Live-Ticker: FC Bayern zu Gast bei Union Berlin - Flick mit eindeutiger Sané-Botschaft

Am 11. Spieltag empfängt Union Berlin den FC Bayern München. Was nach David gegen Goliath aussieht, könnte sich für den Rekordmeister als schwere Hürde erweisen. Live-Ticker.

Union Berlin - FC Bayern München, Samstag, 18.30 Uhr auf Sky

Nach dem Remis gegen Leipzig geht es für den FC Bayern* in der Bundesliga erneut gegen einen Ostklub.

in der Bundesliga erneut gegen einen Ostklub. Der Rekordmeister aus München trifft am 11. Spieltag auf Union Berlin. Hier gibt es den Live-Ticker zum Spiel.

Union Berlin - FC Bayern München -:- (-:-)

Aufstellung Union Berlin - Aufstellung FC Bayern - Tore -

Update vom 11. Dezember, 23 Uhr: Morgen Abend um 18.30 Uhr tritt der FC Bayern zum Topspiel an der Alten Försterei bei Union Berlin an. Trainer Hansi Flick hat sich nach Abschlusstraining am Freitagnachmittag mit seinem Trainerteam zusammengesetzt und an der Aufstellung getüftelt.

Coco Tolisso war nach seiner Verletzung erstmals im Mannschaftstraining dabei. Ob der Franzose wieder einsatzbereit ist, steht noch nicht fest. Spannend zu beobachten dürfte auch die Frage sein, ob Leroy Sané erneut in der Startelf steht. Flick hat seinem Sorgenkind jedenfalls das Vertrauen ausgesprochen. Wie auch immer sich Flick entscheiden wird, eine Nacht hat er noch Zeit zu grübeln. Wir werden den Auswärtsauftritt des FC Bayern in Köpenick im Live-Ticker verfolgen.

Union Berlin - FC Bayern im Live-Ticker: Rekordmeister beim Kultklub im Osten zu Gast

Berlin - Eine alte Fußballregel besagt, dass das zweite Jahr nach dem Aufstieg schwerer ist als die Premierensaison. Dem nächsten Gegner des FC Bayern - Union Berlin - scheint diese Weisheit egal zu sein. Der Kultklub aus dem Südosten der Hauptstadt spielte eine überragende erste Saison und beendete diese auf Tabellenplatz elf.

In der Spielzeit 2020/2021 sieht es bislang so aus, als könne sich der Underdog neuerlich aus dem Abstiegskampf heraushalten. Im Gegenteil: Nach zehn Bundesliga*-Spieltagen belegt das Team von Trainer Urs Fischer sogar den sechsten Rang. Doch nun erwartet man einen ganz besonderen Gast: den FC Bayern München, seines Zeichens Triple-Sieger* und die beste Mannschaft Europas.

Union Berlin - FC Bayern im Live-Ticker: Ein gutes Omen für den Rekordmeister?

Ein Blick auf die erfolgreiche vergangene Saison verheißt ein gutes Omen für den deutschen Rekordmeister: Die Auswärtspartie an der Alten Försterei konnte die Mannschaft von Hansi Flick souverän mit 2:0 für sich entscheiden. Nach dem schwungvollen Remis gegen RB Leipzig absolviert der FCB wieder einmal das Topspiel am Samstagabend - der Anpfiff ertönt um 18.30 Uhr.

Darüber hinaus geht es für den Klub von der Säbener Straße neuerlich gegen eine Mannschaft aus dem Osten der Republik.

FC Bayern im Live-Ticker: Gegen Union Berlin wieder mit Leroy Sané?

In den vergangenen drei Partien durfte Leroy Sané jeweils von Beginn an starten. Wird dies auch gegen Union Berlin der Fall sein?

Dazu - und zu weiteren Themen - nahm Hansi Flick bei der Spieltags-PK* Stellung: „Das Vertrauen muss wieder zurückkommen. Ich erlebe ihn als sehr selbstkritischen Spieler und Menschen, der eine gute Entwicklung gemacht hat. Ich sehe eine enorme Steigerung, deswegen wird er auch die Spiele bekommen.“ Am Sonntag kämpft dann der FC Schalke 04 in der Bundesliga gegen den nächsten Rückschlag - es geht zum FC Augsburg.*

