Goretzka zeigt ungeahnte „Fähigkeiten“: Fans und Bayern-Kollegen lachen sich schlapp

Von: Florian Schimak

Schlechte Laune beim FC Bayern? Von wegen! Zumindest das Dienstagstraining war für Leon Goretzka ein Instagram-Post wert. Ein FCB-Star fällt sofort auf.

München – Man sollte meinen, dass die Laune beim FC Bayern nach der zweiten Saisonniederlage am vergangenen Samstag eher im Kellerbereich anzusiedeln sei. Zu viel kam bei dieser Partie zusammen.

Nach dem 2:3 bei Borussia Mönchengladbach, die Diskussion um die Rote Karte von Dayot Upamecano und die Aufregung um den Ausraster von Julian Nagelsmann im Anschluss an die Partie, hätte man durchaus von mieser Stimmung ausgehen können. Doch Pustekuchen!

Name: Leon Goretzka Geburtstag: 06. Februar 1995 (28 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 65 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern nach Gladbach-Niederlage am Boden? Auf Instagram haben FCB-Stars gute Laune

Denn die Spieler des Rekordmeisters zeigten sich in den sozialen Medien unbeeindruckt von den Störfeuern in den vergangenen Tagen. Selbst Thomas Müller, der nach seinem bitteren 8-Minuten-Einsatz im Borussia-Park allen Grund hätte, einen auf Miesepeter zu machen, fand mit einem Instagram-Post die positiven Seiten des Lebens.

Auch Leon Goretzka und Yann Sommer fielen Anfang der Woche mit ihren Posts auf Instagram auf. Beide teilten ein Foto von der offensichtlichen Siegermannschaft aus der vorhergegangenen Trainingseinheit. Darauf zu sehen: Goretzka, Sommer, Alphonso Davies, Youngster Arijon Ibrahimovic, Jamal Musiala – die beide mit ihren Händen ein „W“ für Winner (dt. Gewinner) formten – und ganz außen noch Joshua Kimmich.

FC Bayern: Goretzka postet lustiges Bild aus Training – ein Detail fällt direkt ins Auge

Letzterer machte auf dem Schnappschuss allerdings eine seltsame Pose. Er hielt den Arm so weit nach außen, als würde ein Bayern-Star in diesem Mannschaftsfoto noch fehlen. Bei Sommer, der quasi die Rohfassung des Bildes postete, sieht dies daher etwas seltsam aus.

Leon Goretzka sorgt mit seinen Photoshop-Skills für Lacher bei seinen Followern. © IMAGO / Ulrich Wagner / Screenshot / Instagram / @leon_goretzka

Goretzka bewies daraufhin seine vermeintlichen Photoshop-Skills und schnitt den anscheinend fehlenden Teamkollegen aus der Gewinnermannschaft ins Bild. Offenbar schaffte es Eric Maxim Choupo-Moting nicht mehr rechtzeitig aufs Siegerfoto – und wurde daher kurzerhand von Goretzka hineingeschnitten.

Mehr oder weniger geglückt, denn über die Qualität seiner Fotomontage lässt sich definitiv streiten. Aber immerhin sorgte sie für Lacher. „Photoshop Level 1000“, kommentierte ein Fan unter dem Post. Teamkollege Musiala bedankte sich für das Meisterwerk. „THANKS, LEON 🔥 Now we see the whole team ❤️💪“, schrieb der 19-Jährige und versah den Satz mit einem Feuer, einem Herz und einem Bizeps-Emoji.

Musiala und Choupo-Moting feiern Goretzka für Instagram-Post

Und Choupo? Der kommentierte das Bild natürlich auch. „Team 😂❤️👊🏾💪🏾“, schrieb der Stürmer nur und hing auch einen Lach- und weitere passende Emojis an.

Von schlechter Laune an der Säbener Straße also keine Spur, oder? Ob das nur an den ersten Sonnenstrahlen und damit entstehenden Frühlingsgefühlen zusammenhängt oder ob vielleicht die clevere Social-Media-Abteilung des FC Bayern dahinter steckt, ist nicht überliefert.

Fest steht nur: Goretzka und Co. haben ein Trainingsmatch gewonnen. Das darf man dann auch mal gebührend feiern. (smk)