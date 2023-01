„Seine bisher beste Saison“: Bayern-Fans feiern Leroy Sané – und zeichnen ihn aus

Von: Boris Manz

Die Fans des FC Bayern haben Leroy Sanés Treffer gegen Inter Mailand zum Tor der Hinrunde gewählt. Auf Instagram wurde auch Kimmichs Vorlage gelobt.

München – Absolutes Sahne-Tor: Die Fans des FC Bayern haben einen Treffer von Leroy Sané zum Tor der Hinrunde gewählt. Der Rekordmeister teilte auf Instagram das entsprechende Video und schrieb dazu: „Das Tor von Sané gegen Inter war Ihr bisheriges Highlight der ersten Saisonhälfte!“ Unter dem Beitrag erhielt auch der geniale Pass von Joshua Kimmich viel Lob.

Name: Leroy Aziz Sané Geburtstag: 11. Januar 1996 Position: Linksaußen, Offensives Mittelfeld, Rechtsaußen Stationen: FC Schalke (-2016), Manchester City (-2020), FC Bayern München (-heute) Marktwert: 70 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Tor der Hinrunde: FC-Bayern-Star Joshua Kimmich serviert Leroy Sané in der Champions League

Von einer „Todesgruppe“ sprachen einige, als der FC Bayern Ende Augusts in eine Gruppe mit dem FC Barcelona, Inter Mailand und Viktoria Pilsen gelost wurde. Und gleich im ersten Gruppenspiel der Champions League gab es das Saison-Highlight der Hinrunde.

In der 25. Minute spielte Joshua Kimmich von der Mittellinie einen punktgenauen Pass in den Lauf von Sané, der vor dem Strafraum der Nerrazurri eingelaufen war. Der Nationalspieler nahm das Leder sehenswert an, umkurvte Keeper Andre Onana und schoss die Münchner mit 1:0 in Front. Ein absolutes Traumtor!

Leroy Sané bejubelt das 2:0 in der Champions League gegen Inter Mailand. © IMAGO / ULMER Pressebildagentur

FC Bayern: Leroy Sané erzwingt in Kombination mit Kingsley Coman auch den zweiten Treffer

In der zweiten Halbzeit krönte Sané seine Glanzleistung mit einer weiteren überragenden Aktion. Der damals 26-Jährige kombinierte sich im Zusammenspiel mit Kingsley Coman durch den Inter-Strafraum und legte den Ball vorbei an Onana. Der Mailänder Verteidiger Danilo d’Ambrosio versuchte noch, den Ball von der Linie zu kratzen, trug sich am Ende aber als Eigentorschütze in den Spielberichtsbogen ein.

Sané bekam für seine Leistung anschließend den „Man-of-the-Match Award“, doch vor allem das Tor zum 1:0 dürfte den Bayern-Fans noch lange im Gedächtnis bleiben. Auf Instagram überschlugen sich die Fans mit Superlativen zum Sané-Tor.

FC Bayern Fans schwärmen von Traumtor von Leroy Sané – auch Joshua Kimmich wird gelobt

„Das war wirklich Weltklasse“, schrieb ein User. Andere lobten Sané für „seine bisher beste Saison“ im FCB-Dress und würdigten dessen fantastische Ballbehandlung. Und auch über den Pass von Joshua Kimmich, der sich nach dem WM-Debakel wieder gut gelaunt zeigte, wurde in den höchsten Tönen gesprochen. „Können wir über Kimmichs Pass reden“, schwärmte ein Bayern-Anhänger.

Bis die Bayern wieder in der Champions League aktiv sind, steht erstmal wieder die Bundesliga auf dem Plan. Nach dem 4:4-Unentschieden gegen RB Salzburg starten die Münchner am 20. Januar in die Rückrunde.