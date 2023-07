FC Bayern gegen Kawasaki Frontale jetzt im Live-Ticker: Neuzugang beginnt Debüt mit Fehlpass

Von: Marius Epp

Teilen

Joshua Kimmich gibt beim FC Bayern im Mittelfeld den Ton an. © IMAGO/ATSUSHI TOKUMARU

Der FC Bayern trifft im dritten Testspiel der Saisonvorbereitung auf den japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale. Das Spiel im Live-Ticker.

Testspiel: FC Bayern München - Kawasaki Frontale | 0:0 (TV-Infos zum Spiel)

- | 0:0 (TV-Infos zum Spiel) Freude aufs Debüt: Bayern-Neuzugang Kim wird zum ersten Mal auflaufen

wird zum ersten Mal auflaufen Dieser Live-Ticker zum Spiel in Tokio (Anstoß 12 Uhr) wird laufend aktualisiert.

FC Bayern München - Kawasaki Frontale 0:0 (-:-)

Aufstellung FC Bayern: Sommer - Mazraoui, Kim, Pavard, Davies - Kimmich, Laimer - Gnabry, Musiala, Sané - Tel Aufstellung Kawasaki Frontale: Jung - Yamane, Takai, Ominami, Sasaki - Wakizaka, Schmidt, Tachibanada - Segawa, Kobayashi, Miyashiro Tore:

14. Minute: Starker Bayern-Konter über Musiala und Sané, der Linksfuß zielt jedoch Richtung Stadiondach. Der FC Bayern scheint seine schläfrige Anfangsphase überwunden zu haben und dominiert das Spiel.

11. Minute: Und wieder Tel! Der Youngster entwischt permanent seinen Bewachern und wird wieder von Davies im Fünfmeterraum gefunden. Kawasaki-Keeper Jung pariert aus kurzer Distanz. Tel deutet an, dass er echte Neuner-Qualitäten besitzt. Braucht der FC Bayern gar keinen Harry Kane?

10. Minute: Und die ersten beiden Großchancen für die Bayern! Laimer verlagert das Spiel mit einem herrlichen Diagonalball auf Sané, der sofort Tel in der Mitte mit einem flachen Anspiel sucht. Tels Schuss wird geblockt, kurz darauf taucht der Franzose wieder gefährlich vor dem Tor auf. Dieses Mal trifft er den Außenpfosten.

8. Minute: Das Aufbauspiel der Münchner verläuft schleppend. Auch, weil die Japaner wirklich ordentlich die Räume schließen. Einfach so im Vorbeigehen schlägt man diese Mannschaft nicht.

7. Minute: Kim setzt die erste Duftmarke in der Offensive. Sein Kopfball nach einer Ecke geht aber drüber.

4. Minute: Ziemliches Tohuwabohu in der Bayern-Abwehr, Mazraoui leistet sich einen Ballverlust und dann geht es bei den flinken Japanern schnell. Nur mit Mühe können die Münchner den frühen Rückstand verhindern. Noch keine gute Abstimmung bei der Tuchel-Elf.

2. Minute: Bayern-Debütant Kim fügt sich mit einem Fehlpass ein – und prompt sind die Japaner zum ersten Mal gefährlich. Der Schuss pfeift aber über die Latte. Was bedeutet eigentlich „Obacht“ auf Japanisch?

ANPFIFF! Der Ball rollt in Tokio. Interessant: Die Namen auf den Bayern-Trikots sind mit japanischen Schriftzeichen aufgeflockt. Die Münchner geben sich Mühe in Sachen Fannähe.

Update, 11.57 Uhr: Jeden Moment geht es los. Die Münchner sind heute natürlich Favorit, doch die Japaner werden wohl auch keine Laufkundschaft werden. Die Mannschaften marschieren ins Tokio National Stadium ein, Lichtershow inklusive. Die große Schüssel ist prall gefüllt, der FC Bayern ist in Japan ein Zuschauermagnet!

Update vom 29. Juli, 11.17 Uhr: Der FC Bayern hat die Aufstellung bekanntgegeben! Erneut lässt Tuchel Neuzugang Konrad Laimer neben Joshua Kimmich in der Zentrale auflaufen. Ist das die nächste Ohrfeige für Leon Goretzka? Wie angekündigt steht Neuzugang Minjae Kim in der Startelf. Rechts hinten darf Noussair Mazraoui ran. Im Sturm erhält Mathys Tel seine nächste Chance. Sven Ulreich fehlt mit Hüftproblemen, Abwanderungskandidat Yann Sommer steht im Tor.

In der Aufstellungs-Meldung gab der FC Bayern außerdem bekannt, dass Sadio Mané aufgrund eines bevorstehenden Wechsels fehlt.

Erstmeldung vom 29. Juli: Tokio – In Japan müssen die Stars des FC Bayern ganz schön schwitzen: Trainer Thomas Tuchel zeigt sich während des Trainingslagers in Fernost unnachgiebig. Training am Freitag, Training am Samstagmorgen, Testspiel am Samstagmittag gegen Kawasaki Frontale – keine Zeit zum Ausruhen.

„Ich glaube, dass das nötig ist“, rechtfertigte Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Test-Kick gegen den japanischen Erstligisten seine harte Gangart. „Wir wollen Dinge einfordern und auch streng sein. Man muss sich immer daran anpassen, was die Mannschaft braucht“, erklärte Tuchel.

Freude aufs Debüt: Bayern-Neuzugang Kim wird zum ersten Mal auflaufen

Der FCB-Coach teilte am Freitag aber auch frohe Kunde: Neuzugang Minjae Kim wird zum ersten Mal für den FC Bayern auflaufen. „Wenn im Training nichts passiert“, fügte Tuchel an. Der Südkoreaner war für kolportierte 50 Millionen Euro von der SSC Neapel an die Säbener Straße gewechselt.

Nach dem Test gegen Kawasaki Frontale führt die Asien-Tour den Bayern-Tross weiter nach Singapur. „Kawasaki-Experte“ ist Serge Gnabry – der Flügelflitzer verbrachte schon seinen Sommerurlaub in Japan und trainierte sogar schon bei dem Klub. „Ich hatte eine sehr coole Zeit hier“, sagte er auf der Pressekonferenz.

Er bekannte sich zum FC Bayern und durfte kurz darauf einer Lobeshymne von Thomas Tuchel lauschen. Gegen die Japaner kann er das Vertrauen zurückzahlen. Anstoß ist am Samstag um 12 Uhr, mit unserem Live-Ticker verpassen Sie keine Spielminute. (epp)