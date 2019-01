Bei Nasri-Debüt: FC Arsenal verliert London-Derby bei West Ham United

Während die Bundesliga noch pausiert, steht die Premier League voll im Saft. In der Auftaktpartie des Spieltages setzt es für Arsenal London eine Niederlage. Später müssen die „Reds“ ran.

London - Der FC Arsenal droht in der englischen Premier League wieder den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren. Ohne den weiterhin angeschlagenen Mesut Özil unterlagen die Gunners am Samstag im London-Derby bei West Ham United mit 0:1 (0:0). Den Siegtreffer für die engagierten Gastgeber unter Trainer Mauricio Pellegrini erzielte der 19-jährige Declan Rice (48. Minute).

Arsenal, das neben Özil auch auf den verletzten Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan verzichten musste, wartet seit fünf Auswärtsspielen auf einen Sieg. Die Ex-Nationalspieler Shkodran Mustafi und Bernd Leno standen von Beginn an in der Formation. Als Tabellenfünfter hatte der Klub am Samstagnachmittag zunächst noch drei Punkte Abstand auf den Vierten FC Chelsea, der am Abend aber mit einem Sieg gegen Newcastle United davonziehen kann.

FC Liverpool: Bayerns CL-Gegner heute im Einsatz

Bei den Hammers stand Neuzugang Samir Nasri in der Startelf und gab damit sein Profi-Comeback. West Ham hatte den früheren französischen Nationalspieler verpflichtet, nachdem Nasri wegen eines Doping-Vergehens eine 18-monatige Sperre erhalten hatte.

Heute Nachmittag steht noch der Auftritt von Spitzenreiter FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp auf dem Programm. Der Champions-League-Gegner des FC Bayern bekommt es auswärts mit Brighton & Hove Albion zu tun.

dpa/pf