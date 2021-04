FC Bayern in Mainz im Live-Ticker: Heute der Titel? Es könnte die traurigste Meisterparty werden

Rekordmeister greift nach der Schale

Der FC Bayern will drei Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft klarmachen. In Mainz könnte Torjäger Robert Lewandowski wieder mitmischen. Der Live-Ticker.

1. FSV Mainz 05* - FC Bayern München* -:- (-:-), Samstag, 15.30 Uhr

Der FC Bayern steht kurz vor dem neunten Meistertitel in Serie.

Robert Lewandowski könnte sein Comeback nach Verletzungspause geben und jagt den Müller-Rekord. Wir begleiten die Partie in Mainz im Live-Ticker.

Update vom 24. April, 10.13 Uhr: Macht der FCB heute die Meisterschaft klar? Falls ja, könnte es der feiertechnisch traurigste Titel überhaupt werden. Im letzten Jahr machte Bayern die Meisterschaft in Bremen klar und durfte damals immerhin mit ein paar Bier im Hotel feiern. Doch diesmal steht ganz Deutschland unter dem harten Notbremsen-Lockdown.

„Irgendein Spieler hat gesagt, es wäre nicht schlecht, wenn wir mit dem Bus fahren würden“, sagte Trainer Hansi Flick. „Aber erst mal müssen wir den Schritt machen, um den Titel einzufahren. Was danach kommt – da ist dann auch die Spontaneität der Spieler gefragt.“

Die einzigen beiden Möglichkeiten für eine kleine Feier wird sich auf kurze Zeitspannen begrenzen - nach dem Spiel in der Kabine und beim 45-minütigen Charterflug zurück nach München. Immerhin: Die 30. Meisterschaft in der Bundesliga bedeutet den fünften Stern über dem Vereinswappen - Feier oder nicht, für die Ewigkeit.

FC Bayern München kann in Mainz die Meisterschaft klarmachen - mit Lewandowski?

Meldung vom 23. April, 13.18 Uhr: Mainz - Der FC Bayern ist nur noch einen Schritt von der Deutschen Meisterschaft entfernt. Ein Sieg in den letzten vier Saisonspielen und die Schale ist den Münchnern nicht mehr zu nehmen. Am 31. Spieltag soll es aus Bayern-Sicht am liebsten schon in Mainz soweit sein.

Nach dem Scheitern in Pokal und Champions League ist die Meisterschaft Pflicht. Trainer Hansi Flick will auf seiner Abschiedstournee mit dem FC Bayern wenigstens den Meistertitel eintüten - es wäre der neunte in Folge. „Es ist wichtig, dass wir die Meisterschaft einfahren. Das wollen wir so schnell wie möglich machen“, sagte Flick am Freitag. Bei zehn Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten RB Leipzig würde ein Sieg am Samstagnachmittag beim noch abstiegsgefährdeten FSV Mainz 05 auch rechnerisch die Entscheidung im Titelkampf bringen. „Es wäre eine verdiente Meisterschaft“, sagte Flick schon mal vorab.

FC Bayern in Mainz im Live-Ticker: Gibt es die Meister-Party in Mainz?

Ob dann auch ausgiebig gefeiert werden kann, wie die Münchner das gewohntermaßen sonst zelebrieren, darf aber bezweifelt werden. „Haben wir das P1 gebucht?“, fragte Flick Pressesprecher Dieter Nickles schelmisch. „Der Antrag läuft noch“, antwortete dieser schlagfertig. „Nein, was sollen wir in der Zeit machen? Wir hoffen, dass wir vor 22 Uhr zu Hause sind“, erklärte Flick ernsthaft, ließ aber dennoch eine Hintertür offen. „Unser Ziel ist es, den Titel einzufahren. Alles, was danach kommt, da ist auch ein bisschen Spontanität gefragt und das haben die Spieler auf jeden Fall.“

Die Mainzer sollten aber keinesfalls unterschätzt werden. Der FSV blieb zuletzt sechs Spiele am Stück ungeschlagen, feierte vier Siege. „Wir wissen, dass Mainz einen Lauf hat. Sie können jetzt sogar etwas befreiter auftreten. Sie spielen sehr aggressiv und kompakt, können außerdem schnell umschalten“, sagte Flick.

FC Bayern in Mainz im Live-Ticker: Lewandowski ist wieder fit und jagt den Müller-Rekord

Das Verletzten-Lazarett lichtet sich allmählich wieder. In Rheinhessen kann Flick womöglich wieder auf Serge Gnabry, der seine Corona-Infektion überstanden hat, und Marc Roca zurückgreifen. Sicher mit dabei sein wird Torjäger Robert Lewandowski.* Der Pole verpasste die letzten sechs Pflichtspiele aufgrund einer Bänderverletzung im rechten Knie. Lewandowski steht bei 35 Saisontoren und jagt den 40-Tore-Rekord von Vereinslegende Gerd Müller.

Ob Lewandowski direkt von Anfang an ran darf, um den Torrekord zu knacken, ließ Flick noch offen. „Er hat jetzt vier Wochen gefehlt, ist aber in einer sehr guten körperlichen Verfassung. Wir müssen schauen, wie er die Belastung verkraftet, dann werden wir ihn natürlich unterstützen." Die Rekordmarke könnte nach dem Meistertitel das letzte große Ziel für den FC Bayern in dieser Saison sein. (ck)