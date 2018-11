Europa League im Live-Ticker: Gulbrandsen trifft! Leipzig vor bitterer Niederlage - auch Leverkusen hinten

Europa League im Live-Ticker: RB Leipzig muss bei RB Salzburg punkten. Für Bayer Leverkusen geht es gegen Ludogorez Rasgrad ebenso um Platz eins wie für Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille.

Am Donnerstag (29.11.2018) steht der 5. Vorrundenspieltag in der Europa League auf dem Programm.

RB Leipzig tritt ab 18.55 Uhr zum Bruderduell bei RB Salzburg an und braucht Punkte im Kampf um Platz zwei hinter den Österreichern.

Auch Bayer Leverkusen ist schon um 18.55 Uhr gefordert. Die bereits für die K.o.-Runde qualifizierte Werkself empfängt Ludogorez Rasgrad.

Eintracht Frankfurt bekommt es ab 21 Uhr mit Olympique Marseille zu tun. Die Hessen haben ihr Ticket für die Zwischenrunde ebenfalls bereits gebucht.

80. Minute (RBS-RBL): Jetzt geht‘s drunter und drüber im Bruder-Duell. Upamecano sieht gegen Wolf überhaupt nicht gut aus, der das Sprintduell für sich entscheidet und alleine auf Mvogo zuläuft. In letzter Sekunde ist Orban dazwischen.

78. Minute (RBS-RBL): War das der Weckruf für die „Bullen“ aus Leipzig. Die Mannschaft von Ralf Rangnick macht jetzt Druck.

75. Minute (RBS-RBL): Werner fast mit dem direkten Gegenschlag. Ein fantastischer Volley mit dem rechten Außenrist segelt mit Zug Richtung rechtem Kreutzeck, doch Walke macht sich lang greift in größter Not über. Mit den Fingerspitzen klärt der Keeper ins Aus.

74. Minute (RBS-RBL): TOR für RB Salzburg. Ähnliche Situation wie eben. Genialer Pass aus der Bedrängnis heraus von Junuzovic auf den gestarteten Ulmer auf links. Der sprintet Richtung Torauslinie. schaut einmal nach oben, passt präzise in den Rücken der Abwehr, wo Torjäger Gulbrandsen wartet und seelenruhig rechts unten einschiebt! Genialer Spielzug und die verdiente Führung.

Europa League im Live-Ticker | Bayer Leverkusen gegen Ludogorez Rasgrad: Marcelinho schockt die „Werkself“

73. Minute (RBS-RBL): Die besseren Szenen haben in Salzburg weiter die Hausherren. Schlager sticht in den Strafraum und gibt scharf nach innen. Doch im Fünfer wartet keiner.

73. Minute (B04-PFC): Das war für Herrlich das Zeichen, zu reagieren. Der Bayer-Coach bringt Shooting-Star Kai Havertz. Kann er die Partie noch drehen?

68. Minute (B04-PFC): TOR für Ludogorez Rasgrad. Und da ist es passiert. Klasse Kombination über den eingewechselten Marcelinho, der per Doppelpass direkt wieder bedient wird. Vor Özcan bleibt der Brasilianer extrem cool und chippt die Kugel Zentimeter über die Schulter des Bayer-Keepers. Das ist mal eine faustdicke Überraschung!

65. Minute (B04-PFC): Bailey scheint hier in der zweiten Halbzeit richtig Bock zu haben. An der Präzision hapert es jedoch noch. Sein als Flanke getarnter Schuss wird abgefälscht. Kein Problem für Renan im Tor der Gäste.

61. Minute (RBS-RBL): Salzburg wird jetzt wieder mutiger und zielstrebiger. Ulmer tanzt auf links gleich drei Leipziger aus und steckt auf Wolf durch. Der dribbelt kurz in den Strafraum und prüft Mvogo. Den halbhohen Schuss kann der Leipziger Keeper aber zur Ecke klären.

56. Minute (B04-PFC): WENDELL! Der Brasilianer kommt am Strafraumrand zum Abschluss und lässt mal ein richtiges Pfund ab. Doch leider nicht platziert genug. Renan steht jedoch genau richtig und faustet den Ball zurück ins Feld.

