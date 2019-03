Kehrt Javi Martinez nach Bilbao zurück? Athletic-Präsident lässt mit Aussage aufhorchen

Javi Martinez schaffte seinen Durchbruch während seiner Zeit bei Athletic Bilbao. Noch heute schwärmt der Spieler des FC Bayern von seiner Zeit dort. Ist für ihn eine Rückkehr zum Baskenklub etwa ein Thema?

Update vom 28. März 2019: Vor allem im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales zeigte Javi Martinez welchen Wert er noch immer für den FC Bayern haben kann. Beim 0:0 in Liverpool war der Spanier der beste Münchner und stoppte reihenweise Angriffe der Klopp-Elf. Das könnte er in Zukunft aber woanders tun.

Angesprochen auf eine mögliche Rückkehr ehemaliger Leistungsträger zu Athletic Bilbao äußerte sich Präsident Aitor Elizegi positiv und sagte, dass der Verein die Möglichkeit habe, sich dieser Art von Ergänzungen zu stellen. Als er danach direkt auf einen Martinez-Wechsel angesprochen wurde, nannte Bilbaos Präsident sogar Zahlen.

Javi Martínez zurück nach Bilbao? Diese Summe ist im Gespräch

„Athletic kann für Javi Martinez ohne Probleme 20 Millionen Euro bezahlen“, so Elizegi gegenüber Mundo Deportivo. „Wir haben die Kapazitäten, um diese Summe aufzubringen. Aus wirtschaftlicher Sicht wäre das also kein Problem.“ War das schon eine Art Angebotsversprechen?

Martinez hatte sich in der Vergangenheit positiv gegenüber einer Rückkehr nach Bilbao geäußert, den Zeitpunkt aber offengelassen. „Bilbao ist ein Paradies“, sagte der Spanier im Jahr 2018. „Ich kann auch nicht dementieren, dass ich eines Tages dorthin zurückkehren werde.“ Ist dieser Tag vielleicht näher, als der FC Bayern glaubt?

Rückkehr zu Bilbao? Javi Martínez spricht Klartext

Mit zarten 17 Jahren wechselte Javi Martinez zu Athletic Bilbao, wurde dort sofort Stammspieler und erreichte mit seinem damaligen Arbeitgeber im Jahr 2011/2012 sogar das Finale der Europa League. Es sind also gute Erinnerungen, die der Spanier an seinen Ex-Klub hat. Doch sind die Erinnerungen an Bilbao sogar so gut, dass sich Martinez eine Rückkehr zu den Basken vorstellen könnte? In der aktuellen Ausgabe des Kicker äußerte sich der 29-Jährige nun dazu.

„Bilbao ist ein Paradies. Nicht nur für jeden Fußballer, sondern für alle Menschen. Die Leute sind unglaublich herzlich. Ich habe in Bilbao selbst viele Freunde, fahre immer gerne dorthin“, schwärmte Javi Martinez im Gespräch mit dem Fußball-Magazin. Gleichzeitig stellte er klar: „Aber momentan denke ich nur an das Hier und Jetzt: an Bayern.“

Martinez sprach außerdem über ein angebliches Angebot des FC Barcelona vor einigen Jahren. „Da gab es mal was, aber ganz ehrlich: Ich habe davon nur aus den Medien erfahren. Etwas Konkretes war da nicht.“

Stattdessen habe es aber ein konkretes Angebot aus England gegeben - allerdings vor seiner Zeit beim FC Bayern. Von welchem Insel-Klub das Angebot kam? Das behielt Martinez lieber für sich: „Ich habe mich ja für Bayern entschieden.“

News vom 13. Juli 2018

Einer Reunion von Javi Martinez und Pep Guardiola bei Manchester City hat der FC Bayern einen Riegel vorgeschoben (siehe News vom 26. Juli). Doch angeblich hat nun der nächste ehemalige Trainer des Rekordmeisters ein Auge auf Bayerns Nummer „8“ geworfen. Wie die Redaktion des italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio berichtet, ist Martinez ins Visier des SSC Neapel mit Coach Carlo Ancelotti gerückt. Die Neapolitaner seien auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler, wie es heißt. Bislang gab der SSC bereits rund 84 Millionen Euro für neue Akteure aus, der teuerste bislang ist Mittelfeldspieler Fabián Ruiz (kam für 30 Millionen Euro von Real Betis aus Sevilla).

