Luis Suarez kurz vor Vertragsverlängerung bei Barca

Spanische Medien berichten

+ © dpa Der uruguayische Nationalspieler Luis Suarez wird dem FC Barcelona offenbar bis mindestens 2021 erhalten bleiben. © dpa

Barcelona - Der FC Barcelona darf aller Voraussicht nach auch für die kommenden Spielzeiten mit seinem Starstürmer Luis Suarez planen.

Fußball-Stürmer Luis Suárez steht Medienberichten zufolge kurz vor der vorzeitigen Verlängerung seines Vertrages beim spanischen Meister FC Barcelona. Der 29 Jahre alte Nationalspieler Uruguays werde schon am Freitag eine Verlängerung um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2021 unterzeichnen, berichtete die gewöhnlich gut informierte Sportzeitung Mundo Deportivo am Donnerstag in ihrer Onlineausgabe. Zudem solle die Option einer Verlängerung um ein weiteres Jahr festgeschrieben werden, hieß es.

Erst Ende Oktober hatte der Verein des früheren Mönchengladbacher Torwarts Marc-André ter Stegen den Vertrag mit dem brasilianischen Stürmerstar Neymar ebenfalls bis Juni 2021 verlängert. Nun sollen den Berichten zufolge auch Verhandlungen mit dem fünffachen Weltfußballer Lionel Messi aufgenommen werden. Der Vertrag des 29 Jahre alten Argentiniers, der laut Medienberichten von Spitzenclubs der Premier League heftig umworben wird, läuft bereits im Juni 2018 aus.

dpa