessen Dreieich: Kleinheider - Opper, Talijan, Gavric, Landu - Streker, Alikhil - Fließ, Özer, Seegert - Lagator