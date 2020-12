Live-Ticker: FC Bayern tritt bei Union Berlin an - Sané muss auf die Bank - Verletzungs-Schock vor dem Anpfiff

Am 11. Spieltag empfängt Union Berlin den FC Bayern München. Was nach David gegen Goliath aussieht, könnte sich für den Rekordmeister als schwere Hürde erweisen. Live-Ticker.

Union Berlin - FC Bayern München -:- (-:-), Samstag, 18.30 Uhr auf Sky

Nach dem Remis gegen Leipzig geht es für den FC Bayern* in der Bundesliga erneut gegen einen Ostklub.

in der Bundesliga erneut gegen einen Ostklub. Der Rekordmeister aus München trifft am 11. Spieltag auf Union Berlin*. Hier gibt es den Live-Ticker zum Spiel.

Union Berlin - FC Bayern München -:- (-:-)

Aufstellung Union Berlin Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz - Prömel, Griesbeck, Becker, Bülter, Ingvartsen - Awoniyi Aufstellung FC Bayern Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka - Gnabry, Musiala, Müller, Coman - Lewandowski Tore -

17.53 Uhr: Der gesperrte Unioner Robert Andrich bei Sky: „Der Platzverweis war relativ schnell abgehakt. Es hat mich zwar geärgert, aber dann habe ich schnell nach vorne geschaut. Gegen die Bayern müssen wir versuchen, so wenig wie möglich zuzulassen. Wir wollen unsere schnellen Außen hinter die Kette bringen. Wir müssen in den Zweikämpfen nerven. Wir müssen uns auch kurze Pässe zutrauen, dann kannst auch gegen Bayern was holen.“

17.45 Uhr: Union kann heute übrigens in der Tabelle sogar an Dortmund vorbei springen. Und Bayern? Sieben Punkte könnte die Differenz zum BVB betragen bei einem Sieg über Union.

17.27 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Flick setzt Sané auf die Bank. Goretzka ist nominell der einzige Sechser, hinten darf Davies wieder ran, Hernandez bleibt auch nur die Bank.

17.25 Uhr: Die anderen Bundesliga-Spiele des Tages sind beendet. Da wird sich so mancher FCB-Fan ein Lächeln nicht verkneifen können: Dortmund kommt zuhause mit 1:5 gegen Stuttgart unter die Räder. Gladbach spielt 1:1 gegen Hertha, Leipzig siegt mit 2:0 gegen Bremen. Außerdem gewinnt Freiburg mit 2:0 gegen Bielefeld und Köln siegt mit 1:0 in Mainz. „Bei Dortmund stimmt es vorne und hinten nicht“, so Sky-Experte Lothar Matthäus.

FC Bayern bei Union Berlin: Nächster Verletzungsschock

17.20 Uhr: Der nächste Verletzte: Wie der FC Bayern twitterte, fällt Tanguy Nianzou vorerst aus. Er habe sich im Training verletzt: Der 18-jährige Verteidiger zog sich am Freitag einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zu.

17.03 Uhr: Für den FC Bayern könnte es heute ein ausgesprochen guter Spieltag werden. Die Konkurrenz patzt, zumindest die aus Dortmund. Der BVB liegt kurz vor Spielende mit 1:4 gegen Stuttgart hinten. Auch Gladbach spielt aktuell nur 1:1 gegen Hertha. Leipzig führt dagegen 2:0 gegen Bremen.

16.48 Uhr: Der FCU stimmt seine Follower mit einem atmosphärischen Stadion-Video auf die Partie ein. Leider ohne Zuschauer - wohl ein Vorteil für die Bayern, die Köpenicker sind für ihre lautstarken Fans bekannt.

Update vom 12. Dezember, 15.30 Uhr: Gibt es heute an der Alten Försterei ein Offensiv-Spektakel? Der FC Bayern hat mit 34 Toren nach zehn Spielen einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt, 16 Gegentore sind aber deutlich zu viel für die Ansprüche von Trainer Hansi Flick. Union Berlin folgt direkt dahinter und stellt mit 22 Treffern gemeinsam mit Borussia Dortmund den zweitbesten Angriff der Liga. Allerdings müssen die Eisernen heute auf ihren verletzten Toptorjäger Max Kruse (sechs Tore) verzichten, zudem fehlt Robert Andrich (drei Tore) rotgesperrt.

