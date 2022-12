Leroy Sané zeigt sich im Urlaub mit Vater von Erling Haaland

Von: Antonio José Riether

Teilen

Während der Winterpause machte Leroy Sané einen Abstecher nach England. Während seines Besuchs in Manchester zeigte er sich mit dem Vater von Erling Haaland.

Manchester – Die Profis des FC Bayern befinden sich nach dem langen Jahr noch im Urlaub. Erst am 3. Januar starten die Münchner ihre Vorbereitung auf die Rückrunde, weshalb die meisten Spieler derzeit im Ausland verweilen. Manche Akteure, wie etwa Matthijs de Ligt, entspannten an fernen Stränden, Leroy Sané nutzte die Zeit, um seine alten Kollegen in England zu besuchen. Dabei lief der Nationalspieler dem Vater von Erling Haaland vor die Linse.

Leroy Sané: Ex-Spieler von Manchester City schaut an alter Wirkungsstätte vorbei

Im Sommer 2016 wechselte Sané mit 20 Jahren zu Manchester City, 50 Millionen Euro blechten die Skyblues für das damalige Schalke-Talent. Auf der Insel machte sich der flinke Flügelspieler einen Namen und holte zahlreiche nationale Titel, darunter zwei englische Meisterschaften.

Bis zu seinem Wechsel zurück nach Deutschland im Sommer 2020 absolvierte der gebürtige Essener 135 Pflichtspiele unter Trainer Pep Guardiola und kam dabei auf starke 39 Treffer und 46 Torvorbereitungen. So verwundert es nicht, dass Sané noch immer eine gewisse Verbindung zu seinem Ex-Klub verspürt. Während seines Urlaubs schaute er in Manchester vorbei.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Leroy Sané zeigt Foto aus dem Stadion – Haaland-Vater teilt Selfie mit dem Bayern-Star

Am Donnerstag war der 26-Jährige im Etihad Stadium zu Gast und wurde Zeuge des 3:2-Sieges seines ehemaligen Arbeitgebers über den FC Liverpool im Ligapokal. Während der Partie postete Sané in seiner Instagram-Story ein Foto aus dem Stadion, allerdings ohne sich selbst zu zeigen. Sané teilt in den sozialen Medien kaum private Momente.

Geheim halten konnte der ehemalige City-Spieler seinen Besuch in der alten Heimat ohnehin nicht. Während Erling Haaland seine Mannschaft nach zehn Minuten in Führung brachte, war sein Vater Alf-Inge gemeinsam mit Sané im VIP-Bereich im Stadion. Der 50-jährige Norweger, der zwischen 2000 und 2003 für die Citizens auflief, ließ die Gelegenheit nicht aus, sich auf einem Selfie mit Sané zu verewigen.

Zwei Ex-City-Spieler unter sich. Leroy Sané traf im Etihad-Stadium Alf-Inge Haaland, Vater von Erling Haaland. © Screenshots Instagram (@leroysane/@alfiehaaland)

„Schön, dich kennenzulernen“: Alf-Inge Haaland trifft Leroy Sané im Etihad Stadium

Am späten Abend teilte der Haaland-Vater, der im Sommer für den Wechsel seines Sohnes aus Dortmund verantwortlich war, das Foto auf Instagram. Sowohl Sané als auch „Alfie“ Haaland lächeln zufrieden in die Linse, immerhin sahen die beiden ein packendes und torreiches Spiel mit dem besseren Ende für Manchester City. „Legende. Schön, dich kennenzulernen. Und ein toller Sieg für City“, schrieb Haaland-Senior zu dem Bild.

Unter der Aufnahme spekulierten ein paar Fans bereits über eine Rückkehr des Linksaußen an seine alte Wirkungsstätte, realistisch ist dies jedoch kaum. Im Gegenteil: Sané, der bei der WM in Katar mit dem deutschen Team enttäuscht hatte, will beim FC Bayern an seine Leistungen aus der Hinrunde anknüpfen. In 19 Pflichtspielen erzielte er bislang zehn Treffer und bereitete sechs weitere vor, vielleicht hat er sich am Donnerstag noch den ein oder anderen Kniff vom kaltschnäuzigen Erling Haaland abgeschaut. (ajr)