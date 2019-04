Haben Sie‘s auch gehört? TV-Moderator leistet sich lustigen Versprecher nach Pokal-Fight

ARD-Moderator Matthias Opdenhövel wollte die strittige Elfmeter-Szene beim Pokal-Spiel des FC Bayern in Bremen besprechen und leistete sich einen witzigen TV-Versprecher.

Bremen - Der Pokal-Abend war lang und aufwühlend, da können mal die Pferde mit einem durchgehen. So geschehen mit ARD-Moderator Matthias Opdenhövel, der die strittige Elfmeter-Szene zum 3:2 des FC Bayern gegen Werder Bremen besprechen wollte und sich dabei einen witzigen Fauxpas leistete.

Als er seinen Experten und U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz auf dessen Emotionalität ansprechen wollte, rutschte ihm folgender Satz raus: „Du bist wirklich komplett aus der Hose gesprungen, als du gesehen hast, dass Elfmeter geschissen wird.“ Opdenhövel machte also „geschissen“ aus dem Wort „gepfiffen“ und sorgte somit für einige Lacher vor den Bildschirmen.

Immerhin nahm es der erfahrene Moderator später mit Humor und fragte in eine Kamera, ob er tatsächlich „geschissen“ gesagt habe. Der offizielle Twitter-Account der Sportschau schnitt die Frage in ein Video mit dem Versprecher und antwortete in dem sozialen Netzwerk: „Ja, @MOpdenhoevel, hast du.“

Das DFB-Pokal-Halbfinale Werder Bremen gegen Bayern München hatte so einiges zu bieten: Einen umstrittenen Strafstoß, eine irre Tanz-Aufführung von Müller und Goretzka und eine Schubserei zwischen Kovac und Bayern-Doc Müller Wohlfahrt, über die tz.de* berichtete. Außerdem sorgte Thomas Müller mit einer Aussage für einen Shitstorm im Netz.