55. Minute (RBS-RBL): Salzburg hat die erste, etwas gefährlichere Strafraumszene. Wolf kommt auf der linken Torauslinie nach einem Einwurf zum Flanken, doch Saracchi kann vor Gulbrandsen im Fünfer klären.

51. Minute (B04-PFC): Leon Bailey zeigt mal, was er kann. Der Jamaikaner lässt ganz locker drei Verteidiger der Bulgaren aussteigen, zieht mit links ab und knallt den Ball knapp am linken Pfosten vorbei ins Außennetz.

49. Minute (RBS-RBL): Aufregung auf der Leipziger Bank nach einem Pfiff gegen Timo Werner. Im Zweikampf berührt der Stürmer Pongragic leicht und wird bei einem aussichtreichen Angriff zurückgepfiffen. Doch der Schiedsricher hat hier absolut Recht.

47. Minute (B04-PFC): Debütant Schreck mit seinem ersten Schuss in der Europa League. Und so schlecht war der gar nicht. Sein Volley geht knapp zwei Meter über die Latte.

46. Minute (RBS-RBL): Auch im „Dosen-Duell“ geht‘s weiter. Leipzig muss jetzt kommen. Celtic Glasgow ist bei Rosenborg Trondheim mit 1:0 in Führung gegangen.

46. Minute (B04-PFC): In Leverkusen rollt wieder der Ball. Kann die „Werkself“ noch einen Schritt Richtung Gruppensieg machen?

Europa League im Live-Ticker | RB Salzburg gegen RB Leipzig: Werner vergibt große Chance vor der Pause

Halbzeit: Halbzeitpfiff in beiden Partien. Sowohl im Bruder-Duell zwischen RB Salzburg und RB Leipzig als auch zwischen Bayer Leverkusen und Ludogorez Rasgrad steht es 0:0. Nach anfänglicher Druckphase der Salzburger kamen die deutschen „Bullen“ besser ins Spiel und hatten in Person von Werner kurz vor der Pause sogar die Führung auf dem Fuß. Die „Werkself“ hat zu Hause bisher alles im Griff. Allerdings musste die Elf von Heiko Herrlich in der 30. Minute einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Bei seinem Comeback nach langer Verletzung musste der junge Grieche Retsos gleich wieder runter. Wir sind gespannt auf die zweite Halbzeit und hoffen auf Tore, Tore, Tore!

44. Minute (RBS-RBL): Da ist die erste Chance für die Leipziger „Bullen“. Und was für eine! Ramalho rutscht aus und muss den Ball in der Rückwärtsbewegung Werner überlassen. Der dribbelt in den Sechzehner, schlenzt den Ball am letzten Salzburger Verteidiger vorbei, jedoch auch knapp am Gehäuse von Walke. Das waren Zentimeter!

42. Minute (RBS-RBL): Leipzig komm langsam, aber sicher ins Spiel. Den Dauerdruck können die Salzburger dann doch nicht aufrecht erhalten. In dieser Phase sind Torraumszenen Mangelware.

Europa League im Live-Ticker | Bayer Leverkusen gegen Ludogorez Rasgrad: Retsos muss verletzt runter

40. Minute (B04-PFC): Oha, wie schnell ist denn dieser Paulinho. Ein scheinbar harmloser, ungenauer Pass fliegt in den Strafraum. Der junge Brasilianer kommt aus dem Nichts herangespritzt und prüft Renan aus spitzem Winkel. Aus der anschließenden Ecke wird nichts.

35. Minute (B04-PFC): Schlimmer Fehlpass von Wendell direkt vor dem eigenen Sechzehner. Doch Rasgrad schaltet zu langsam und kann die Chance nicht nutzen.

31. Minute (RBS-RBL): Viele Fouls und ein hart umkämpftes Spiel jetzt in Salzburg. Lainer zieht Cunha am Trikot zu Boden und bekommt die gelbe Karte.

