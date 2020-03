Europa League im Live-Ticker: Eintracht gegen Basel - nun doch ohne Fans! Gesundheitsamt schreitet ein

Auf in die nächste Runde: Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg sind im Achtelfinale der Europa League dabei.

Mit Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg stehen drei Bundesligaklubs im Achtelfinale der Europa League. Die Partie der Eintracht in Basel wurde bereits abgesagt. Die Hinspiele im Live-Ticker.

Eintracht Frankfurt , Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg stehen im Achtelfinale der Europa League .

, und der stehen im Achtelfinale der . In den Hinspielen treten Frankfurt und Wolfsburg zuhause an, Leverkusen reist nach Glasgow.

Die Rückspiele steigen bereits in einer Woche, der Auftritt der Frankfurter in Basel wurde abgesagt.

Europa League: Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg im Live-Ticker

Spielbeginn Paarung Spielstand Torschützen Donnerstag, 18.55 Uhr Eintracht Frankfurt - FC Basel -:- (-:-) --- Donnerstag, 21 Uhr Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen -:- (-:-) --- Donnerstag, 21 Uhr VfL Wolfsburg - Schachtjor Donezk -:- (-:-) ---

Update vom 11. März, 19.46 Uhr: Wie eben vermeldet wurde, findet das Rückspiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und den Glasgow Rangers am 19. März auch unter Auschluss der Öffentlichkeit statt. Sowohl die UEFA als auch Bayer Leverkusen sollen die Schotten informiert haben, dass es sich um ein Geisterspiel handle.

Update vom 11. März, 17.40 Uhr: Frankfurt gegen Basel findet nun doch ohne Zuschauer statt. Die neue Infektionslage hat das Gesundheitsamt Frankfurt veranlasst, die Begegnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen.

Update vom 11. März, 09.43 Uhr: Die Partie Eintracht Fankfurt gegen den FC Basel am Donnerstag wird mit Zuschauern stattfinden - allerdings mit Auflagen, wie die Eintracht am Mittwochmorgen mitteilte.

„Das Spiel wird mit Publikum ausgetragen - aber mit Auflagen“, heißt es auf der Pressekonferenz: „Nach langen Beratungen haben wir uns entschieden, auf der Basis des Infektionsschutgesetzes, dem klaren fachlichen Rat des Gesundheitsamtes zu folgen und die Fans am Donnerstag nicht auszuschließen und das Spiel stattfinden zu lassen.“

„Nach langen Beratungen haben wir uns entschieden, auf der Basis des Infektionsschutgesetzes, dem klaren fachlichen Rat des Gesundheitsamtes zu folgen und die Fans am Donnerstag nicht auszuschließen und das Spiel stattfinden zu lassen.“#SGE #COVID19 #Corona — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 11, 2020

Man verlasse sich voll und ganz auf die Vorgaben des zuständigen Amtes, sagt ein Sprecher der Hessen: „Panik ist ein schlechter Ratgeber. Wir müssen uns auf den fachlichen Rat des Gesundheitsamtes verlassen. Und dieser war eindeutig.“

Europa League im Live-Ticker: SGE empfängt Basel - Rückspiel schon jetzt abgesagt

Update vom 9. März, 16.36 Uhr: Das für den 19. März angesetzte Achtelfinal-Rückspiel des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der Europa League beim Schweizer Spitzenklub FC Basel wird nicht im St. Jakob-Park zu Basel stattfinden. Die Kantonspolizei Basel-Stadt entschied nach Rücksprache mit dem Kantonalen Krisenstab, die Austragung dieser Partie wegen der Ausbreitung des Coronavirus nicht zu bewilligen. Wo und wann das Spiel stattfinden wird, blieb zunächst offen. Das vermeldet der Schweizer Meister auf seiner Homepage.

„Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat nach Rücksprache mit dem Kantonalen Krisenstab entschieden, dieses Fußballspiel nicht zu bewilligen – dies mit Blick auf den Gesundheitsschutz der Bevölkerung und vor dem Hintergrund der behördlichen Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sowie die Arbeitslast der Sanität Basel“, heißt es dort.

