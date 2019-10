FC Bayern München: Das muss man zur Jahreshauptversammlung 2019 wissen

"Bild": Hoeneß tritt nicht zur Wiederwahl als Bayern-Präsident an

Am Freitag, 15. November 2019, findet die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München an. Das muss man zur JHV wissen, bei der Uli Hoeneß Abschied nimmt.

München - Zeitenwende beim FC Bayern München: Schon Monate vor der Jahreshauptversammlung 2019 wertete Armin Gibis, Sportchef des Münchner Merkur, sie als „epochale Zäsur“ für den Verein. Der Grund liegt auf der Hand: Uli Hoeneß zieht sich zurück. Er möchte nicht mehr als Präsident kandidieren. Seine Ämter soll der langjährige Adidas-Chef Herbert Hainer übernehmen.

Damit nicht genug. Auch Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge plant mittelfristig seinen Rückzug. Als sein Nachfolger wird der frühere Bayern-Torwart Oliver Kahn aufgebaut. Wie der Verein Ende August mitteilte, unterschrieb Kahn einen Fünfjahresvertrag. Ab Januar 2020 wird Kahn im Vorstand des FC Bayern tätig sein, 2022 soll er den Vorsitz von Rummenigge übernehmen.

Der Verein wird nach der diesjährigen JHV ein anderes Gesicht haben, so viel steht fest. Wir haben zusammengefasst, was Sie zur Jahreshauptversammlung 2019 wissen müssen.

Wann und wo findet die Jahreshauptversammlung 2019 des FC Bayern München statt?

Die diesjährige JHV findet am Freitag, 15. November 2019, statt.

Diesmal findet die Veranstaltung nicht im Audi Dome statt, sondern in der Münchner Olympiahalle.

In die Olympiahalle passen rund 5.000 Menschen mehr. Die Veranstalter rechnen wegen des Abschieds von Uli Hoeneß mit einem größeren Andrang als im vergangenen Jahr.



Der FC Bayern will wohl Szenen wie bei der JHV 2016 vermeiden, als wütende Fans keinen Platz mehr in der Halle bekamen.

Einlass in die Olympiahalle ist ab 16 Uhr. Nach 19 Uhr ist kein Einlass mehr möglich.



Wer darf an der JHV 2019 des FC Bayern München teilnehmen?

Laut Vereinssatzung haben nur Mitglieder Zutritt zur Jahreshauptversammlung, die dem Verein mindestens ein Jahr angehören oder seit dem 1. Januar 2019 Mitglied des FC Bayern München sind und mindestens 18. Jahre alt sind.

Wer bei der JHV dabei sein will, muss einen gültigen Mitgliedsausweis und einen Personalausweis vorzeigen.

Betrunkene haben keinen Zutritt zur JHV. Während der Veranstaltung wird kein Alkohol ausgeschenkt.



Hoeneß hat Fankritik bei der JHV des FC Bayern München „sehr“ getroffen

Jahreshauptversammlung 2019 des FC Bayern im kostenlosen Live-Stream

Auch in diesem Jahr bietet der FC Bayern München seinen Fans wieder die Möglichkeit, die JHV über die vereinseigene Homepage zu verfolgen. Ab dem offiziellen Beginn um 19 Uhr zeigt der Verein die Jahreshauptversammlung 2019 auf fcbayern.com im Live-Stream.

Unklar ist allerdings noch, ob die Wortmeldungen bei der JHV 2019 zu sehen sein werden. Im vergangenen Jahr brach der FC Bayern den Live-Stream vor den Wortmeldungen ab. Wie die Medienabteilung des Vereins auf Nachfrage der tz mitteilte, sei dies aber keine Zensur. Dem FC Bayern würden die Persönlichkeitsrechte für Fragen aus dem Publikum fehlen.

Allerdings sahen die Fans dadurch nicht die Brandrede von Bayern-Fan Johannes Bachmayr gegen Uli Hoeneß. Die Baymayr-Rede sorgte tagelang für Diskussionen und spaltete die Fans in Bachmayr-Unterstützer und Bachmayr-Gegner. Uli Hoeneß witterte eine Kampagne hinter der Abrechnung des Fans mit dem Präsidenten.

Der Live-Stream zur JHV 2019 wird kostenlos empfangbar sein. Eine Registrierung ist nicht notwendig. Die hauseigene Website fcbayern.com und den Streamingdienst FC Bayern.tv können alle Interessierten sowohl über den Computer/Laptop als auch über Tablet oder Smartphone abrufen. Die Anhänger des FC Bayern können auch zur offiziellen FC-Bayern-App greifen, welche sich Apple-User im Apple Store und Android-Nutzer im Google Play Store herunterladen können. Auch über den Smart-TV inklusive Browser ist das Anschauen des JHV-Streams ohne Probleme möglich.

Warum kandidiert Uli Hoeneß bei der JHV 2019 nicht mehr als Präsident des FC Bayern München?

