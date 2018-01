Der ewige „Gigi“ - Buffon will weiterspielen 

Gianluigi Buffon wird am Sonntag 40 und hat scheinbar immer noch nicht genug.

Der Torhüter des italienischen Fußball-Rekordmeisters Juventus Turin will an seine erfolgreiche Karriere noch ein Jahr dranhängen. "Ich werde mich bald mit Klubchef Andrea Agnelli treffen, und wir werden besprechen, ob ich eine weitere Saison spielen kann. Mir liegt die Mannschaft am Herzen", sagte Buffon im Interview mit der Tageszeitung La Repubblica.

„Juve oder nichts“

Allerdings wolle er seinen Mitspielern nicht aus falschem Ehrgeiz zur Last fallen. Eine Fortsetzung seiner Karriere bei einem anderen Verein ist für den langjährigen Nationalspieler ausgeschlossen: "Juve oder nichts", sagte er.

Nach fast zweimonatiger Verletzungspause hat Buffon zuletzt wieder mit dem Training bei Juve begonnen. Eventuell kann er am Samstag gegen Chievo Verona wieder zwischen den Pfosten stehen und mit den Fans seinen runden Geburtstag feiern. Für das Ende seiner Laufbahn sieht er sich ebenfalls vorbereitet: "Ich bin neugierig auf das Leben. Ich habe keine Angst, mit dem Fußball aufzuhören."

SID