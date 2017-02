Hummels, Badstuber und Höwedes: So geht es den drei Lädierten

München - Ein Zusammenprall mit Folgen und eine frühe Auswechslung: Um drei Spieler machten sich die Fans nach dem Spiel FC Bayern gegen Schalke 04 Sorgen. Nun gab es Entwarnung.

Die Weltmeister Mats Hummels vom FC Bayern München und Benedikt Höwedes vom FC Schalke haben sich bei ihrem Zusammenprall in der Schlussphase des Bundesligaspiels nicht schwerer verletzt.

Hummels verließ die Arena nach dem 1:1 (1:1) zwischen dem FCB und Schalke am Samstag zwischen München und Gelsenkirchen mit einem Brummschädel und einer leicht lädierten Nase. Bei Höwedes musste ein Cut am Kopf geklebt werden. Die Trainer Carlo Ancelotti und Markus Weinzierl gaben nach dem Schlusspfiff jeweils Entwarnung und erwarten keine Zwangspause für ihre wichtigen Innenverteidiger.

Badstuber: „Alles in Ordnung“

Der bei seiner Pflichtspielpremiere für Schalke in der 59. Minute ausgewechselte Holger Badstuber wurde noch auf der Bank am Oberschenkel behandelt. „Es ist alles in Ordnung“, beschwichtigte der Leihspieler des FC Bayern. „Das war eine Vorsichtsmaßnahme“, sagte auch Schalke-Coach Weinzierl, nachdem der Verteidiger den Muskel schon in der Halbzeitpause gespürt hatte.

Badstuber war nach nur drei Pflichtspieleinsätzen unter Ancelotti in der Münchner Hinrunde erstmals für die Gelsenkirchener in der Bundesliga zum Einsatz gekommen - und das an alter Wirkungsstätte.

dpa