Ein Wechsel von Martinez zu Napoli erscheint aber nicht nur wegen seines bis 2021 laufenden Vertrages bei den Bayern eher unwahrscheinlich. Bereits Ende Juni hatte die spanische „As“ vermeldet, Napoli habe Interesse an Jerome Boateng (29) und Arturo Vidal (31). Zusammen mit Juan Bernat sind das die Spieler, die die Säbener Straße am ehesten verlassen könnten.

FC Bayern will Javi Martínez nicht ziehen lassen

News vom 26. Juni 2017: Auch wenn Pep Guardiola seinen Landsmann Javi Martinez laut englischen Medienberichten gerne haben möchte: Diesen Wechsel will der FC Bayern München wohl verhindern. Wie die Bild-Zeitung (Montagausgabe) berichtet, wird Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge den Welt- und Europameister unter keinen Umständen ziehen lassen. Trainer Carlo Ancelotti plant nach Informationen der Boulevardzeitung weiter eine Innenverteidiger-Rotation mit Jerome Boateng und Mats Hummels.

Manchester United nahm den Bericht von BT Sport zum möglichen Martinez-Transfer sogar in die Presseschau auf der Homepage des Vereins auf. Trainer Pep Guardiola darf die kommende Saison aber wohl ohne den Abwehr-Mann planen.

Geht Javi Martínez nach England?

News vom 25. Juni 2017: Seit einem halben Jahrzehnt schon steht Javi Martínez beim FC Bayern unter Vertrag. Glaubt man englischen Medien, könnte der spanische Defensivcrack aber bald Abschied von der Säbener Straße nehmen. Und das ausgerechnet, um ein Wiedersehen mit einem früheren Vorgesetzten zu feiern - mit Ex-FCB-Coach Pep Guardiola.

Urheber der Spekulationen ist ein Journalist des britischen Sportsenders BT Sport. Laut Anthony Harris ist ein Martínez-Transfer zu Guardiolas neuem Club Manchester City bereits eine sehr greifbare Option: Bayerns Nummer 8 habe für kommende Woche einen Termin zum medizinischen Check-Up bei ManCity, behauptet Harris. Ebenfalls angekündigt habe sich Juve-Altstar Dani Alves.

— Anthony Harris (@Anthony_BTSport) 24. Juni 2017

Auch Buchmacher halten Transfer für realistisch

Der bislang eher unbekannte Schreiber Harris steht mit seiner These nicht alleine da: Der Liverpool-Insider Graeme Kelly - der 2015 als einer der Ersten die Verpflichtung von Jürgen Klopp vorhersagte - erklärte auf Twitter ebenfalls, Martínez sei „auf dem Weg Richtung Manchester“. Und auch die britischen Buchmacher halten den Wechsel offenbar für zunehmend wahrscheinlich.

Javi Martínez war im August 2012 von Athletic Bilbao zu den Bayern gewechselt. Und das als Rekordtransfer: 40 Millionen Euro Ablöse ließ sich der Rekordmeister die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers kosten. Eine Höchstmarke, die bis vor wenigen Tagen Bestand hatte - bis der FCB 41,5 Millionen Euro für Corentin Tolisso an Olympique Lyon überwies.

Billig wäre Martínez wohl nicht zu haben

Sollte Martínez‘ Zeit in München enden, wäre das durchaus ein kleiner Paukenschlag. Zwar hat der Spanier eine lange Verletzungshistorie in München und in Tolisso plötzlich einen enorm starken Konkurrenten auf der Sechs. Andererseits hätte Martínez nach Xabi Alonsons Abgang oder auch als Backup in der Innenverteidigung durchaus eine Rolle beim neusortierten FCB spielen können.

Ganz billig dürfte ein möglicher Transfer ManCity also nicht kommen - zumal Javi Martínez noch einen bis 2021 gültigen Vertrag bei den Bayern hat.

