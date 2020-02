„Gedemütigt“, „eine Folter“ - Britische Presse mit hartem Urteil für Chelsea und Lob für Hansi Flick

Der FC Bayern München deklassierte den FC Chelsea im Achtelfinale der Champions League. Die britische Presse kritisierte die Londoner scharf.

Der FC Bayern München* gewann das Hinspiel des Achtelfinals der Champions League mit 3:0 gegen FC Chelsea.

Die Londoner wurden nach allen Regeln der Kunst in der zweiten Hälfte zerlegt.

Die britische Presse ging mit dem FC Chelsea hart ins Gericht.

München - Der FC Bayern München hat sich mit dem Sieg gegen den FC Chelsea eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel am 18. März in der Allianz Arena* geholt. Mit dem 3:0 (im Live-Ticker zum Nachlesen) an der Stamford Bridge wurden alle Wünsche von Hansi Flick wohl erfüllt.

Karl-Heinz Rummenigge machte sogar auf der Gala Andeutungen über die Zukunft des Trainers*. Thomas Müller war nach dem Spiel sogar zum Scherzen aufgelegt und konnte sich einen Spruch gegen Lothar Matthäus nicht verkneifen, bei dem das komplette Sky-Studio lachte.

Im Gegensatz zur guten Stimmung und der aufkeimenden Titelhoffnung* beim FC Bayern* war die britische Presse „not amused“, wie man auf der Insel sagen würde. Sie ließ kein gutes Haar an der Mannschaft von Trainer Frank Lampard.

Daily Mail: „Sie haben uns deklassiert ... das war ziemlich ernüchternd“

Das britische Blatt Daily Mail schreibt: „Sie haben uns deklassiert ... das war ziemlich ernüchternd“ - Frank Lampard gebe zu, die harte Bayern-Niederlage sei eine „harte Stunde der Wahrheit“ für seine Spieler, jetzt, wo das Champions-League-Aus droht.

Independet: Gnabry trifft doppelt - Bayern beendet Chelseas Europa-Hoffnung

Der Independent schreibt, dass der Bundesliga-Meister in hervorragender Form gewesen sei und dreimal in Hälfte zwei traf, bevor Marcos Alonso Rot sah. „Im Rückspiel wird ein Wunder nötig sein“, so das Blatt weiter.

Mirror: Chelsea an der Stamford Bridge gedemütigt - Bayern München zeigt Chelsea die Grenzen auf

Der Mirror beschreibt die Situation als „harten Reality-Check“. Es sei außerdem „demütigend und eine Folter“ gewesen. Das Rückspiel würde brutal werden, und Frank Lampard sei am „Boden der Tatsachen“ angelangt.

The Guardian: Ungeduldige Bayern knacken Chelsea

Und der Guardian beschreibt in seinem Blog, dass der FC Bayern den „Schlüssel“ gegen Chelsea gefunden habe. „Hansi Flick bringt alte Bayern-Flamme zum Lodern“. Im ersten Satz des Artikels heißt es sogar: „Hansi Flick hat das berühmte Bayern-Pressing wiedergebracht und Frank Lampards Truppe unermüdlich gejagt“.

Sky Sports: Bayern erteilt Chelsea eine Lehrstunde

Die britische Version von Sky schrieb, dass der FCB dem FC Chelsea eine Lehrstunde erteilt habe. Während der zweiten Hälfte habe es Momente gegeben, „in denen die Bayern-Fans hinter dem Chelsea-Tor gemeinsam sprangen und feierten“.

ank

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionnetzwerks

Rubriklistenbild: © dpa / Sven Hoppe