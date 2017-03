Eberl zu Spekulationen: Stand jetzt, bin ich im Sommer in ...

Mönchengladbach - Die Gerüchte um einen Wechsel von Max Eberl zum FC Bayern reißen nicht ab. Nun hat er sich erneut geäußert.

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl ist den Gerüchten um einen Wechsel zum FC Bayern München erneut entgegengetreten. „Es gibt kein Angebot. Ich habe einen Vertrag in Mönchengladbach und nichts ist passiert. Es braucht kein Ultimatum, es gibt nichts, das sage ich zum x-ten Mal. Der Stand ist jetzt, dass ich im Sommer in Mönchengladbach bin“, sagte Eberl am Freitag in der Pressekonferenz vor der Partie gegen die Bayern am Sonntag (17.30 Uhr/Sky).

Er habe auch keinen Entscheidungsdruck vom Präsidium Borussias. „Der Vorstand weiß über alles Bescheid“, sagte Eberl, der schon vor der Saison betonte hatte, dass sein Weg in Gladbach noch nicht zu Ende sei. Vizepräsident Rainer Bonhof ist davon überzeugt, dass Eberl bleibt. „Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er gehen wird“, sagte Bonhof der Sport-Bild.

Zuletzt wurde spekuliert, dass Eberls Wechsel zu den Bayern schon so gut wie durch sei.

dpa