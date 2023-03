„Das ist zu früh“: Bei These von Hamann muss Bayern-Boss Salihamidzic lachen

Von: Patrick Mayer, Florian Schimak

Der FC Bayern trifft auf den FC Augsburg. Vor dem Bundesliga-Spiel stehen Hasan Salihamidzic und Julian Nagelsmann Rede und Antwort. Die Stimmen.

München - Wird es ein sehr gutes Frühjahr für den FC Bayern? Nach dem Viertelfinal-Einzug in der Champions League durch das 2:0 (0:0) gegen Paris Saint-Germain ist der deutsche Rekordmeister in der Münchner Allianz Arena gegen den FC Augsburg gefordert.

FC Bayern gegen Augsburg: Julian Nagelsmann und Hasan Salihamidzic fordern Mentalität

In der Bundesliga geht es darum, Verfolger Borussia Dortmund auf Distanz zu halten. Was sagt Julian Nagelsmann zur Stimmung in der Mannschaft? Was zum Titelkampf? Wir fassen für Sie die Stimmen zum Spiel Bayern gegen Augsburg von Sky und aus der Mixed Zone des Stadions zusammen.

Julian Nagelsmann (Trainer des FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... seine Lernphase in München: „Als Bayern-Trainer muss man beachten, dass man nicht zu viel liest. Wie geht man mit den Medien um, wie mit den Chefs. Dass man nicht so in den Extremen lebt.“

... den Viertelfinal-Einzug in der Champions League: „Die Erleichterung ist da. Wir haben in Paris ein gutes Spiel gemacht, hier ein gutes Spiel gemacht. Deswegen sind wir verdient eine Runde weitergekommen. Die Spieler haben ein sehr gutes Spiel gemacht.“

... Forderungen an seine Mannschaft: „Die richtige Mentalität mit der Bereitschaft, in jedem Spiel zu investieren. Auch in der Bundesliga. Wichtig ist, dass wir das immer hinkriegen. Wenn wir 120 Prozent erreichen, sind wir eines der besten Teams in Europa.“

... seine Rotation gegen Augsburg: „Wir haben einige angeschlagene Spieler und wollten Frische reinbringen. Wir vertrauen aber dem gesamten Kader und wollten andere Spieler ranlassen.“

... Leroy Sané: „Er ist ein polarisierender Spieler, auch von seiner Art zu spielen. Weil er ein geiler Kicker ist. Er hat alles, um in Europa zu den top drei, vier Spielern auf seiner Position zu gehören.“

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand des FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... die Champions League: „Es ist wichtig, dass wir weitergekommen sind. Das gibt Auftrieb. Wir müssen aber wissen, dass wir auch in der Bundesliga in die Spiele alles reinwerfen müssen. Die Mentalität, wie wir sie am Mittwoch gezeigt haben. Die Jungs wissen das. Dass wir diese Mentalität und Aggressivität immer wieder bringen, das ist wichtig.“

... seine Beobachtungen bei Julian Nagelsmann: „Erleichterung ... weiß ich nicht (nachdenklich). Aber Freude, wie bei uns allen. Wenn man so ein Achtelfinale hat und so gut spielt, sind natürlich alle froh.“

... Abwehrchef Matthijs de Ligt: „Er ist ein Vorzeigeprofi. Er gibt im Training immer alles.“

... Leroy Sané: „Er hat das jetzt am Mittwoch sehr, sehr gut gemacht. Er hatte etwas Pech im Abschluss, hat ein, zwei Szenen nicht richtig zu Ende gespielt. Leroy ist ein richtig guter Junge, er wird das schon zeigen.“

... die These von Sky-Experte Didi Hamann, Bayern werde Champions-League-Sieger: „Das ist zu früh, einfach. Heute ist Augsburg.“ (lachend)

Enrico Maaßen (Trainer des FC Augsburg) vor dem Spiel über ...

... das Spiel in München: „Natürlich kannst du hier schnell mal drei, vier, fünf bekommen. Unterschätzen tun sie uns aber nicht. Wir haben viel Frische und Tempo reingebracht. Sie wissen, dass wir sie hoch anlaufen werden. (...) Wir versuchen, gute Blocks zu setzen. Es wird spannend.“

... seine Bilanz gegen Bayern, gegen die er ungeschlagen ist: „So soll es bleiben.“