Zunächst war die Partie zu einem sogenannten Geisterspiel erklärt worden, also sie sollte ohne Fans im Stadion stattfinden. Was mit dem Hinspiel an diesem Donnerstag (21.00 Uhr) passiert, war zunächst offen. Derzeit liefen dazu Gespräche, sagte der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, René Gottschalk, am Montag.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) empfahl, dass derzeit keine Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen in Deutschland stattfinden sollen. In Frankfurt werden an diesem Donnerstag aber weit über 40.000 Zuschauer erwartet.

"Besondere Situationen erfordern eine besondere Dosis an Verständnis." Unser CEO Roland Heri nimmt Stellung zum Entscheid der Behörden, dass das UEL-Achtelfinal-Rückspiel am 19. März nicht in Basel stattfinden kann. #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/3BCTwUFn81 — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) March 9, 2020

Europa League im Live-Ticker: Eintracht-Spiel in Basel abgesagt

Frankfurt - Endlich wieder internationales Flair - so dürften Verantwortliche, Spieler und Fans von Eintracht Frankfurt denken. Nach den jüngsten Rückschlägen in der Bundesliga und dem Hammerlos im Pokal-Halbfinale, wo es zu Titelverteidiger FC Bayern* geht, steht nun wieder der Lieblingswettbewerb der Hessen auf dem Programm. In der vergangenen Saison erreichte das Team von Trainer Adi Hütter das Halbfinale und musste sich dem späteren Sieger FC Chelsea erst im Elfmeterschießen beugen, diesmal wartet im Achtelfinale mit dem einstigen Schweizer Serienmeister FC Basel eine lösbare Aufgabe.

Als einziger deutscher Klub sind die Frankfurter am Hinspieltag bereits um 18.55 Uhr gefordert. Dann werden Marco Russ, Gelson Fernandes und Bas Dost dem Team noch nicht helfen können. Hoffnung auf einen Aufschwung macht vor allem, dass die Partie in der heimischen Commerzbank Arena ausgetragen wird. Denn zuletzt wackelte die Mannschaft auf fremden Plätzen bedenklich, belegt mit sieben Punkten den letzten Platz in der Auswärtstabelle der Bundesliga*. „Wir müssen dringend unsere Bilanz verbessern“, monierte Hütter: „So ist das einfach zu wenig, das bringt uns zum Nachdenken.“

Europa League im Live-Ticker: Leverkusen reist zu den Rangers um Teammanager Gerrard

Den Vorteil, zunächst in der Fremde antreten zu dürfen, hat Bayer Leverkusen in der Europa League. Die Werkself gastiert ab 21 Uhr bei den Glasgow Rangers um Teammanager Steven Gerrard. Im Gegensatz zu den Frankfurtern befinden sich die Leverkusener seit Wochen in Topform, haben wettbewerbsübergreifend acht von neun Partien gewonnen, zuletzt besonders überzeugend beim 4:0 über die Hessen. Dabei verletzte sich jedoch Sven Bender, der wie Kevin Volland und Nadiem Amiri gegen die Schotten fehlen wird.

Vor der wohl schwierigsten Aufgabe steht der VfL Wolfsburg, der es zunächst auf eigenem Platz mit Schachtjor Donezk zu tun bekommt. Die Ukrainer sind als Absteiger aus der Champions League dabei, setzen unter anderem auf den ehemaligen Schalker Yevhen Konoplyanka, Torwart-Routinier Andrej Pyatov sowie diverse Brasilianer um Tete, Taison und Marlos. Die seit acht Pflichtspielen ungeschlagenen „Wölfe“ müssen auf Kapitän Josuha Guilavogui, William und Ignacio Camacho verzichten.

Europa League im Live-Ticker: Bundesliga im Achtelfinale am stärksten vertreten

Mit drei Vertretern stellt die Bundesliga mehr Klubs im Achtelfinale als jede andere Liga. Die Premier League, die Primera Division und die Serie A haben jeweils noch zwei Vereine im Wettbewerb. Das Achtelfinale wird wie alle anderen K.o.-Runden binnen acht Tagen ausgespielt - die Rückspiele steigen bereits am 19. März.

Wegen des weltweit grassierenden Coronavirus fand das Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund bei Paris St. Germain ohne Zuschauer statt. Auch in der Bundesliga stehen sogenannte Geisterspiele an, TV-Sender Sky hat bereits erste Maßnahmen getroffen. Wie Sie sich als Zuschauer im Stadion schützen können, verraten wir Ihnen in diesem Artikel.

Umfrage: Wie denken Sie über Geisterspiele wegen der Corona-Krise?

