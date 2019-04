Live-Ticker: Aufstellung ist da - Kovac lässt James draußen - BVB ohne Götze

Im Bundesliga-Topspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund muss der FC Bayern gewinnen, um sich die Tabellenführung zurückzuholen. Alle Infos bei uns im Live-Ticker.

FC Bayern München - Borussia Dortmund -:- (-:-) Anpfiff: 18.30 Uhr, Allianz Arena

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago, Martinez - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski Bayern-Bank: Ulreich - Ribéry, James, Rafinha, Boateng, Goretzka, Sanches Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Zagadou, Diallo - Witsel, Delaney - Sancho, Dahoud, Bruun Larsen - Reus BVB-Bank: Hitz - Götze, Philipp, Wolf, Schmelzer, Weigl, Toprak Tore: - Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin) >>> AKTUALISIEREN <<<

18.15 Uhr: Kovac: „Wir müssen heute kompakt stehen, dann werden wir keine Probleme haben. Gegen Liverpool haben wir 70 Minuten ein gutes Spiel gemacht. Nach der Schlacht kann jeder General sein. Ich habe mich für Martinez entschieden. Thomas Müller hat seine Chance verdient. Hoeneß wollte mit seiner Aussage die Mannschaft kitzeln.“

18.14 Uhr: Kovac zu einer von Matthäus angesprochenen möglichen Boateng-Suspendierung: „Ich bin mir sicher, dass sich der Lothar nicht nach jedem Spiel gleich ins Bett gelegt hat. Ich liebe den Lothar, aber früher war das genauso.“

18.09 Uhr: Bayern-Trainer Niko Kovac: „Wenn ich was kann, dann Defensive. Ich habe meinen Jungs das gut mitgeteilt. Wenn man keine Zweikämpfe führt, kann man sie nicht gewinnen. Das müssen wir heute verbessern. Das mit den Kindern war eine Metapher. Ich habe nicht gesagt, dass sie Kinder sind.“

18.06 Uhr: BVB-Trainer Lucien Favre zu seinem Verzicht auf Götze: „Götze hat auch viel gespielt. Er ist da und wird wahrscheinlich rein kommen. Mal sehen.“

17.59 Uhr: Zorc über einen möglichen BVB-Sieg: „Das wäre ein wichtiger Schritt, aber noch nicht die Deutsche Meisterschaft. Wir würden uns freuen, wenn wir als Erster wieder nach Hause fahren.“

Salihamidzic zu Boateng: „Bin damit nicht glücklich“

17.58 Uhr: Sky-Experte Lothar Matthäus hätte Boateng nicht in den Kader genommen. Brazzo dazu: „Wir haben keine zehn Innenverteidiger. Wir haben mit Jerome gesprochen, haben das geklärt. Natürlich bin ich auch nicht damit glücklich. Jetzt muss man das beste daraus machen.“

17.57 Uhr: Salihamidzic über Boatengs Party*: „Das ist eine negative Geschichte.“

17.56 Uhr: Brazzo: „Wir müssen die Zweikämpfe annehmen. Wir müssen die Konter der Dortmunder unterbinden.“

17.55 Uhr: BVB-Sportdirektor Michael Zorc: „Wir haben nichts anderes erwartet als diese Aussagen. Im Hinspiel haben sie auch Anfang attackiert. Wir müssen dagegen stehen und unser Spiel durchziehen. Wir brauchen eine Top-Leistung, um heute hier zu bestehen.“

17.54 Uhr: Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic vor der Partie: „Mannschaft und Trainer haben aus dem Liverpool-Spiel ihre Lehren gezogen. Wir werden von der ersten Minute nach vorne spielen, weil wir Deutscher Meister werden wollen.“

17.30 Uhr: Die Aufstellung ist da. Bayern beginnt mit Müller und Martinez. James und Goretzka müssen vorerst auf der Bank Platz nehmen. Beim BVB gibt es im Angriff eine Überraschung: Mario Götze sitzt nur auf der Bank, Mohamed Dahoud beginnt. Reus dürfte damit die einzige Spitze bilden.

