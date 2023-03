Matthäus ätzt gegen Sané und Gnabry: „Haben nur irgendwie rumgespielt“

Von: Vinzent Fischer

Leroy Sané und Serge Gnabry stehen beim FC Bayern wieder einmal in der Kritik. Dabei sagt ein Blick auf die Statistik etwas ganz anderes.

München – Auch wenn die Ergebnisse beim FC Bayern inzwischen wieder stimmen, eine gewisse Unruhe ist rund um den Verein noch immer zu spüren. Am Mittwochabend steht das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Vor dem Duell mit dem französischen Star-Ensemble stehen besonders zwei Bayern-Spieler in der Kritik: Leroy Sané und Serge Gnabry.

Matthäus rügt Bayern-Stars Sané und Gnabry: „Statt alles zu geben, haben sie nur irgendwie mitgespielt“

TV-Experte und Ex-Bayer Lothar Matthäus ließ nach dem knappen Sieg der Bayern beim VfB Stuttgart (2:1) bei Sky kein gutes Haar am Flügel-Duo. Er werfe Sané und Gnabry vor, „dass sie sich nicht hundertprozentig reingehauen haben, um ihren Anspruch zu beweisen. Statt alles zu geben, haben sie nur irgendwie mitgespielt“.

Gegen Stuttgart saßen beide Spieler zu Beginn erneut auf der Bank und wurden als Joker in der zweiten Hälfte eingewechselt. Für einen Startelf-Einsatz gegen PSG konnte sich dabei keiner der beiden Hochveranlagten empfehlen. Stattdessen sorgte das Duo zuletzt eher abseits des Rasens für Schlagzeilen: Gnabry mit seinem Ausflug zur Pariser Fahion Week, Sané mit seiner Unpünktlichkeit.

Statistik zeigt: FCB-Stars Sané und Gnabry auf den Spuren von Ribéry und Robben

Doch was zeigt ein Blick auf die nackten Zahlen? Oft wird bei den beiden der Vergleich zur legendären „Robbery“-Flügelzange gezogen. Arjen Robben und Franck Ribéry prägten beim FC Bayern eine Ära. Inzwischen haben die Legenden ihre Karrieren beendet.

Leroy Sané steht (Stand: 6. März) wettbewerbsübergreifend bei 12 Toren und sechs Torvorlagen in 29 Pflichtspielen. Gnabry kommt auf elf Tore und genauso viele Vorlagen. Ribery erzielte in seinen zwölf Bayern-Jahren durchschnittlich 10,3 Tore pro Saison und bereitete 15,2 Tore vor. Robben kommt auf einen Schnitt von 14,4 Toren und 10,1 Vorlagen in zehn Jahren bei den Münchnern.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Trainer: Julian Nagelsmann Mitglieder: 300.000 Titel: Deutsche Meisterschaften (32), DFB-Pokal (20), Champions League (6)

Vor allem, was die Trefferquote angeht, sind Gnabry und Sané also gar nicht so weit weg von ihren Vorgängern. Und besonders Ribéry leistete sich dabei auch den ein oder anderen Fauxpas abseits des Rasens. Doch was die Bayern-Legenden auszeichnete: In den großen Spielen erzielten sie oft die entscheidenden Treffer.

Für Leroy Sané und Serge Gnabry bietet sich am Mittwochabend gegen PSG eine neue Möglichkeit, die großen Fußstapfen zu füllen. Ob in der Startelf oder von der Bank kommend. (vfi)