FC Bayern: Vertragsgespräche mit Alaba derzeit unterbrochen - wegen Lewandowski-Berater Zahavi 

FC Bayern: David Alaba kokettiert seit geraumer Zeit mit einem Wechsel ins Ausland. Nun liegen die Gespräche aus zwei Gründen auf Eis - auch Alabas neuer Berater spielt eine Rolle.

FC Bayern-Star David Alaba kann sich einen Wechsel ins Ausland vorstellen.

kann sich einen Wechsel ins Ausland vorstellen. Der Österreicher wird neuerdings von Star-Berater Pini Zahavi vertreten.

vertreten. Es gibt bereits zahlreiche Interessenten für den 27-Jährigen.

München - Schon seit Wochen zieht sich der Poker der Vereinsführung des FC Bayern* und Star-Verteidiger David Alaba hin. Nun Können die Gespräche zwischen dem Management des Österreichers und den Vereinsverantwortlichen aus verschiedenen Gründen nicht zustande kommen und liegen derzeit auf Eis.

FC Bayern: Alabas Vertragsgespräche vorerst auf Eis - aus verschiedenen Gründen

Selbstverständlich ist es während der Corona-Krise* nur bedingt möglich, effektive Vertragsgespräche mit mehreren Parteien zu führen, doch die Bayern haben bereits bewiesen, dass dies keine Hürde ist. Vereinslegende Thomas Müller und Coach Hansi Flick wurden Anfang April mit neuen Verträgen mit jeweiliger Laufzeit bis 2023 ausgestattet, was der Verein gerne auch bei Alaba tun würde. Doch es gibt einen Haken.

Seit kurzem wird David Alaba durch Pinhas „Pini“ Zahavi beraten, was viele bereits für ein Zeichen des Abschieds halten. Der israelische Spielervermittler ist ein alter Haudegen in der Szene und bekannt für seine kontroversen Deals und Beteiligungen. So war er in den letzten Jahren an den Vereinsübernahmen des FC Chelsea und des FC Portsmouth beteiligt. Zu seinen Schützlingen gehören Beispielsweise Bayerns Tormaschine Robert Lewandowski*, Alex Telles vom FC Porto oder die Oldie-Stars Javier Mascherano und Carlos Tevez. Zahavi ist besonders für seine Kontakte nach England bekannt.

FC Bayern: Alabas neuer Berater ist ein alter Bekannter in der Szene

Das Problem: Derzeit kann Pini Zahavi aufgrund der Corona-Pandemie * nicht nach Deutschland einreisen und somit auch keine Vertragsverhandlungen in der Säbener Straße führen. So muss noch einige Zeit verstreichen, bis Gewissheit bei Alaba und den Bayern herrscht. Aktuell läuft der Vertrag des 27-Jährigen noch bis Sommer 2021.

Die Vertragsgespräche mit David Alaba finden derzeit nicht statt, da Berater Pini Zahavi durch die Coronakrise nicht einreisen darf, um Gespräche mit Bayern aufzunehmen und, da das Management die Bayern-Verantwortlichen in Zugzwang sieht, ein besseres Angebot vorzulegen [@SPORT1] pic.twitter.com/ocwoWk1mpH — FC Bayern News (@iMiaSanMia_GER) April 17, 2020

FC Bayern: Corona-Krise nicht einziger Grund - Alaba fordert besseres Angebot

Doch die Corona-Krise* ist laut Sport1 nicht der einzige Stein, der den Bayern-Bossen in den Weg gelegt wird. Angeblich sieht das Management von Alaba den FC Bayern* unter Handlungszwang, dem Österreicher ein besseres Angebot zu unterbreiten. Sollte es bis zum Sommer keine Einigung geben, könnte Alaba nach zwölf Jahren im Bayern-Kader* wechseln.

Angeblich kommt es für Alaba nicht infrage, ohne eine Vertragsverlängerung sein letztes Vertragsjahr bei den Bayern* zu bestreiten. Laut fussballtransfers.de sollen Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin Interesse an Alaba haben. Hasan Salihamidzic und Hansi Flick* kommunizierten ebenfalls, den Verbleib des Urgesteins anzustreben.

Währenddessen wird in Fußball-Deutschland über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Form von Geisterspielen diskutiert. Nun positionieren sich auch die Ultras - und kritisieren dieses Vorhaben deutlich.

Rubriklistenbild: © dpa / Sven Hoppe