16.43 Uhr: In Kürze erwarten wir die Aufstellungen zum Spiel.

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern München: Manuel Neuer (Sven Ulreich) - Joshua Kimmich, Niklas Süle, Mats Hummels, David Alaba (Rafinha) - Thiago, Leon Goretzka - Serge Gnabry, James, Kingsley Coman - Robert Lewandowski

Borussia Dortmund: Roman Bürki - Marius Wolf, Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou, Marcel Schmelzer - Axel Witsel, Thomas Delaney - Jadon Sancho, Marco Reus, Jacob Bruun Larsen - Mario Götze

Alle weiteren Infos zur Bundesliga-Topspiel haben wir in einem separaten Artikel für Sie zusammengefasst.

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund: Die Teams im Head-to-Head-Vergleich

+++ Wir haben die Roten und die Schwarz-Gelben gegenübergestellt - in unserem Head-to-Head-Vergleich ist es bis zur letzten Kategorie spannend.

Vor dem Bundesliga-Gipfel: FC Bayern gegen Borussia Dortmund im Head-to-Head-Vergleich Zur Fotostrecke

+++ Um die F-Jugend eines oberbayerischen Klubs spielte sich im Vorfeld der Partie ein kleines Drama ab. Das Team gewann Tickets für den deutschen Clasico - aber zu wenige, so dass nicht jeder der Jungs mit dabei sein hätte können. Zum Glück gab es aber doch noch ein Happy End, wie Merkur.de* berichtete.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Kracher-Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund! Wir berichten über das Top-Spiel vom Samstag im Live-Ticker.

Titel-Showdown zwischen FC Bayern und Borussia Dortmund: Bayern misslingt Generalprobe vor Topspiel

München - Wenn der FC Bayern am Samstag Borussia Dortmund zum Topspiel des 28. Spieltags lädt, dann geht es um nichts Geringeres als die Vorentscheidung in der Meisterschaft. Durch das maue Remis (1:1) am vergangenen Spieltag beim Sport-Club aus Freiburg verlor der deutsche Rekordmeister die Tabellenführung an den BVB, der durch zwei Tore in der Nachspielzeit doch noch drei Punkte gegen den VfL Wolfsburg einfahren konnte.

Unter der Woche erlebten die Bayern dann im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den 1. FC Heidenheim eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach der Führung durch Leon Goretzka gingen die Roten plötzlich in Unterzahl und mit einem Rückstand in die Pause. Am Ende brauchte es schon einen Kraftakt und Tore von Robert Lewandowski und Serge Gnabry, um den tapferen Zweitligisten mit 5:4 zu besiegen und das Ticket für das Halbfinale zu lösen. Die Frage, ob das kuriose Schützenfest als gelungene Generalprobe für das Kracher-Duell gegen Dortmund angesehen werden darf, stellt sich daher eher nicht.

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund: Bayern-Schreck Alcacer fällt aus

Fest steht: Präsentiert sich der bayerische Abwehrverbund am Samstag ähnlich löchrig wie gegen Heidenheim, dürfte die Borussia im deutschen „Clásico“ leichtes Spiel haben. Der BVB holte in der Liga zuletzt drei Siege infolge und fährt mit einer dementsprechend breiten Brust nach München.

Marco Reus, der gegen Wolfsburg wegen der Geburt seines Kindes fehlte, wird Dortmund am Samstag wieder als Kapitän auf den Platz führen. Dagegen muss BVB-Coach Lucien Favre auf Achraf Hakimi (Mittelfußbruch), Christian Pulisic (Muskelfaserriss), Raphael Guerreiro (muskuläre Probleme) und Paco Alcácer (Armverletzung) verzichten. Letzterer erzielte im Hinspiel den 3:2-Siegtreffer für die Schwarz-Gelben. Mit an Bord sind dagegen Abdou Diallo, Lukasz Piszczek und Maximilian Philipp.

Bei den Bayern werden Arjen Robben und Alphonso Davies sicher fehlen - die Einsätze von Manuel Neuer und David Alaba stehen noch auf der Kippe. Niko Kovac zeigte sich auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel bezüglich deren Einsatzchancen jedoch optimistisch.

Auf tz.de* erfahren Sie, wo und wie Sie das Bundesliga-Topspiel FC Bayern München gegen Borussia Dortmund live im TV und im Live-Stream sehen können.

Wie endet das Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern und Dortmund? Stimmen Sie ab!

*Merkur.de und tz.de sind Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Netzwerkes.

kus