Union Berlin - FC Bayern im Live-Ticker: Süle bleibt in München

Update vom 12. Dezember, 11.40 Uhr: Verzichten muss der FC Bayern in der Hauptstadt auf Niklas Süle. Der ehemalige Hoffenheimer verpasste nach Bild-Informationen das Abschlusstraining und fuhr nicht mit nach Berlin. Offenbar hat sich der im Champions-League-Spiel gegen Lokomotive Moskau erlittene Schlag auf das rechte Knie doch als zu große Hypothek herausgestellt. Die Innenverteidigung des Rekordmeisters werden deshalb gegen Union Berlin wohl Jerome Boateng und David Alaba bilden.

Union Berlin - FC Bayern im Live-Ticker: Fragezeichen hinter Sané und Tolisso

Update vom 11. Dezember, 23 Uhr: Morgen Abend um 18.30 Uhr tritt der FC Bayern zum Topspiel an der Alten Försterei bei Union Berlin an. Trainer Hansi Flick hat sich nach Abschlusstraining am Freitagnachmittag mit seinem Trainerteam zusammengesetzt und an der Aufstellung getüftelt.

Coco Tolisso war nach seiner Verletzung erstmals im Mannschaftstraining dabei. Ob der Franzose wieder einsatzbereit ist, steht noch nicht fest. Spannend zu beobachten dürfte auch die Frage sein, ob Leroy Sané erneut in der Startelf steht. Flick hat seinem Sorgenkind jedenfalls das Vertrauen ausgesprochen. Wie auch immer sich Flick entscheiden wird, eine Nacht hat er noch Zeit zu grübeln. Wir werden den Auswärtsauftritt des FC Bayern in Köpenick im Live-Ticker verfolgen.

Union Berlin - FC Bayern im Live-Ticker: Rekordmeister beim Kultklub im Osten zu Gast

Berlin - Eine alte Fußballregel besagt, dass das zweite Jahr nach dem Aufstieg schwerer ist als die Premierensaison. Dem nächsten Gegner des FC Bayern - Union Berlin - scheint diese Weisheit egal zu sein. Der Kultklub aus dem Südosten der Hauptstadt spielte eine überragende erste Saison und beendete diese auf Tabellenplatz elf.

In der Spielzeit 2020/2021 sieht es bislang so aus, als könne sich der Underdog neuerlich aus dem Abstiegskampf heraushalten. Im Gegenteil: Nach zehn Bundesliga*-Spieltagen belegt das Team von Trainer Urs Fischer sogar den sechsten Rang. Doch nun erwartet man einen ganz besonderen Gast: den FC Bayern München, seines Zeichens Triple-Sieger* und die beste Mannschaft Europas.

Union Berlin - FC Bayern im Live-Ticker: Ein gutes Omen für den Rekordmeister?

Ein Blick auf die erfolgreiche vergangene Saison verheißt ein gutes Omen für den deutschen Rekordmeister: Die Auswärtspartie an der Alten Försterei konnte die Mannschaft von Hansi Flick souverän mit 2:0 für sich entscheiden. Nach dem schwungvollen Remis gegen RB Leipzig absolviert der FCB wieder einmal das Topspiel am Samstagabend - der Anpfiff ertönt um 18.30 Uhr.

Darüber hinaus geht es für den Klub von der Säbener Straße neuerlich gegen eine Mannschaft aus dem Osten der Republik.

FC Bayern im Live-Ticker: Gegen Union Berlin wieder mit Leroy Sané?

In den vergangenen drei Partien durfte Leroy Sané jeweils von Beginn an starten. Wird dies auch gegen Union Berlin der Fall sein?

Dazu - und zu weiteren Themen - nahm Hansi Flick bei der Spieltags-PK* Stellung: „Das Vertrauen muss wieder zurückkommen. Ich erlebe ihn als sehr selbstkritischen Spieler und Menschen, der eine gute Entwicklung gemacht hat. Ich sehe eine enorme Steigerung, deswegen wird er auch die Spiele bekommen.“ Am Sonntag kämpft dann der FC Schalke 04 in der Bundesliga gegen den nächsten Rückschlag - es geht zum FC Augsburg.*

