Statistik überrascht: FCB müsste eigentlich Herbstmeister sein - sie zeigt aber auch die größte Schwäche

München - 33 Punkte sammelte der FC Bayern München in den 17 Bundesligaspielen vor dem Jahreswechsel. Weniger Zähler fanden sich beim Rekordmeister seit 2010 nicht unter dem Christbaum. Die merklichen Defensivprobleme führen allerdings zu einem noch historischeren Negativ-Wert. 24 Gegentore musste der Branchenprimus zuletzt in der Hinrunde der Saison 208/2009 hinnehmen.

Beide Male stand auch am Ende des Jahres ein anderer Verein ganz vorn in der Tabelle. 2009 der VfL Wolfsburg, 2011 Borussia Dortmund. So geben Experten dem FC Bayern auch heute fast keine Chance mehr auf den Meistertitel. Allerdings beziehen sie sich dabei nur auf Tabellenverläufe vergangener Jahre und beziehen das tatsächliche Spiel kaum in die Rechnung mit ein.

Ja, es stimmt, dass der Herbstmeister in einer überwältigenden Zahl der Fälle ein halbes Jahr später auch die tatsächliche Meisterschaft feiern durfte. Doch betrachtet man das spielerische Niveau der Top-Teams, muss man in dieser Spielzeit zumindest mit einer ganz spannenden Rückrunde rechnen.

Herbstmeister FC Bayern? Wichtige Statistik spricht für die Münchner

Hasan Salihamidzic betonte erst kürzlich, der FC Bayern würde im Meisterrennen noch lange nicht aufstecken und habe nach wie vor alle Möglichkeiten. Bekräftigt wird diese These von einer vielsagenden Statistik. Nach „expected Goals“ sollten die Münchner nämlich Herbstmeister sein.

Die Statistik der „expected Goals“ freut sich in den letzten Jahren stets wachsender Beachtung. Das ist kein Zufall, denn sie sind das einzige Werkzeug, das Spielglück und Pech im Abschluss aus der Rechnung streicht. „Expected Goals“ versuchen, die Qualität von Chancen zu beschreiben. Hierfür werden Situationen nach der Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Torabschlusses bewertet. Ein Elfmeter findet beispielsweise in circa 70 Prozent der Fälle den Weg ins Netz.

Wird einem Team also ein Strafstoß zugesprochen, erhält es in der „expected Goals“-Statistik einen Wert von 0,7. Die Werte aller erspielten Chancen einer Partie ergeben am Ende dann den Spielstand, der ohne Pech oder Glück im Abschluss auf der Anzeigetafel stehen würde. Aus diesen Ergebnissen lassen sich dann die sogenannten „expected Points“ ableiten.

„Expected Goals“: FC Bayern erspielt sich die besten Chancen

Wer die Spiele der Münchner gegen Leverkusen und Gladbach noch vor Augen hat, wird sich nun nicht wundern, dass der FC Bayern in dieser fiktiven Tabelle einiges an Boden gut macht. Der Spiegel wertete die „Expected Goals“-Statistik für jedes Hinrunden-Spiel aus und kam zu dem Schluss: Die Bayern müssten 4,4 Punkte mehr auf dem Konto haben und von Platz eins grüßen.

Position Verein Punkte (Expected Points) Differenz 1 FC Bayern München 37,4 - 4,4 2 RB Leipzig 36,8 + 0,2 3 Borussia M‘Gladbach 31,0 + 4,0 4 Borussia Dortmund 29,4 + 0,6 5 VfL Wolfsburg 28,8 - 4,7 6 Bayer Leverkusen 27,0 + 1,0 7 Eintracht Frankfurt 26,3 - 8,3 8 FC Augsburg 22,8 + 0,3 9 Union Berlin 21,8 - 1,8 10 TSG Hoffenheim 20,07 + 6,3 11 FC Schalke 04 19,7 + 10,3 12 1.FC Köln 18,9 - 1,9 13 FSV Mainz 05 18,9 - 0,9 14 Hertha BSC Berlin 18,6 + 0,4 15 Werder Bremen 18,2 - 4,2 16 SC Freiburg 18,0 + 8,1 17 SC Paderborn 16,2 - 4,2 18 Fortuna Düsseldorf 15,8 - 0,7

FC Bayern nach „expected Goals“ Herbstmeister: Vor allem Gladbach ist effizienter Zahlen: Spiegel.deFC Bayern nach „expected Goals“ Herbstmeister: Vor allem Gladbach ist effizienter

Vor allem die Überraschungsmannschaft aus Gladbach schneidet hier schlecht ab. Ganze vier Zähler fanden eher aus Zufall den Weg zu den Fohlen. Beinahe langweilige Genauigkeit findet sich hingegen bei Herbstmeister RB Leipzig. Die Bullen sind mit nur 0,2 Punkten zu viel so nahe am realen Wert wie kein anderes Team. Man darf hierbei allerdings auch nicht vergessen, dass es definitiv eine Qualität ist, das beste aus seinen Chancen zu machen.

„Expected Goals“: Frankfurt Pechvögel und Schalker Glücksritter

Eintracht Frankfurt hat zwar nichts mit dem Rennen um den Titel zu tun, doch die Zahlen der Adler sind schon beinahe erschreckend. Mehr als acht Punkte verlor die Hütter-Elf an mangelndes Spielglück. Die sportliche Frankfurter Misere wundert in Anbetracht dessen wohl kaum noch jemanden. Am meisten Glück hat Schalke 04. Die Knappen finden sich nach „expected Points“ plötzlich in der unteren Tabellenhälfte.

Zum Vergleich: Die reale Tabelle der Bundesliga

Position Verein Punkte 1 RB Leipzig 37 2 Borussia M‘Gladbach 35 3 FC Bayern München 33 4 Borussia Dortmund 30 5 FC Schalke 04 30 6 Bayer Leverkusen 28 7 TSG Hoffenheim 27 8 SC Freiburg 26 9 VfL Wolfsburg 24 10 FC Augsburg 23 11 Union Berlin 20 12 Hertha BSC Berlin 19 13 Eintracht Frankfurt 18 14 FSV Mainz 05 18 15 1. FC Köln 17 16 Fortuna Düsseldorf 15 17 Werder Bremen 14 18 SC Paderborn 12

