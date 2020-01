Das Treffen mit dem Ex im Live-Ticker: FC Bayern zu Gast bei Jürgen Klinsmann und Hertha BSC

Die Bundesliga ist zurück und der FC Bayern will bei Hertha BSC erfolgreich ins neue Jahr starten. Der Rückrundenauftakt im Live-Ticker.

Hertha BSC - FC Bayern München -:- (-:-)

Die Münchner starten in Berlin in die Rückrunde.

Dabei treffen die Roten auf Ex-Trainer Jürgen Klinsmann.

Hertha BSC - FC Bayern München -:- (-:-), Anstoß: Sonntag, 15.30 Uhr

Hertha BSC: - Bank: - FC Bayern München: - Bank: - Tore: - Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

>>> Ticker aktualisieren <<<

Update vom 19. Januar, 12.31 Uhr: In gut drei Stunden rollt der Ball im Berliner Olympiastadion. Vor der Partie sprach Jürgen Klinsmann über seine Zeit beim FC Bayern - und präsentierte sich durchaus selbstbewusst.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie Hertha BSC gegen den FC Bayern München. Anstoß im Olympiastadion ist am Sonntag um 15.30 Uhr. +++

Vorbericht: Hertha BSC - FC Bayern München: Das Treffen mit dem Ex

Berlin - Wo landet der FC Bayern am Saisonende? Zum Ende der Hinrunde beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter RB Leipzig vier Punkte, was angesichts von 17 ausstehenden Spielen keineswegs viel ist. Letztes Jahr holten die Münchner gar einen neun-Punkte-Rückstand* auf, weswegen Trainer Hansi Flick* auf der Pressekonferenz vor dem Hertha-Spiel zuversichtlich zu Protokoll gab: „Wir haben die Qualität, Meister zu werden.“ Im Hinspiel, in der heimischen Allianz Arena*, trennten sich die Mannschaften mit 2:2.

Um derartige Ansprüche zu untermauern, braucht es gegen die Hertha einen Sieg - einfach wird das allerdings nicht. Denn nach zwischenzeitlichem Totalabsturz samt Trainerentlassung hat sich die „Alte Dame“ unter Neu-Coach Jürgen Klinsmann wieder gefangen. Unter dem früheren Bayern-Trainer hat der Hauptstadtklub trotz starken Gegnern nur eins von fünf Spielen verloren (zwei Siege, zwei Remis) und dabei die letzten drei Partien ohne Gegentor bestritten.

Hertha BSC - FC Bayern München: Personalnot und Lizenzsorgen - Erschwernisse auf beiden Seiten

Hansi Flick warnt daher vor einer „Mannschaft, die defensiv sehr kompakt steht und auf Konter lauert.“ Der Coach sieht sein Team insgesamt aber dennoch gut gerüstet, diese „schwere Aufgabe“ zu meistern - auch wenn er dafür nicht aus dem Vollen schöpfen kann. Gerade in der Defensive plagen den deutschen Rekordmeister Personalsorgen* - letztlich könnte Flick so aufstellen. Beim Gegner sind bis auf Arne Maier alle Spieler einsatzfähig.

Im Gegensatz zu seinem Pendant hat Klinsmann also keine personellen Probleme, doch dafür muss sich der frühere DFB-Coach mit anderen Ärgernissen herumschlagen. Die Trainer-Lizenz des 55-Jährigen ist abgelaufen.

Der FC Bayern München startet am 19. Januar in die Rückrunde. Wo sie das Spiel gegen Hertha BSC sehen können, erfahren sie bei tz.de. Kurz nach Abpfiff der Partie beginnt das Traditionsduell zwischen dem FC Liverpool und Manchester United, dass ebenfalls im TV zu sehen ist.

as

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © ank mit dpa