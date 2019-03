Europa-League-Auslosung JETZT im Live-Ticker: Interessantes Duell für die Eintracht

In Nyon werden heute die Viertelfinal-Paarungen der Europa League ausgelost. Auf wen trifft Eintracht Frankfurt? Wir begleiten die Ziehung im Live-Ticker.

Am heutigen Freitag findet die Auslosung der Viertelfinal-Paarungen in der Europa League statt.

Gezogen wird ab 13 Uhr in der UEFA-Zentrale in Nyon.

Eintracht Frankfurt befindet sich als einzig verbliebener deutscher Vertreter im Lostopf der Europa League.

13.17 Uhr: Die möglichen Halbfinalpartien stellen sich wie folgt dar: Der Sieger der Partie Villarreal-Valencia trifft entweder auf Neapel oder Arsenal. Eintracht Frankfurt würde im Falle eines Weiterkommens auf den Sieger der Partie Slavia Prag - Chelsea treffen.

13.15 Uhr: Slavia Prag gegen Chelsea - die Engländer erwischen mit den Tschechen den wohl schwächsten Gegner.

13.14 Uhr: Die Eintracht darf nach Portugal reisen, zum 36-fachen Meister Benfica Lissabon - ein schönes Duell, in dem Frankfurt zunächst auswärts antritt.

13.13 Uhr: Es kommt zum spanischen Duell zwischen Villarreal gegen den FC Valencia.

13.12 Uhr: Das riecht nach Champions League. Die erste Partie lautet Neapel gegen Arsenal London.

13.11 Uhr: Die Auslosung beginnt. Wie in der Champions League wird später auch der weitere Verlauf ausgelost.

13.08 Uhr: Die Partie auslosen wird der Niederländer Pierre van Hooijdonk, der 2002 mit Feyenoord Rotterdam den UEFA-Cup, Vorgängerwettbewerb der Europa League, gewinnen. Im Finale gewann Feyenoord gegen Borussia Dortmund mit 3:2.

13.05 Uhr: Die verbliebenen Vereine werden vorgestellt.

Bayern-Trainer Niko Kovac findet den Erfolg seines Ex-Klubs Eintracht Frankfurt „sensationell“:

„Man sieht, was es heißt, wenn man einen Traum hat und daran glaubt“, sagte Kovac am Freitag.

12.55 Uhr: Im Viertelfinale befinden sich einige Hochkaräter: Zu den Topfavoriten auf den Titel zählen der SSC Neapel und der FC Chelsea, aber auch Arsenal London, der FC Valencia oder Benfica Lissabon haben gute Chancen. Villarreal, in Spanien aktuell im Abstiegskampf, und Slavia Prag zählen zu den Außenseitern - auch wenn die Tschechen im Achtelfinale Seriensieger Sevilla aus den Wettbewerb kegeln konnten.

12.38 Uhr: Mit dem herausragenden Weiterkommen gegen Inter Mailand hat Eintracht Frankfurt die deutsche Ehre im Europapokal gerettet. Als einziges Bundesliga-Team steht die Mannschaft aus Hessen in einem europäischen Viertelfinale.

+++ Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von der Auslosung des Viertelfinales der Europa League. Am Freitag geht es in Nyon (Schweiz) um 13 Uhr los, im Anschluss an die Champions-League-Auslosung. Hier in unserem Live-Ticker verpassen Sie garantiert nichts! Hier sehen Sie die Auslosung im Livestream.

Europa League: Diese Teams stehen im Viertelfinale

Eintracht Frankfurt Benfica Lissabon Slavia Prag FC Arsenal FC Villarreal FC Chelsea SSC Neapel FC Valencia

Viertelfinal-Auslosung der Europa League im Live-Ticker: Frankfurt nach Sieg über Inter in der nächsten Runde

Die Eintracht hat es geschafft! In einem wahren Offensiv-Spektakel im San Siro konnten die Hessen am Donnerstag Inter Mailand mit 1:0 niederringen und sich sensationell für das Viertelfinale qualifizieren. Doch damit nicht genug: Durch das Weiterkommen ist die Eintracht der letzte verbliebene deutsche Vertreter im Europapokal. Zudem stehen die Hessen damit erstmals seit 24 Jahren wieder in der Runde der letzten Acht.

Wie weit das Abenteuer Europa League noch geht, wird sich im Viertelfinale zeigen. Neben der Eintracht tummeln sich jedoch auch noch echte Schwergewichte wie der FC Chelsea, der FC Arsenal, der SSC Neapel oder der FC Valencia in den Lostöpfen.

Um 13 Uhr findet am Freitag die Auslosung der Viertelfinal-Paarungen im schweizerischen Nyon statt. Auf tz.de* erfahren Sie, wo und wie Sie die Ziehung live im TV und im Live-Stream sehen können.

Am heutigen Freitag wird auch die das Viertelfinale der Champions League ausgelost (ab 12 Uhr). Außerdem benennt Bundestrainer Joachim Löw seinen Kader für die ersten Länderspiele des Jahres (ab 12.30 Uhr) und Bayern-Coach Niko Kovac steht vor dem Heimspiel gegen Mainz 05 Rede und Antwort (ab 11 Uhr bei tz.de*).

