Fan-Mord im Stadion: Mutmaßlicher Anstifter stellt sich

Cordoba - Nach dem Tod eines Fans in einem argentinischen Stadion hat sich der mutmaßliche Anstifter gestellt. Weitere Beteiligte waren schon zuvor festgenommen worden.

Der mutmaßliche Anstifter einer tödlichen Attacke gegen einen Fußballfan in Argentinien hat sich gestellt. Vier weitere mutmaßliche Täter waren bereits festgenommen worden. Sie hatten das 22-jährige Opfer am Samstag in Córdoba von der Tribüne geworfen. Der Mann fiel auf einen fünf Meter tieferen Rang und starb am Montag an den schweren Gehirnverletzungen, die er erlitten hatte. Córdoba liegt etwas 700 Kilometer nordwestlich von Buenos Aires. Die Tat geschah während des Erstliga-Lokalderbys CA Belgrano gegen Talleres.

Der mutmaßliche Anstifter hatte 2012 einen Bruder des Opfers und einen weiteren Jugendlichen tödlich überfahren hatte, als er durch einen Vorort Córdobas mit einem anderen Fahrer um die Wette gerast war. Nach Aussagen von Zeugen hatte der Anstifter den 22-Jährigen vor anderen Zuschauern fälschlicherweise als Talleres-Fan bezeichnet und so die Attacke ausgelöst. Die Begegnung wurde trotz des Zwischenfalls fortgesetzt und endete 1:1 (0:0).

dpa