In einer Pressekonferenz begründete Uli Hoeneß Ende August seinen Rückzug so: „Ich wollte das selbst entscheiden. Ich wollte von niemandem auf der Welt aufgefordert werden, unten rechts meine Demission zu unterschreiben. Das ist mir meiner Ansicht nach großartig gelungen.“

Hoeneß betonte, dass der Rückzug nichts mit „Zwistigkeiten“ mit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zu tun habe. Vielmehr sei dieser eine lange gereifte Entscheidung aus mehreren Gründen: Mehr Zeit mit der Familie, ein gut aufgestellter Klub und eine geordnete Zukunft seien Faktoren gewesen.

Wie der Münchner Merkur schreibt, habe die Bachmayr-Brandrede bei der vergangenen JHV den Stein ins Rollen gebracht: „Wie aus dem Umfeld des Bayern-Präsidenten zu hören ist, begann sich Hoeneß nach der Jahreshauptversammlung im November 2018 mit seinem Rückzug zu beschäftigen. Die massive Kritik habe ihn demnach damals genauso schwer getroffen, wie die mangelnde Unterstützung aus dem Verein danach.“

Tatsächlich gestand auch Hoeneß bei der Pressekonferenz im August, dass die Jahreshauptversammlung 2018 mit Kritik und Buhrufen der Fans den Anstoß für seine Entscheidung gegeben hatte. Sie sei aber „kein ausschlaggebender Punkt“ gewesen.

Wer wird bei der JHV 2019 zum neuen Präsidenten des FC Bayern München gewählt?

Der Verwaltungsbeirat des FC Bayern hat bereits einen Nachfolger für Uli Hoeneß vorgeschlagen. Der frühere Adidas-Chef Herbert Hainer soll den Posten übernehmen. Der 65-Jährige gilt als Freund und Vertrauter von Hoeneß. Seit einigen Jahren ist Hainer Mitglied im Aufsichtsrat der FC Bayern München AG. Als Aufsichtsrats-Vize von Hoeneß vertrat er diesen auch während seines Gefängnisaufenthalts.

Man darf davon ausgehen, dass Hoeneß künftig den einen oder anderen Ratschlag für Hainer parat hat. Auch wenn dieser im Mitgliedermagazin 51 kürzlich betonte, er sei keine Hoeneß-Marionette: „Zum einen habe ich sehr wohl bewiesen, dass ich einen international agierenden DAX-Konzern erfolgreich führen kann. Zum anderen sind wir zwar befreundet – aber das heißt ja nicht, dass wir immer zu jedem Thema gleicher Meinung sind.“ Allerdings, so Hainer, „wäre es klug von mir, wenn ich auf seinen Rat hören würde“.

Wetten, dass bald darüber diskutiert wird, ob und in welchem Ausmaß Uli Hoeneß den FC Bayern als „Schattenmann“ aus dem Hintergrund steuert? Zumal Hoeneß - wie er selbst im Podcast „Planet Fútbol“ von Sports Illustrated bestätigte - noch bis mindestens 2023 im Aufsichtsrat sitzen wird.

FC Bayern München bestätigt: Uli Hoeneß kandidiert nicht mehr als Präsident

Ist für Trainer Niko Kovac nach der JHV 2019 Schluss?

Zumindest könnte für den Bayern-Trainer nach dem Rückzug seines Protegés Uli Hoeneß die Luft dünner werden.

Nach dem holprigen 3:2-Sieg der Bayern gegen Olympiakos Piräus zählte Rummenigge Mannschaft und Trainer öffentlich an. „Ich glaube nicht, dass die Leistung, die wir heute Abend gebracht haben, uns am Ende des Tages in diesem Jahr große Erfolge bescheren wird, wenn wir nicht die Kurve langsam kriegen.“

Anschließend schrieb die Sport Bild: „Fakt ist: Es dauert keinen Monat mehr, dann verliert Kovac seinen Klub. Am 15. November dankt Uli Hoeneß (67) als Präsident und Aufsichtsratschef beim FC Bayern ab. Sollte er als normales Aufsichtsrats-Mitglied Plädoyers für den Trainer halten, [...] hat das nicht mehr die gleiche Wucht. Nach dem Hoeneß-Rücktritt wird Rummenigge die unumstrittene Nummer 1 beim FC Bayern sein.“

Fakt ist: Niko Kovac will am 15. November persönlich bei der Jahreshauptversammlung anwesend sein, auf welcher Uli Hoeneß nicht mehr zur Wiederwahl antreten wird. Er wolle zu diesem Anlass unbedingt dabei sein. „Der Klub ist unter anderem durch seine Arbeit so groß geworden.“

Momentan hat Kovac es noch selbst in der Hand. Wie seine Mannschaft in den nächsten Spielen auftritt, wird in erster Linie darüber entscheiden, ob Rummenigge demnächst die Trainer-Diskussion forciert.

Wie sieht die Tagesordnung für die JHV 2019 aus?

Der FC Bayern hat die Tagesordnung für die JHV bereits bekannt gegeben:

1. Bericht des Präsidenten

2. Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten

3. Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss

4. Entlastung des Präsidiums

5. Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG

6. Wahl des Präsidiums

7. Wahl des Ehrenrates

8. Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss

9. Verschiedenes

fro