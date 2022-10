FC Bayern gegen Mainz im Live-Ticker: Nagelsmann ohne zwei Stars

Von: Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern hat am 12. Spieltag den 1. FSV Mainz 05 in der Allianz Arena zu Gast. Gelingt dem Rekordmeister der Sprung an die Tabellenspitze? Der Live-Ticker.

FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 -:- (-:-), Sa. 15.30 Uhr

Julian Nagelsmann muss zwei Stars ersetzten: Thomas Müller und Manuel Neuer fehlen

muss zwei Stars ersetzten: und Manuel Neuer fehlen Ziel Tabellenspitze : Mit einem Sieg ist der FCB Erster

: Mit einem Sieg ist der FCB Erster Dieser Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert

München – Der FC Bayern könnte diese erfolgreiche Woche zum Abschluss noch vergolden. Nachdem das Team von Trainer Julian Nagelsmann am Mittwoch mit deinem 3:0 (2:0)-Erfolg beim FC Barcelona den Gruppensieg in der Champions League eintütete, kann an diesem Samstag mit einem Dreier gegen den 1. FSV Mainz 05 die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen werden.

Allerdings zunächst nur bis Sonntagnachmittag, dann hat nämlich Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach die Chance nachzuziehen. Beim Versuch, die Tabellenspitze zu erklimmen, muss Nagelsmann wieder einige Stars ersetzen. Leroy Sané und Lucas Hernandez fehlen schon länger, auch Manuel Neuer steht seit nunmehr fünf Partien nicht mehr im FCB-Kasten. Außerdem streikt mal wieder der Rücken von Thomas Müller, weshalb der Ur-Bayer gegen die Mainzer wieder fehlen wird.

FC Bayern gegen Mainz im Live-Ticker: Nagelsmann ohne zwei Stars

Gut möglich, dass Nagelsmann den Offensiv-Star mal für eine Woche rausnimmt. Bei Sané und Neuer zeichnet sich möglicherweise bald eine Rückkehr ab. Die Frage ist nur, wann?

Ohne Thomas Müller muss Julian Nagelsmann spielen. FC Bayern gegen Mainz 05 im Live-Ticker. © IMAGO

Die Mainzer, die mit durch Sieg in der Allianz Arena punkte technisch mit den Bayern gleichziehen könnten, hoffen natürlich auf eine Überraschung. Vor allem für Eric Maxim Choupo-Moting wird die Partie etwas Besonderes. Der treffsichere FCB-Angreifer lief von 2011 bis 2014 für die Rheinhessen auf. In der vergangenen fünf Partien gelang dem 33-Jährigen fünf Treffer.

Hält die Serie? Ab 15.30 Uhr wissen wir es. Im Live-Ticker von tz.de verpassen Sie keine Szene. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak