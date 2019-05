FC-Bayern-Boss Rummenigge bestätigt Abschied von zwei Stars

Es ist der nächste Schritt im Umbruch des FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge hat den Abschied von zwei Stars bestätigt. Einer aus dem Duo meldet sich selbst zu Wort.

München - Der siebte Meistertitel am Stück ist für den FC Bayern so gut wie fix. Nun bestätigen die Münchner auch, worüber Fußball-Deutschland bereits seit Monaten spekuliert hat: Arjen Robben und Franck Ribéry werden den Klub nach dieser Saison verlassen. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sagt in einem Statement: „Franck und Arjen sind großartige Spieler. Der FC Bayern hat beiden sehr viel zu verdanken und wird ihnen einen großartigen und emotionalen Abschied bereiten. Sie haben die erfolgreichste Dekade des FC Bayern mit fantastischem Fußball geprägt.“

Karl-Heinz #Rummenigge:

Rummenigge bestätigt, dass es einen Abschied für Ribéry und Robben geben wird - damit ist klar: Die auslaufenden Verträge von Robbery werden nicht verlängert. Das hatte Präsident Uli Hoeneß bereits im vergangenen Dezember beim vorweihnachtlichen Fanklub-Besuch angedeutet und Robben später bestätigt, wie tz.de* berichtet. Ribéry dagegen, der wegen seiner emotionalen Art zum großen Fanliebling in München avanciert ist, schien sich immer noch ein Hintertürchen offenhalten zu wollen.

+ Abschiedsgruß: Franck Ribéry feiert seinen Treffer gegen Hannover 96. © dpa / Matthias Balk

Ribéry: „Wahnsinn, dass ich zwölf Jahre hier war“

Nun spricht aber auch der Franzose offen über das Ende der Ära. „Als ich zu Bayern gekommen bin, ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Der Abschied wird nicht leicht werden, aber wir dürfen nie vergessen, was wir zusammen erreicht haben. Wir haben so viel zusammen gewonnen – über 20 Titel“, wird der 36-Jährige zitiert. Und: „Es ist Wahnsinn, dass ich zwölf Jahre hier war.“ In dieser Zeit gewann er bislang acht Meisterschaft, fünfmal den DFB-Pokal, fünfmal den deutschen Superpokal sowie jeweils einmal die Champions League, den UEFA Supercup, die Klub-WM und den Ligapokal.

Beim 3:1 über Hannover 96, von dem tz.de* ausführlich mit Live-Ticker berichtet, kam Ribéry zum 422. Mal in einem Pflichtspiel für den FCB zum Einsatz und erzielte sein 123. Tor. Auch Robben durfte gegen das Schlusslicht mitmischen, für den Niederländer war es nach fünfmonatiger Auszeit wegen diverser Blessuren der erste Einsatz. Beide sollen im Jahr 2020 ein großes Abschiedsspiel bekommen. Vorher wollen die Routiniers aber ihre Karrieren noch bei anderen Vereinen fortführen. Allerdings ist das Ziel noch offen, wie tz.de* berichtet.

Robben und Ribéry bekamen gegen Hannover noch einmal die Gelegenheit, gemeinsam auf dem Platz zu stehen. Danach lobte Trainer Niko Kovac das Verhalten der Fans - auch dieses Thema greift tz.de* auf. Derweil gibt es neue Gerüchte über eine Ablösung des Kroaten - inklusive möglichem Nachfolger. Jerome Boateng gibt durch sein Verhalten nach dem Spiel gegen Hannover Rätsel auf - wegen des Elfers lässt er sich sogar zu einer Schiri-Beleidigung hinreißen.

