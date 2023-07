FC Bayern findet Salihamidzic-Nachfolger: Christoph Freund wird Sportdirektor

Von: Philipp Kessler, Marcel Schwenk, Hanna Raif

Der FC Bayern München hat einen Nachfolger für Hasan Salihamidzic gefunden. Nach tz-Informationen wird Christoph Freund neuer Sportdirektor.

München/Salzburg – Christoph Freund übernimmt den vakanten Posten als Sportdirektor des FC Bayern München und folgt somit auf Hasan Salihamidzic, der nach dem 34. Spieltag der abgelaufenen Saison entlassen wurde.

Christoph Freund Geboren: 2. Juni 1977 (Alter 46 Jahre) in Österreich Aktueller Verein: RB Salzburg Posten: Sportdirektor (seit 2015) Übernimmt beim FC Bayern als Sportdirektor ab: 1. September 2023

Christoph Freund folgt beim FC Bayern München auf Hasan Salihamidzic

Der 46-Jährige steht beim österreichischen Meister Red Bull Salzburg noch bis 2026 unter Vertrag, nach dem Ende der laufenden Transferperiode endet allerdings seine Zeit in der Mozartstadt. Ab dem 1. September wird Freund in München maßgeblich die Transfers verantworten.

Im vergangenen Herbst hatte Freund noch eine Offerte des FC Chelsea ausgeschlagen, da ihm die Nähe zu Salzburg wichtig ist. Nach der Brazzo-Entlassung machten die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters Freund als optimale Besetzung für die Stelle aus. Deswegen wurde die Spur zu Leipzig-Sportdirektor Max Eberl auch nicht weiter verfolgt.

Übernimmt beim FC Bayern München als Sportdirektor: Christoph Freund. © Eibner-Pressefoto/EXPA/Feichter via www.imago-images.de

FC Bayern: Christoph Freund und Nachwuchsleiter Jochen Sauer kennen sich aus Salzburg-Zeiten

Freund war bereits seit 2015 Sportdirektor bei Salzburg und arbeitete in dieser Funktion bereits gut mit Bayern-Campusleiter Jochen Sauer zusammen, der seinen Vertrag in München erst vor wenigen Tagen verlängerte. Sauer war von 2012 bis 2017 als Geschäftsführer beim österreichischen Top-Klub aktiv. Der FC Bayern bestätigte die Personalie zunächst nicht.

Während seiner Zeit in Salzburg war Freund für diverse Verpflichtungen von Akteuren verantwortlich, die sich im Anschluss auch auf einer noch höheren Ebene einen Namen machten. Dazu gehören beispielsweise Erling Haaland, Dominik Szoboszlai, Konrad Laimer, Karim Adeyemi und Dayot Upamecano.

Seit 2006 war Freund in verschiedenen Positionen bei RB tätig. Zunächst bis 2012 als Teammanager, im Anschluss als Sportkoordinator (2012-2015) und schließlich acht Jahre lang als Sportdirektor. Nun folgt also der Wechsel in die Bundesliga. (Hanna Raif, Philipp Kessler, masc)