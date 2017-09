Vor Bundesliga-Rückkehr: Knipst Pizarro bald gegen die Bayern?

Nach zwei Spielzeiten beim SV Werder Bremen war sein Vertrag im Sommer nicht verlängert worden. Nun könnte Claudio Pizarro in der Bundesliga einen neuen Arbeitgeber gefunden haben.

Der bisher sieglose 1. FC Köln soll seine Fühler nach dem peruanischen Schlitzohr ausgefahren haben, wie der „Express“ berichtet. Mit nur einem Zähler aus bisher sechs Partien hatten die Rheinländer einen absoluten Horrorstart hingelegt. Pizarro soll den Klub nun womöglich aus der Krise führen und den nach China abgewanderten Anthony Modeste ersetzen.

Bis zum Sommer stand der mittlerweile 38-Jährige Pizarro beim SV Werder Bremen unter Vertrag. Nach zähen Verhandlungen war die Zusammenarbeit nicht verlängert worden.

Kehrt Pizarro bald in die Allianz Arena zurück?

Aktuell firmiert der Peruaner als vereinsloser Akteur, wäre infolgedessen sofort für die Kölner spielberechtigt.

Beim FC Bayern dürfte man die weitere Entwicklung mit großem Interesse verfolgen. Schließlich hat sich der 38-Jährige in seiner Karriere bereits einen besonderen Platz in den Geschichtsbüchern des Rekordmeisters verdient. In insgesamt 327 Pflichtspielen für die Münchner waren dem Peruaner 125 Treffer gelungen. Schon am 12. Dezember könnten beide Seiten ein emotionales Wiedersehen feiern. Dann nämlich gastiert der 1. FC Köln am 16. Bundesliga-Spieltag in der Allianz Arena.

lks