Ein Ex-Meister muss runter: Europas prominenteste Absteiger 22/23

Von: Johannes Skiba

Teilen

Auch in diesem Jahr finden sich unter den Absteigern der europäischen Topligen wieder einige bekannte Vereine wieder, wie beispielsweise Leicester City.

Die Dramaturgie einer jeden Saison gipfelt in den letzten Spieltagen, in denen sich die Freudentränen der Meister und die Tränen der Trauer der Absteiger gleichzeitig zeigen. Auch nach dieser Spielzeit geht es in ganz Europa wieder für einige Traditionsmannschaften sowie Teams, die in den letzten Jahren eigentlich auf der Überholspur zu finden waren und einige Erfolge feiern konnten, in die zweite Liga des jeweiligen Landes. Während es in Deutschland für Hertha BSC und den FC Schalke in die 2. Bundesliga geht, stehen dem VfB Stuttgart noch die Relegationsspiele gegen den Hamburger SV bevor. Der prominenteste Absteiger Europas kommt indes aus der Premier League.

Absteiger 2022/2023 England: Southampton, Leeds United, Leicester City Italien: Sampdoria Genua, Cremonese, Hellas Verona oder Spezia Calcio Spanien: Elche, Espanyol Barcelona

Der frühere Sensationsmeister Leicester City spielt nicht mehr erstklassig

England: Sieben Jahre ist es gerade einmal her, dass Leicester City Fußballgeschichte schrieb. Als absoluter Underdog und im erst zweiten Jahr in der Premier League nach dem Aufstieg gewann das Team um den damaligen Coach Claudio Ranieri 2015/2016 sensationell die Meisterschaft im englischen Oberhaus – ein Fußballmärchen inmitten der durch unzählige Investoren finanzstärksten Fußballiga der Welt. Stars wie der Weltmeister von 2018 N‘Golo Kanté oder Manchester Citys Flügelass Riyad Mahrez legten in der Meistersaison den Grundstein für ihre Weltkarriere.

Aus dem damaligen Kader ist lediglich Jamie Vardy noch bei Leicester unter Vertrag und wird nun auch den Gang in die Championship mit seinem Herzensverein mitgehen. 34 Punkte aus 38 Partien reichten nur für Rang 18 von 20. Trotz des 2:1-Sieges am letzten Spieltag gegen West Ham United konnte der Abstieg nicht verhindert werden. Parallel siegte nämlich der direkte Konkurrent FC Everton ebenfalls. Neun Jahre nach dem Aufstieg und sieben nach der historischen Meisterschaft geht es zukünftig also erstmal eine Etage tiefer für Leicester weiter. Auch Southampton und Leeds United werden wieder in der Championship antreten müssen.

2016 gewann Leicester City zum ersten Mal die englische Meisterschaft. Nun geht es in wieder zurück in die zweite Liga. © imago/Montage

Trotz torgefährlicher Offensiv steigt Espanyol Barcelona ab

Italien: Nach elf Jahren in der Serie A geht es für die Sampdoria aus Genua wieder in die Serie B, in der sie letztmalig in der Spielzeit 2011/2012 an den Start gingen. Auch wenn der Klub in dieser Zeit immer wieder gegen den Abstieg kämpfte, ist besonders die Art und Weise, wie Genua nun die Saison auf dem letzten Platz beenden wird, besorgniserregend. Eine Runde vor dem Saisonende stehen nur drei Siege, dafür aber ganze 24 Niederlagen auf dem Konto von Samp. Darüber hinaus steigt der große Rivale FC Genua parallel in die höchste Spielklasse Italiens auf – ein weiterer Nackenschlag. Außerdem steigt Aufsteiger Cremonese nach nur einer Saison wieder ab. Den dritten Abstiegsplatz machen Hellas Verona und Spezia Calcio am letzten Spieltag unter sich aus (beide 31 Punkte)

Spanien: Nach 91 Jahren in LaLiga stieg Espanyol Barcelona 2020 erstmals in die zweite Liga ab. Nach zwei Jahren geht es nun zum zweiten Mal ins spanische Unterhaus - trotz des in Stuttgart geborenen ehemaligen Bundesliga-Stürmers (Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Hannover 96) Joselu, der mit 16 Saisontoren bester Torschütze der Liga nach den Weltstars Karim Benzema und Robert Lewandowski ist. Mit 49 Treffern hat Espanyol sogar den fünftbesten Angriff Spaniens. Wegen der nicht erstligatauglichen Abwehrarbeit (66 Gegentore, schlechtes Defensive der Liga) geht es trotz des belebenden Fußballs von Barcelona in der nächsten Spielzeit eine Klasse tiefer weiter. Elche steigt als Tabellenletzter ebenfalls ab. Am letzten Spieltag kämpfen noch sechs Mannschaften, darunter der frühere Topklub FC Valencia, um den Klassenerhalt. (jsk)