30. Minute (B04-PFC): Bittere Nachricht für Bayer! Der gerade erst wiedergenesene Panagiotis Retsos muss erneut verletzt raus. Das sieht nach einer Knieverletzung aus. Der junge Grieche muss raus. Für ihn kommt Julian Baumgartlinger. Gute Besserung!

28. Minute (B04-PFC): Die Gäste aus Bulgarien versuchen sich auch einmal in der Offensive. Nach einer Ecke kommt Joao Paulo am zweiten Pfosten zum Abschluss, doch seine Direktabnahme landet im Nachthimmel von Leverkusen.

24. Minute (RBS-RBL): Und Salzburg macht genau so weiter. Freistoßflanke von der rechten Seite von Ulmer. Doch Upamecano kann ins Toraus klären. Von der anschließenden Ecke geht keine Gefahr aus.

Europa League im Live-Ticker | RB Salzburg gegen RB Leipzig: Gulbrandsen vergibt Führung für die Hausherren

20. Minute (RBS-RBL): Und das ist die bisher beste Chance des Spiels. Dabbur mit einem überragenden Lupfer-Pass auf Gulbrandsen, der sofort per Volley abzieht. Mvogo macht sich groß und kann den Ball abwehren. Das war eng!

18. Minute (B04-PFC): Bayer kontrolliert das Geschehen auf heimischen Platz, ohne zu viel Risiko zu gehen. Großchancen haben wir bisher aber noch keine gesehen.

14. Minute (RBS-RBL): Und die Hausherrren machen weiter Druck. Immer wieder konsequentes Gegenpressing. Selbst auf den Keeper. Mvogo legt sich den Ball vor die Füße, Schlager rennt an und wirft sich vor den Abschlag. Doch der Ball prallt nur ins Seitenaus.

11. Minute (RBS-RBL): Erneut ein ruhender Ball und wieder macht‘s Junuzovic. Diesmal aus 20 Metern und ein gutes Stück gefährlicher. Der Ball segelt einen halben Meter über den Querbalken. Salzburg nähert sich an. Wo sind die Offensiv-Bemühungen der „Bullen“?

7. Minute (RBS-RBL): Noch ist Leipzig nicht wirklich im Spiel. Aber auch Salzburg kann noch keine richtige Gefahr entwickeln. Ein erster Freistoß von Junuzovic ist für Mvogo keine Gefahr.

4. Minute (B04-PFC): Wieder Alario. Schöner Chip-Pass auf den Argentinier, der kurz vor Ludogorez-Keeper Renan an den Ball kommt. Sein Abschluss geht jedoch deutlich drüber.

2. Minute (B04-PFC): Und gleich wird‘s gefährlich im Sechzehner der Gäste aus Rasgrad. Thelin setzt sich super durch und passt auch Alaria, der aus 20 Metern abzieht, aber knapp verzieht.

1. Minute (B04-PFC): Auch in Leverkusen ist das Spiel angepfiffen. Wie schlägt sich Bayers B-Elf?

1. Minute (RBS-RBL): Und es geht los! Der Ball rollt in Salzburg.

18.49 Uhr (RBS-RBL): Im Vorfeld der Partie wurde die „Stallorder“-Thematik von den Medien aufgegriffen. Salzburg braucht aus den letzten beiden Spielen nur noch einen Punkt, um sicher in der Euro League zu überwintern. Leipzig steht dagegen gehörig unter Druck. Die Spekulation, dass es zwischen den beiden Klubs von Red-Bull-Besitzer Dietrich Mateschitz zu Wettbewerbsverzerrung kommen könnte, bezeichnete RBL-Sportdirektor Oliver Mintzlaff jedoch als „Nonsense“. Der 43-Jährige betonte, dass der Klubbesitzer sich „nullkommanull ins operative Geschäft“ einmischen würde.

18.40 Uhr (RBS-RBL): Trotzdem müssen die Leipziger heute gleich auf mehrere Stammspieler verzichten. Kevin Kampl, Marcel Sabitzer, Emil Forsberg und Diego Demme fallen verletzt aus und stehen nicht zur Verfügung. Können die „Bullen“ trotzdem die extrem wichtigen drei Punkte einfahren?

