„Da passiert nichts“: Brazzo mit Knallhart-Absage an Winter-Transfers – Ansage an Choupo-Moting

Der FC Bayern trifft auf den FC Barcelona. Dort wartet im Camp Nou Robert Lewandowski in seinem neuen Wohnzimmer. Gesprächsbedarf gibt‘s genug. Die Stimmen.

Barcelona/ München – Der FC Bayern muss im vorletzten Gruppenspiel in der Champions League beim FC Barcelona ran. Im Camp Nou geht es für das Team von Trainer Julian Nagelsmann „lediglich“ noch um den Gruppensieg, denn die Münchner sind bereits für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert.

Bitter für die Gastgeber: Durch den Sieg von Inter Mailand gegen Viktoria Pilsen (3:0) am frühen Abend, hat Barca keine Chance mehr auf den Einzug in die K.o.-Runde. Weltfußballer Robert Lewandowski steht also erstmals seit elf Jahren nicht im Achtelfinale der Champions League! Alleine das gibt schon genug Gesprächsstoff rund um die Partie des FC Bayern beim FC Barcelona.

Wir fassen für Sie die Stimmen von DAZN und aus dem Camp Nou zusammen.

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel über...

... den Hype um Choupo-Moting: „Er ist ein viel gefragte Spieler. Aber zurecht, er schießt viele Tore und spielt super.“

... seine Mannschaft, die eine bessere ist, wenn ein Neuner aufgestellt ist: „Ja, aktuell fällt es uns leichter, mit einem Stoßstürmer zu spielen, der mit dem Rücken zu Tor spielt. Wir haben schon mit mehreren Stürmern gespielt in dieser Saison, mal mit zwei, mal mit einem.“

... Thomas Müller, der von Anfang an gespielt hätte, wäre er fit gewesen: „Das ist alles sehr hypothetisch. Er ist noch nicht bei 100 Prozent, deswegen musste ich nicht große darüber nachdenken.“

.... den Gegner: „Barca tritt verändert auf. Die spielen etwas defensiver. Pedri spielt auf dem Flügel, kein Raphinha oder Ansu Fati. Das ist die vorsichtigere Variante. Ich gehe davon aus, dass wir wieder viel den Ball haben werden. Für uns geht es darum, ein Prestige-Duell gewinnen, den Gruppensieg einzufahren. Wenn du die Champions League gewinnen willst, musst du auch immer ein Zeichen setzen.“

... die Partie, die durch den Inter-Sieg ohne großen sportlichen Wert ist: „Wir haben immer noch das Problem, dass wir in der Bundesliga noch nicht den ersten Platz haben, bis zum Break wollen wir dahin. Daher müssen wir im Rhythmus bleiben. Es geht um den Gruppensieg! Wir wollen kein Endspiel gegen Inter kommende Woche haben.“

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand des FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... über seinen ersten Treffer für die Münchner in Camp Nou: „Das war mein erstes Tor, dass ich für Bayern geschossen habe, als ich 1998 gewechselt bin. Das sind schöne Erinnerungen. Das war jetzt nicht mein Paradeschuss, aber ich habe mich gefreut. Wir hatten noch Manchester in der Gruppe, sind aber weiter gekommen. Das war ein guter Start beim FC Bayern. Es gibt hier aber natürlich auch unschöne Erinnerungen.“ (Niederlage Champions-League-Finale 2001, d. Red.)

... über den frühen Einzug ins Achtelfinale: „Es war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben das sehr, sehr gut gemacht, zuerst in Mailand, aber auch auswärts. Die erste Halbzeit Zuhause gegen Barca war schwierig, da hat ‚Lewa‘ ein paar Chancen ausgelassen. Die dürfen wir ihm heute nicht geben, er wird sie sicher kein zweites Mal auslassen.“

... über eine mögliche Vertragsverlängerung mit Eric Maxim Choupo-Moting: „Schauen wir mal. Wir sind alle entspannt. Choupo auch. Er soll gut spielen und dann werden wir uns unterhalten.“

... über mögliche Transfers für den Bayern-Angriff: „Wenn man unsere Offensive sieht: Leroy ist nicht dabei, wenn man sieht, wie der Choupo sich präsentiert. Müller ist zurück. Im Moment passiert da nichts. Wir lassen die Saison jetzt erstmal laufen.“ (smk/pm/lop)