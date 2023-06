Gündogan-Wahnsinn in England: Mit 13-Sekunden-Hammer zum FA-Cup-Triumph

Von: Alexander Kaindl

Was für eine Vorstellung von Nationalspieler Ilkay Gündogan! Der Mittelfeldspieler verhalf Manchester City mit zwei Toren zum FA-Cup-Sieg.

London – Ein himmelblauer Traum für Ilkay Gündogan! Der deutsche Nationalspieler hat Manchester City quasi im Alleingang zum FA-Cup-Triumph geführt. Der Kapitän traf beim 2:1-Sieg gegen Stadtrivale Manchester United im Londoner Wembley Stadium doppelt.

Zum ersten Mal war der Mittelfeldmann schon nach 13 Sekunden zur Stelle: Er nahm die Kugel direkt aus der Luft und jagte sie aus rund 20 Metern unhaltbar in den Winkel. Traumstart dank Traumtor – und ein Eintrag in die Geschichtsbücher: Der Gündogan-Hammer ist das schnellste Final-Tor der FA-Cup-Geschichte. Am 1:0 hatte auch ein anderer Deutscher einen Anteil. Citys Pokal-Torhüter Stefan Ortega (früher Arminia Bielefeld und 1860 München) hatte zuvor einen langen Ball geschlagen, der über Umwege auf Gündogans Spann landete.

United kam in einem packenden Endspiel aber noch vor der Pause zurück: Bruno Fernandes hatte per Handelfmeter nach Videobeweis für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Red Devils (33.) gesorgt. Zuvor hatte Jack Grealish den Ball aus kürzester Distanz an die Hand bekommen.

Mann des Tages: Ilkay Gündogan führte Manchester City zum FA-Cup-Sieg. © PRiME Media Images / PA Images / Imago

Manchester City steht dicht vor dem ersten Triple

City hatte nach der Pause aber schnell die Antwort parat: Und wieder war es Gündogan. Nach einer Freistoßflanke von Kevin De Bruyne zog er ab – dieses Mal mit links. Die Kugel schlug dann nicht ganz so fulminant im United-Kasten ein wie noch beim 1:0. David de Gea war aber einmal mehr bezwungen (51.). Beinahe hätte Gündogan neben dem Cup dann auch noch den Ball mit nach Hause nehmen dürfen. Sein Hattrick-Tor in der 72. Minute wurde aber zurecht wegen einer vorherigen Abseitsstellung aberkannt.

Nach dem Gewinn des ältesten Fußball-Wettbewerbs der Welt fehlt Manchester City jetzt nur noch ein Sieg zum ersten Triple der Vereinshistorie. Der soll in einer Woche folgen, wenn die Citizens gegen Inter Mailand um den Triumph in der Champions League spielen. Die Elf von Pep Guardiola ist dort der klare Favorit.

Auch in Deutschland kommt es am 3. Juni zum Pokalfinale. Eintracht Frankfurt trifft auf RB Leipzig. (akl)