18.27 Uhr (RBS-RBL): Man glaubt es kaum, Tim Werner feiert heute sein Europa-League-Debüt in dieser Saison! Aufgrund der totalen Rotation von Ralf Rangnick kam der 22-Jährige in dieser Saison im europäischen Wettbewerb noch überhaupt nicht zum Einsatz. In der Bundesliga stand er dagegen in jedem Spiel auf dem Rasen (11 von 12 Spielen in der Startelf).

18.11 Uhr (B04-PFC): Auch die Aufstellung der Leverkusener ist bereits da. Wie erwartet lässt Heiko Herrlich einige seiner Offensiv-Stars draußen:

Özcan – Weiser, Retsos, Dragovic, Wendell – Aranguiz – Paulinho, Schreck, Alario, Bailey – Kiese Thelin

18.07 Uhr (RBS-RBL):

Die Aufstellungen sind da, so geht es RB Leipzig im Bruder-Duell an:

Mvogo – Mukiele, Orban, Upamecano, Saracchi – Ilsanker – Laimer, Bruma – Mattheus Cunha, Augustin, Werner

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom 5. Spieltag in der Europa League. Wir berichten von allen drei Spielen mit deutscher Beteiligung. Ab 18.55 Uhr sind RB Leipzig bei RB Salzburg und Bayer Leverkusen gegen Ludogorez Rasgrad gefordert, Eintracht Frankfurt tritt ab 21 Uhr gegen Olympique Marseille an.

Gruppe A der Europa League: Bayer Leverkusen

Durch das 1:0 über den FC Zürich am vorigen Spieltag hat Bayer Leverkusen ebenso wie die punktgleichen Schweizer die K.o.-Runde bereits erreicht. Im Heimspiel gegen Ludogorez Rasgrad aus Bulgarien geht es für die Elf von Trainer Heiko Herrlich einzig darum, sich im Duell um Platz eins eine gute Ausgangsposition zu erkämpfen. Zürich spielt zeitgleich bei AEK Larnaka aus Zypern.

Platz Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1 Bayer Leverkusen 4 3 0 1 10:7 +3 9 2 FC Zürich 4 3 0 1 5:3 +2 9 3 Ludogorez Rasgrad 4 0 2 2 3:5 -2 2 4 AEK Larnaka 4 0 2 2 3:6 -3 2

Gruppe B der Europa League: RB Leipzig

Nach dem 1:2 bei Celtic Glasgow kristallisiert sich für RB Leipzig ein Zweikampf um Rang zwei mit den Schotten heraus. Aktuell haben beide Klubs sechs Punkte auf dem Konto. Leipzig tritt bei den verlustpunktfreien Salzburgern an, zeitgleich gastiert Celtic beim punktlosen Schlusslicht Rosenborg Trondheim.

Platz Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1 RB Salzburg 4 4 0 0 14:5 +9 12 2 RB Leipzig 4 2 0 2 8:6 +2 6 3 Celtic Glasgow 4 2 0 2 4:6 -2 6 4 Rosenborg Trondheim 4 0 0 4 3:12 -9 0

Gruppe H der Europa League: Eintracht Frankfurt

Mit vier Siegen aus vier Spielen ist seit dem 3:2 bei Apollon Limassol klar, dass Eintracht Frankfurt in der Europa League überwintern wird. In der vorletzten Runde geht es nun gegen Olympique Marseille - die Franzosen haben erst einen Zähler auf dem Konto und damit keine Chance mehr auf die Zwischenrunde. Für die Hessen geht es darum, sich den einzigen Verfolger vom Leib zu halten: Lazio Rom liegt drei Punkte zurück und will sein Konto bei Apollon Limassol auffüllen.

Platz Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1 Eintracht Frankfurt 4 4 0 0 11:4 +7 12 2 Lazio Rom 4 3 0 1 8:7 +1 9 3 Apollon Limassol 4 0 1 3 5:9 -4 1 3 Olympique Marseille 4 0 1 3 5:9 -4 1

