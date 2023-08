Ex-Bayern-Boss Kahn erstmals wieder im Stadion

Von: Jan Oeftger

Seit seinem Bayern-Aus verzichtete Oliver Kahn auf Stadionbesuche. Jetzt zeigte sich der Titan wieder in einem deutschen Stadion, jedoch nicht in München.

Karlsruhe – Sein Rauswurf beim FC Bayern in der Schlussphase der vergangenen Saison traf Ex-Boss Oliver Kahn hart. Mit zeitlichem Abstand scheint der frühere Nationaltorhüter das Aus verarbeitet zu haben. Zuletzt einigte er sich mit dem FC Bayern auf eine Auflösung seines Vertrages und nach Bild-Informationen zeigt er sich mittlerweile wieder in der Münchner Innenstadt. Nun ging Kahn den nächsten Schritt.

Oliver Kahn Geboren am: 15. Juni 1969 (54 Jahre alt) Vereine: Karlsruher SC, FC Bayern

Kahn sucht sich kein Spiel des FC Bayern für Stadion-Rückkehr aus

Erstmals seit dem 20. Mai, seinem letzten Spiel mit Bayern-Amt, besuchte Kahn am Wochenende wieder ein Stadion. Jedoch schaute er sich nicht den 3-1-Sieg der Bayern über den FC Augsburg an, sondern bevorzugte Zweitligafußball. Für Kahn war es eine Rückkehr zu den Wurzeln.

Der Karlsruher schaute sich eine Partie in seiner Geburtsstadt an. Sein KSC gewann am Sonntag (27. August) mit 2:0 gegen Eintracht Braunschweig. Bei den Karlsruhern verbrachte Kahn seine gesamte Jugend. Auch seine ersten Schritte im Profifußball ging er beim KSC. 153-mal lief er für den damaligen Bundesligisten auf, bevor es 1994 für 2,3 Millionen Euro zum FC Bayern ging.

Oliver Kahn besucht nach seiner Bayern-Entlassung erstmals wieder ein Stadion. © Screenshot/Instagram/oliverkahn

Ex-Bayern-Boss Kahn freut sich über KSC-Sieg

Verbunden ist er mit dem Verein, bei dem seine große Karriere startete, noch immer. „Endlich wieder einmal in der Heimat. Gratulation an den Karlsruher SC, ein verdienter Sieg + tolle Stimmung im neuen Stadion“, schrieb er zu einem Foto auf Instagram, das ihn auf der Tribüne sitzend zeigt.

Einige KSC-Fans kommentierten den Post. Viele wünschen sich den Ex-Bayern zurück zu ihrem Verein. „Kahn mach Karlsruhe wieder erstklassig Bruder“, lautet der Kommentar eines Users. Ein anderer schreibt „Kahnsruhe FC“ und wünscht sich den früheren Weltklasse-Torhüter als Präsident. (jo)