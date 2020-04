Flick-Medienrunde im Ticker: FCB-Coach von bestimmten Münchner Bürgern während Corona-Krise überrascht

Hansi Flick bleibt dem FC Bayern München treu. Der Trainer hat verlängert und spricht jetzt öffentlich über seine Gründe. Die Videokonferenz im Live-Ticker.

15.36 Uhr: Sehr wahrscheinlich wird die Bundesliga im Mai mit Geisterspielen fortgesetzt. „Daran müssen wir uns gewöhnen“, erklärte Flick weiter. „Wir müssen uns komplett auf unsere Regierung verlassen und uns an die Maßnahmen halten“, so der 55-Jährige weiter, der zudem überrascht sei, wie viele Menschen in München an der Isar teilweise noch „im größeren Kreis“ zusammensitzen.

Außerdem hofft Flick auf eine Fortsetzung der Saison. „Wir sehnen es herbei. Wir sind auf jeden Fall bereit, wenn es losgehen sollte. Es liegt aber nicht in unseren Händen“, sagte der FCB-Coach.

15.34 Uhr: Das Thema Kaderplanung in der Corona-Krise wurde auch angesprochen. Auf die Frage, ob Flick in diese nun nach seiner Vertragsverlängerung noch mehr miteinbezogen werde, sagte er: „Man wird immer mit einbezogen. Wir reden über die Kaderplanung gemeinsam.“

15.26 Uhr: Auch zum Thema Miro Klose hat sich Flick auf der Video-PK geäußert. Der Weltmeister von 2014 wurde zuletzt als Co-Trainer von Flick ins Spiel gebracht. „Es ist wichtig, dass wir noch nicht zu viel ausplaudern“, sagte der FCB-Coach: „Er ist sehr loyal und hat eine hohe Sozialkompetenz. Er würde unser Team bereichern.“

15.19 Uhr: Hansi Flick zeigt sich erfreut über die Vertragsverlängerung von Thomas Müller. „Ich bin froh dass Thomas verlängert hat. Ich hoffe dass der eine oder andere nachzieht", sagte Flick in einer Video-Pressekonferenz. Damit dürfte der FCB-Coach David Alaba, Thiago und allen voran Manuel Neuer meinen, deren Verträge allesamt 2021 auslaufend.

Alle drei haben „eine enorme Entwicklung gehabt, waren unsere Leistungsträger, das weiß auch der Verein. Ich hoffe, dass es in die richtige Richtung geht“, sagte Flick in der Videokonferenz. Bei Kapitän Neuer schienen die Verhandlungen über eine Verlängerung zuletzt zu stocken.

Flick erinnerte daran, dass er den Torhüter schon lange kenne und unterstrich die Wertschätzung. „Er weiß, was er an Bayern hat“, sagte der 55 Jahre alte Coach und meinte: „Nicht nur ich, sondern alle würden sich freuen, wenn er verlängert. Ich habe ganz deutlich immer wieder gesagt, was ich von Manuel halte und wie ich ihn einschätze“, so Flick: „Genau wie Alaba und Thiago. Alle spielen auf einem besonders hohen Niveau.“

FC Bayern: Hansi Flick über Vertragsverlängerung - auch Müller bleibt

München - Der FC Bayern München* macht Nägel mit Köpfen: Hansi Flick* bleibt Trainer des Rekordmeisters*. Nach der Verlängerung wird sich Flick am Dienstag (ab 14.30 Uhr) in einer Video-Konferenz den Fragen der Journalisten stellen. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

FC Bayern München: Hansi Flick verlängert Vertrag - Videokonferenz im Live-Ticker

Lange war hin und her spekuliert worden, letztlich haben sich die Verantwortlichen des FC Bayern München aber doch auf Hansi Flick festgelegt. Der Trainer* hat einen neuen Vertrag unterschrieben, bis Juni 2023 läuft der Kontrakt.

Welche Baustellen wird Flick* nun angehen? In der Corona-Krise* sind alle Mannschaften in der Bundesliga* um ein Stückchen Normalität bemüht, wie tz.de* berichtet, sind die Münchner inzwischen wieder auf dem Trainingsplatz.

Während die Debatte über Geisterspiele läuft, wird auch schon über Flicks Co-Trainer diskutiert: Wird Miroslav Klose dem Coach künftig assistieren? Und was sagt Flick zur Transfer-Debatte und potenziellen Neuzugängen wie Timo Werner oder Leroy Sané?

Wer Flick kennt, der weiß: Auf Transfer-Spekulationen wird er sich in der etwas anderen Presserunde, die am Dienstag um 14.30 Uhr beginnt, nicht einlassen. Viel mehr darf erwartet werden, dass er über die Gründe seiner Vertragsverlängerung spricht - und möglicherweise auch über jene, die Thomas Müller dazu bewogen haben, einen neuen Kontrakt zu unterschreiben.

