FC Bayern - Hertha BSC heute im Live-Ticker: Mission Tabellenspitze – mit oder ohne Neuer?

Von: Marius Epp

Manuel Neuer steht vor seinem Comeback. © Soeren Stache/dpa

Der FC Bayern legte eine Siegesserie hin - ist aber immer noch nicht Tabellenführer. Klappt‘s mit einem Sieg gegen Hertha BSC? Der Live-Ticker.

Bundesliga: Hertha BSC - FC Bayern München | Samstag, 15.30 Uhr

| Samstag, 15.30 Uhr Neuer vor Comeback: Bayern-Keeper darf wohl in Berlin wieder ran

vor Comeback: Bayern-Keeper darf wohl in Berlin wieder ran Dieser Live-Ticker zum Bayern-Spiel wird laufend aktualisiert.

Hertha BSC Berlin - FC Bayern München -:- (-:-)

Aufstellung Hertha BSC Aufstellung FC Bayern Tore

Berlin – Der FC Bayern will mit einem Sieg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC vorerst die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernehmen. Der aktuelle Spitzenreiter vor dem 13. Spieltag, der 1. FC Union Berlin (26 Punkte), spielt ebenso wie der Tabellendritte SC Freiburg (24) erst am Sonntag. Die Bayern liegen vor ihrer Partie im Olympiastadion, in der Nationaltorwart Manuel Neuer nach seiner Verletzungspause sein Comeback feiern dürfte, einen Punkt hinter Union auf Rang zwei.

Zum Revierderby empfängt Borussia Dortmund den Tabellenvorletzten VfL Bochum, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt müssen nach dem Erreichen der Ko.-Runde in der Champions League in der Bundesliga beide auswärts gegen den FC Augsburg und die TSG 1899 Hoffenheim ran. Der 1. FSV Mainz empfängt den VfL Wolfsburg, ehe es im späten Samstags-Spiel um 18.30 Uhr (Sky) zum Duell der Liga-Rückkehrer zwischen dem bisher starken SV Werder Bremen und dem Tabellenletzten FC Schalke 04 kommt.

Neuer vor Comeback: Bayern-Keeper darf wohl in Berlin wieder ran

Nationaltorwart Manuel Neuer steht beim FC Bayern vor seinem Comeback im Bundesligaspiel bei Hertha BSC und sorgt damit zweieinhalb Wochen vor der WM auch bei Bundestrainer Hansi Flick für Erleichterung. Wenn das Abschlusstraining bei Neuer „gut läuft“, werde er mitfahren und dann auch spielen, kündigte der Münchner Trainer Julian Nagelsmann am Freitag an. Man müsse allerdings noch abwarten, wie dessen Schulter reagiere. Der Wochenverlauf bei Neuer sei aber gut gewesen. Der FC Bayern tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Berlin an.

Der 36-jährige Neuer hatte zuletzt sieben Pflichtspiele wegen einer schmerzhaften Blessur am Schultereckgelenk gefehlt, die Münchner gewann alle diese Partien mit Ersatzmann Sven Ulreich. „Wir haben nicht bewusst länger gewartet, sondern wir haben so lange gewartet, bis er schmerzfrei ist“, sagte Nagelsmann zur Genesung des Nationalmannschaftskapitäns.

Wo Sie das Spiel Bayern gegen Hertha live im TV verfolgen können, erfahren Sie hier. (epp/dpa)